Reklama

Kia przed końcem tej dekady planuje sprzedawać 4,3 mln aut. W tym 2,4 mln sztuk będą stanowić auta zelektryfikowane. By dopiąć swego zamierza do 2027 roku rozbudować gamę samochodów elektrycznych do 15 modeli.

Dziś mamy już Niro EV, e-Soul, EV6, a we wrześniu do Polski wjedzie ponad 5-metrowy SUV EV9. Jednak machina koreańskiego koncernu nie znosi bezczynności, stąd dosłownie przed chwilą z kapelusza wyskoczyła zupełnie nowa Kia EV5. Cóż to za samochód?

Reklama

Kia EV5 nadciąga do Polski, oto nowy SUV zamiast Sportage. Jakie wymiary?

Kia EV5 kształtem przypomina auto zbudowane przez dziecko z klocków, ale to poważna inżynierska robota. Nowy SUV o futurystycznej stylistyce ma 4615 mm długości, 1875 mm szerokości i 1715 mm wysokości. Rozstaw osi 2750 mm. Kiedy pojawi się w sprzedaży będzie elektryczną alternatywą dla podobnego gabarytowo modelu Sportage. Podobnie jak EV9 jest pozycjonowana obok Sorento.

Kia EV5 kontra Kia Sorento, czyli różnice w wymiarach

Kia EV5 jest o 10 cm dłuższa od Sportage. Delikatnie szersza i o 7 cm wyższa. Rozstaw osi także jest większy, co w przypadku elektrycznego SUV-a przełoży się na stabilność na drodze oraz obszerniejszą kabinę.

Wymiary Kia EV5 Kia Sportage Długość 4615 mm 4515 mm Szerokość 1875 mm 1868 mm Wysokość 1715 mm 1645 mm Rozstaw osi 2750 mm 2680 mm

Nowa Kia EV5 pod wpływem EV9. Wygląda odlotowo

EV5 pod względem stylu i proporcji pozostaje pod wpływem ponad 5-metrowego EV9. Awangardowy wygląd ma przyćmić wszystko, co do tej pory widzieliśmy w segmencie kompaktowych SUV-ów.

Charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" jest wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją (dwa skupiska małych lamp, po jednym obok każdego reflektora). Styliści Kia twierdzą, że ich najnowsze dzieło płynnie łączy rewolucyjny design, wyjątkową wszechstronność i komfort.

Kia EV5, czyli przestronne wnętrze i cyfrowe wyposażenie

Za drzwiami EV5 wita totalna cyfryzacja. Kia wyposażyła swoje dzieło w gigantyczny wyświetlacz złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. Można spodziewać się, że wzorem EV9 system kamer (na życzenie) zastąpi tradycyjne lusterka zewnętrzne – widok zza auta kierowca zobaczy na bocznych monitorach przymocowanych do drzwi w naturalnym polu widzenia (by nie musiał ich szukać gdzieś przy słupku czy podszybiu).

Kia zostawiła przyciski, EV5 spodoba się jednak fanom nowych technologii

Deska rozdzielcza nie łączy się z tunelem środkowym, przez co wydaje się zawieszona w powietrzu. Przy tym jest przejrzysta. Podświetlane pola dotykowe ukryte pod ekranem zapewniają sterowanie stacją multimedialną i nawigacją. Jeszcze niżej Kia szczęśliwie zostawiła kilka przycisków fizycznych odpowiedzialnych za obsługę ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Sama klimatyzacja, oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. To dla oszczędności energii, by nie ogrzewać czy chłodzić pustych miejsc. Pod lekko spłaszczoną u góry i u dołu kierownicą z podświetlanym logo kryje się panel do obsługi "skrzyni biegów". Tunel środkowy wyposażono w schowki, w tym największy u jego podstawy. Szeroki odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera.

Podświetlanie ambientowe wnętrza oferuje 10 poziomów jasności oraz 64 opcje kolorystyczne. Po uruchomieniu oświetlenie płynnie synchronizuje się z trybami jazdy - przyciemnia się w warunkach słabego oświetlenia i subtelnie ostrzega, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość.

Kia EV5 i dwa bagażniki, tylny ma podwójne dno

Siedzenia można składać, a tylne także przesuwać. Do tego elektryk powinien zaskoczyć przestronnością. Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiają, że EV5 obiecuje niesamowicie przestronne i podatne na aranżację wnętrze. Projektanci przekonują, że EV5 w życiu rodziny będzie jak dodatkowy pokój, który bardziej przypomina salon niż tradycyjną kabinę auta. Do tego wzorem EV9 zapewni dwa bagażniki - przedni i z tyłu z dodatkowymi schowkami pod podłogą.

Kia EV5 ze zdalną aktualizacją, prawdziwej skóry nie dostaniesz za żadne pieniądze

EV5 będzie można bezprzewodowo aktualizować za pośrednictwem sklepu Kia Connect. Wystarczy kliknięcie i leci nowe oprogramowanie, czy dodatkowa funkcjonalność wyposażenia samochodu. Zamienniki skóry i materiały wykonane z tworzyw sztucznych pochodzą z recyklingu.

Kia EV5 szybka jak EV6? Jaki zasięg? Napęd na tył oraz 4x4

Napęd? Kia EV5 powstała na platformie e-GMP, z której już korzysta EV6 i EV9. O ile EV9 zagra w lidze samochodów premium, stąd ma m.in. akumulator o pojemności niemal 100 kWh i architektura 800V. To nowy SUV pod względem ceny raczej będzie samochodem elektrycznym w zasięgu Kowalskiego czy Nowaka. Oznacza to, że EV5 pod względem technicznym będzie bliżej EV6.

Teraz wystarczy połączyć kropki i mamy dwa rodzaje napędu (na tylne lub na cztery koła) oraz dwie pojemności akumulatora (58 kWh i 77,4 kWh). Kia EV6 w takiej konfiguracji to silnik elektryczny o mocy od niemal 230 KM, przez 325 KM z układem 4x4, po 585 KM sportowym wydaniu GT. Nowa Kia EV5 nie powinna być pod tym względem gorsza. Zasięg? Przy akumulatorze naładowanym do 80 proc. komputer nowego SUV-a wyświetla ponad 360 km…

Kia EV5 i szybkie ładowanie. W 4,5 min na 100 km

EV5 – podobnie jak EV6 – dostanie architekturę 400V, a to oznacza możliwość szybkiego ładowania bez potrzeby dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd akumulator będzie można naładować z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty. Technologia Vehicle to Grid (V2G) zmieni auto w magazyn energii na kołach i pozwoli zasilić domową instalację.

Kia EV5 w Polsce, cena nie powinna być zaskoczeniem

Kia EV5 w sprzedaży pojawi się jeszcze przed końcem 2023 roku. Początkowo zadebiutuje w Chinach. Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że EV5 będzie też dostępna w Europie. Kierowcy w Polsce powinni się tego SUV-a spodziewać na przestrzeni 2024 roku. Rywale? Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 czy Ford Explorer.

Cena? EV6 kosztuje od ok. 210 tys. zł po niemal 400 tys. zł za sportową odmianę GT. Kia EV5 z ceną wyjściową na poziomie 230-250 tys. zł nie powinna być zaskoczeniem.