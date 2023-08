Reklama

Policjanci w 2023 roku zatrzymali już ponad 155 tys. dowodów rejestracyjnych. Czym podpadli kierowcy? Jak usłyszeliśmy w KGP funkcjonariusz przy okazji kontroli już na pierwszy rzut oka widzi usterki czy braki, które w myśl taryfikatora grożą słoną karą i utratą dowodu rejestracyjnego.

Mundurowi mogą przecież sprawdzić np. czy układ kierowniczy i hamulcowy działają prawidłowo. Podstawę do ukarania stanowią również wycieki płynu chłodzącego, paliwa czy oleju. A od kilku dni wady naruszające wymagania ochrony środowiska drogówka wykrywa najnowszym sprzętem…

Policja już wykorzystuje nowy super-sprzęt. To stacje diagnostyczne na kołach

Policyjne Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii w całej Polsce powiększyły flotę o specjalistyczne radiowozy ETDiE (KGP zakupiła 53 takie stacje diagnostyczne na kołach). Na pokładzie każdego oznakowanego Volkswagena Craftera znajduje się m.in. dymomierz, opóźnieniomierz (urządzenie przeznaczone do sprawdzania skuteczności hamulców), analizator spalin, przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła szyb samochodowych i sonometr (urządzenie do pomiarów emisji hałasu). Nowy sprzęt w rękach funkcjonariuszy drogówki już pokazuje swoją skuteczność…

Masz takie auto? Policja zatrzyma dowód rejestracyjny za hałas

Przykładowo policjanci ze Świdnicy w pierwszych dniach od odebrania nowego super-radiowozu podczas kontroli zaczęli używać właśnie sonometru. Efekt? Zatrzymane dowody rejestracyjne za naruszenie normy emisji hałasu. Czyli mówiąc wprost, za zbyt głośny wydech.

Jak wygląda badanie głośności? Pojazd w chwili pomiaru powinien stać na twardym asfaltowym lub betonowym podłożu. Urządzenie ustawiane jest na wysokości wylotu rury wydechowej, a pomiar musi odbywać się przy stałych obrotach silnika. Mundurowi już zapowiedzieli, że podczas codziennych kontroli będą chętnie korzystać z najnowszego sprzętu.

Jak głośny może być samochód lub motocykl? Znasz te przepisy? Są cztery limity

Kierowcy powinni wiedzieć, że polskie prawo definiuje cztery górne limity emisji hałasu:

93 dB w samochodach z silnikiem benzynowym;

96 dB w samochodach z silnikiem wysokoprężnym;

94 dB w motocyklach z silnikiem o pojemności nieprzekraczającej 125 cm³;

96 dB w motocyklach z silnikiem o pojemności przekraczającej 125 cm³.

Za niespełnienie tych wymagań grozi mandat. Do tego policjanci mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu do czasu usunięcia usterki i uzyskania zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów.

Mandat do 3000 zł nie tylko za nadmierny hałas, taryfikator daje policji kilka możliwości

Co dziś i każdego następnego dnia grozi za zignorowanie przepisów dotyczących hałasu czy stanu technicznego auta? Taryfikator przewiduje wysokie stawki mandatów:

Kierowanie pojazdem, który nie jest utrzymany w należyty sposób – mandat od 20 zł do 3000 zł;

Kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie – mandat od 20 zł do 3000 zł;

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu – mandat od 20 zł do 3000 zł;

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – mandat do 300 zł

Mandat do 3 tys. zł za stan techniczny auta i stracisz dowód rejestracyjny

Wysoki mandat i utrata dowodu rejestracyjnego grozi nie tylko za zbyt głośny układ wydechowy. Policja ostrzega także przed konsekwencjami niedbalstwa jeśli chodzi o opony czy oświetlenie.

– Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– W razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca, który ewidentnie zaniedbał obsługę swojego samochodu musi liczyć się z mandatem do 3 tys. zł – wyliczył.

Do tego istnieje artykuł 97 k.w., który pozwala policjantom i inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego ukarać grzywną do 3000 zł kierowcę każdego auta m.in. za niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

Światła obowiązkowe w ciągu dnia, inaczej mandat 300 zł i 6 punktów karnych

Przedstawiciel KGP przypomina, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. – Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł policjant. Na tym jednak nie koniec, ponieważ – jak zaznaczył – wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Mandat do 3 tys. zł za światła, policja zatrzyma dowód rejestracyjny

– Jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł – wyliczył policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

Jak policjant sprawdzi opony? Ważna głębokość bieżnika i wskaźnik TWI

Łyse ogumienie policjant zauważy gołym okiem. Zgodnie z przepisami minimalna głębokość bieżnika opony wynosi 1,6 mm. Funkcjonariusz może ją również sprawdzić za pomocą wskaźnika TWI (ang. "Tread Wear Indicator" – wskaźnik zużycia bieżnika), czyli specjalnego zgrubienia w rowkach opony. Kiedy bieżnik się z nim zrówna, wówczas oponę uznaje się za niezdatną do użycia (nawet kiedy przekracza 1,6 mm). Sugerujemy żeby jednak nie schodzić poniżej 3-4 mm.

Czy opony są równomiernie zużyte?

Liczy się też równomierne zużycie bieżnika. Jeśli opona po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie jest bardziej wytarta, to dla policjanta oznacza, że kontrolowany samochód niedomaga też zawieszeniem.

Opona z guzem? Policja zatrzyma dowód rejestracyjny

Opona z guzem, pęknięciami, rozwarstwieniami czy przecięciami także może ściągnąć na kierowcę kłopoty. Mandat plus zatrzymanie dowodu rejestracyjnego mają być gwarancją, że ogumienie zostanie wymienione.

Tak policjant sprawdzi wiek opon. Stare opony uziemią kierowcę i jego samochód

Stare opony także mogą uziemić samochód w trakcie kontroli drogowej. W ocenie ekspertów ogumienie starsze niż 10 lat traci swoje właściwości i nie powinno być użytkowane. Wnikliwy policjant wiek ustali odczytując tzw. kod DOT na bocznej ściance opony. Kluczowe są cztery ostatnie znaki np. "2117" - dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji, a dwie ostatnie to rok produkcji (w tym przypadku mamy 21 tydzień 2017 rok).

Różne opony na jednej osi i koło zapasowe lub dojazdówka

Opony na tej samej osi nie mogą się różnić– model i rozmiar musi być identyczny. Złamanie tego przepisu policjant także stwierdzi bez specjalnego trudu. Wyjątkiem jest wymiana uszkodzonego koła na zapasowe lub dojazdówkę. – Wtedy jednak funkcjonariusz może poprosić o pokazanie przebitej opony – wskazał przedstawiciel KGP.

Rozmiar opon i indeks prędkości, lepiej nie dyskutuj z policjantem

Sprawdzenie rozmiaru opon również nie wymaga wiedzy akademickiej. Zgodnie z przepisami ogumienie nie może wystawać poza obrys samochodu. Tu na celownik mogą trafić kierowcy samochodów terenowych z wystającymi oponami. Jeśli kierowca podczas kontroli drogowej okaże się wyjątkowo hardy, wówczas policjant zawsze może stać się szczególnie dociekliwy i np. sprawdzić, czy opony mają właściwy indeks prędkości dla danego auta.

Opony z kolcami i opony bez bieżnika

Opony z kolcami są w Polsce zakazane. Korzystanie z takiego ogumienia może zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Takie same konsekwencje czekają kierowcę, który wyjedzie na ulicę autem wyposażonym w sportowe opony bez bieżnika (slicki).

Straciłeś dowód rejestracyjny i co dalej?

– Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego pojazd, który zagraża bezpieczeństwu dalej nie pojedzie. Z miejsca kontroli może być jedynie odholowany lub odwieziony na lawecie – wyjaśnił policjant z KGP.

Dla kierowcy oznacza to dodatkową opłatę za transport do warsztatu i formalności związane z odzyskaniem dowodu rejestracyjnego. Przypominamy, że 1 października 2018 roku zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego. A to wiąże się również ze zmianą sposobu zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu.

Wcześniej dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. Teraz w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierowca otrzyma – podobnie jak dotychczas – pokwitowanie.

Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Co ważne, dowód rejestracyjny można wirtualnie odebrać niekoniecznie w miejscu, gdzie był zatrzymany. – Można przedstawić swój pojazd z usuniętymi usterkami w jakiejkolwiek jednostce policji, a funkcjonariusz po zalogowaniu do systemu poprzez wykasowanie informacji o zatrzymaniu wykona zwrot dokumentu. Dzięki takiemu ułatwieniu np. osoba z Krakowa, która straciła dowód rejestracyjny w Warszawie może odzyskać go w miejscu zamieszkania – wyjaśnił przedstawiciel Komendy Głównej Policji.