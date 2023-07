Reklama

Kia Picanto obecnej, trzeciej już generacji dostępna jest na rynku od 2017 roku. Pierwszy face lifting koreański maluch przeszedł w 2020 roku, a teraz doczekał się jeszcze mocniejszej modernizacji, która pod pewnymi względami upodobniła go do najnowszych modeli koncernu zaprojektowanych w oparciu o filozofię "Opposites United" (przeciwieństw, które się uzupełniają).

Choć miejskie maluchy tracą udziały rynkowe na rzecz małych crossoverów, to Kia podkreśla, że Picanto stanowi nadal ważny element oferty marki, umożliwiający wielu klientom rozpoczęcie przygody z motoryzacją. Czego zatem można oczekiwać po odświeżonym maluchu?

Kia Picanto – zmiany w wyglądzie

Już na pierwszy rzut oka widać, że zmiany wprowadzone w stylistyce Picanto inspirowane były najnowszym, flagowym SUV-em EV9 i filozofią uzupełniających się przeciwieństw, „która wykorzystuje twórcze napięcie generowane przez rozbieżne wartości natury i nowoczesności, aby stworzyć harmonijną całość”. Znajdziemy ją także w ostatnich odsłonach EV6, Sportage’a i Niro. Dzięki temu maluch zyskał bardziej wyrazistą, wręcz agresywniejszą prezencję nadającą mu cechy crossovera. Uwagę zwraca nowa sygnatura świetlna, wraz ze zmodyfikowanym przednim zderzakiem, charakterystycznym "tygrysim nosem", błotnikami i maską. W topowym pakiecie wyposażeniowym GT-line (widoczny na zdjęciach) standardem są reflektory LED i światła do jazdy dziennej połączone ledową poziomą listwą. Podobny zabieg przeprowadzony został z tyłu, gdzie ledowy pas świetlny na klapie bagażnika łączy przeprojektowane lampy. Spoiler dachowy i dyfuzor w tylnym zderzaku dodają sportowego charakteru.

Nie zmieniły się wymiary nadwozia modelu, a to oznacza, że ma długość 3595 mm, szerokość 1595 mm, wysokość 1485 mm i rozstaw osi 2400 mm.

Podstawowa wersja Picanto standardowo będzie wyposażona w 14-calowe koła, a opcjonalnie można wybrać między nowymi felgami aluminiowymi, w rozmiarze 14, 15 lub 16 cali. Do wyboru będzie też 10 lakierów nadwozia.

Kia Picanto – wnętrze po retuszu

Zmiany we wnętrzu nie są już tak intensywne, jak w nadwoziu. Pojawiły się nowe opcje kolorystyczne, w tym także opcjonalna tapicerka ze sztucznej skóry. Standardem mają być natomiast cyfrowy wyświetlacz 4,2 cala na tablicy zegarów oraz system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym, który obsługuje Apple CarPlay i Android Auto oraz pozwala dostęp do usług Kia Connect. Te ostatnie obejmują m.in. informacje o ruchu drogowym na żywo, prognozy pogody, interesujące miejsca (POI) oraz szczegóły dotyczące potencjalnych parkingów na ulicy i poza nią. Użytkownicy mogą zdalnie wysyłać wskazówki dojazdu do samochodu przed podróżą, sprawdzać lokalizację pojazdu oraz uzyskiwać dostęp do raportów i powiadomień diagnostycznych. Co ważne, zarówno system informacyjno-rozrywkowy, jak i nawigacja będą mogły dostawać zdalne aktualizacje over-the-air, co zapewni klientom stały dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.

Kia Picanto – bezpieczeństwo

Duży nacisk podczas face liftingu położony został na wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo użytkowników. Nadwozie wzmocniono dodatkowymi przetłoczeniami przedniej ramy pomocniczej i słupków B, co zwiększyło sztywność konstrukcji, a w zależności od wersji wyposażenia na pokładzie Picanto znajdą się takie systemy, jak: 6 poduszek powietrznych, unikanie kolizji czołowych z funkcją wykrywania pojazdów, rowerzystów i pieszych, asystent unikania kolizji w martwym polu widzenia, asystent utrzymania pasa ruchu, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, inteligentnym asystent ograniczeń prędkości, asystent utrzymania pasa ruchu oraz system unikania kolizji w ruchu poprzecznym podczas cofania. Do tego dochodzą takie rozwiązania jak sygnalizacja awaryjnego hamowania, wspomaganie ruszania pod górę, systemy zarządzania stabilnością, kontroli hamowania w zakrętach i zachowania stabilności podczas jazdy na wprost.

Kia Picanto – jakie silniki

Paletę jednostek napędowych odświeżone Picanto przejmuje z dotychczas oferowanych wersji. Modyfikację wprowadzono jedynie w systemie recyrkulacji spalin i chłodzeniu komory spalania oraz zoptymalizowano rozrząd zaworów dolotowych. Podstawowy trzycylindrowy silnik 1.0 dysponuje mocą 67 KM, natomiast czterocylindrowy 1.2 – 84 KM. W obydwu do przeniesienia momentu ma przednie koła wykorzystywana jest manualna, 5-biegowa skrzynia lub opcjonalnie również 5-stopniowa przekładnia zautomatyzowana.

Kia Picanto – kiedy w sprzedaży, jaka cena

Klienci zainteresowani nowym Picanto muszą uzbroić się cierpliwość, auto trafi bowiem do sprzedaży dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, a chwilę wcześniej poznamy ceny i pełną specyfikację modelu. Przypomnimy tylko, że obecna odsłona Picanto startuje z poziomu 60 500 zł i dostępna jest w czterech pakietach wyposażeniowych. Następca zapewne będzie droższy, choć Kia zapewnia, że nadal konkurencyjnie wyceniony, by mógł "torować drogę do zrównoważonej mobilności w przyszłości". Warto dodać, że do 2027 roku koreański koncern planuje wprowadzić na rynek 15 modeli elektrycznych.