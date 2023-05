Reklama

BMW serii 5 ujawnione i już jest dostępne w Polsce! To limuzyna w zupełnie nowym stylu. Do tego urosła i stawia na szeroki wybór napędów.

Silniki Diesla i benzynowe wspiera z 48-woltowa miękka hybryda. Alternatywą może być hybryda plug-in. Jednak największą bombą jest sedan w 100 proc. elektryczny, czyli BMW i5. Ale po kolei…

BMW serii 5 nowej generacji, oto nowy sedan i5

Nowa twarz serii 5 to charakterystyczne podwójne reflektory, w których pionowe elementy diodowe pełnią funkcję kierunkowskazów i świateł dziennych. Mocno wysunięte do przodu "nerki" są szerokie i mogą świecić dzięki obramowaniu BMW Iconic Glow. Płaskie lampy tylne dzieli chromowana listwa w kształcie litery "L".

Nowe BMW serii 5urosło wzdłuż, wszerz i na wysokość. W porównaniu z poprzednim modelem jest dłuższe o 97 mm do 5060 mm, szerokość wzrosła o 32 mm do 1900 mm, a wysokość o 36 mm do 1515 mm. Rozstaw osi rozciągnięto o 20 mm do 2995 mm.

BMW serii 5 nowej generacji, wnętrze z zakrzywionym ekranem

W kabinie nowego BMW serii 5 również rewolucja. W porównaniu z poprzednim modelem deska rozdzielcza ma znacznie mniej przycisków i elementów obsługi. Większość funkcji kierowca może obsługiwać przez zakrzywiony wyświetlacz złożony z dwóch ekranów - mniejszy o przekątnej 12,3 cala pokazuje zegary i większy obok o przekątnej 14,9 cala to multimedia i wskazania mapy nawigacji.

Nowa jest również podcięta u dołu kierownica z przełącznikami pojemnościowymi (haptycznymi). Wibracja pod palcem wywoła wrażenie kontaktu z elementami mechanicznymi.

BMW serii 5 nowej generacji, sportowe fotele w standardzie, ale bez prawdziwej skóry

Nowe fotele sportowe to standard wyposażenia. Opcjonalne siedzenia komfortowe dają wiele możliwości elektrycznej regulacji. BMW serii 5 to pierwszy model niemieckiej marki z całkowicie wegańskim wykończeniem wnętrza. Obejmuje ono obicie foteli, deski rozdzielczej i boczków drzwi, a także po raz pierwszy kierownicy.

Oznacza to, że za żadne pieniądze nie dostaniesz tapicerki z prawdziwej skóry. Została zastąpiona skóropodobną okładziną z Veganzy dostępną z dekoracyjną perforacją. Kolejną opcją jest tapicerka BMW Individual ze skóry Merino w kilku wariantach dwukolorowych.

BMW i5 M60 xDrive jako najwyższy model, jaka moc i przyspieszenie?

W pełni elektryczne BMW i5 jest wyposażone napęd eDrive 5. generacji i pojawi się na rynku w dwóch wariantach. Topowe BMW i5 M60 xDrive to 601 KM mocy! Dwa silniki - po jednym na przedniej i tylnej osi - tworzą elektryczny napęd 4x4. Systemowy moment obrotowy sięga 820 Nm. W efekcie najmocniejsze i5 M60 xDrive przyspiesza z miejsca do 100 km/h w 3,8 s! Prędkość maksymalną ograniczono do 230 km/h.

Słabsze BMW i5 eDrive40 to jeden silnik elektryczny, który napędza tylne koła i generuje 340 KM mocy oraz maksymalny moment obrotowy do 430 Nm (z funkcją Sport Boost lub Launch Control). Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6 sekund i rozwija prędkość maksymalną 193 km/h.

Elektryczne BMW i5 z dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem

Zamknięty w podłodze akumulator zapewnia 81,2 kWh energii użytkowej. Zasięg? 600-konne BMW i5 M60 xDrive ma pokonać od 455 do 516 km. Tylnonapędowe i5 eDrive40 zajedzie dalej - 477-582 km na jednym ładowaniu. Nowa funkcja MAX RANGE pozwala zwiększyć zasięg nawet o 25 proc. poprzez ograniczenie mocy i prędkości oraz wyłączenie funkcji zapewniających komfort (np. klimatyzację).

BMW i5 można ładować prądem przemiennym o mocy do 11 kW w standardzie i opcjonalnie do 22 kW. Podpięcie do szybkiej ładowarki to nawet 205 kW mocy - wówczas zwiększenie zasobu energii z 10 do 80 proc. zajmie około 30 minut. Oczekiwanie mogą umilić pokładowe gry.

BMW serii 5 nowej generacji i silniki spalinowe, diesel i benzyna 2.0

BMW serii 5 oczywiście będzie dostępne w wersji spalinowej. Na początku pojawi się czterocylindrowe BMW 520i z silnikiem benzynowym o mocy 208 KM. Taki samochód od zera do 100 km/h ma przyspieszać w 7,5 s. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 5,9 l/100 km.

Alternatywą może być 197-konny silnik Diesla - 520d z napędem na tył lub 520d xDrive. Poza Europą pojawią się inne 4- i 6-cylindrowe silniki benzynowe. Ładnie nas urządzili, nic tylko pozazdrościć…

BMW serii 5 z nowym 6-cylindrowym silnikiem Diesla będzie hitem

Wiosną 2024 r. dojdą dwa warianty z napędem hybrydowym plug-in. Także w przyszłym roku zadebiutuje nowy 6-cylindrowy rzędowy silnik Diesla i można spodziewać się, że ten model będzie prawdziwym hitem! Za rok wejdzie też kolejny wariant BMW i5 z elektrycznym napędem na wszystkie koła.

BMW serii 5 nowej generacji ze sportowym zawieszeniem M

BMW w przypadku nowej serii 5 jest dumne z najdłuższego w klasie wyższej rozstawu osi, większego rozstawu kół przedniej i tylnej osi oraz niemal idealnego rozkładu masy na osie 50:50. To po części ma przełożyć się na frajdę z jazdy.

Zamiast seryjnego zawieszenia można zażyczyćsportowy układ jezdny M, sportowy układ hamulcowy M oraz adaptacyjny układ jezdny Professional (standard w BMW i5 M60 xDrive) z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, zintegrowanym aktywnym układem kierowniczym i nowym systemem zarządzania dynamiką poprzeczną. Zespół bajerów obejmuje również aktywną stabilizację przechyłów bocznych z funkcją Active Roll Comfort.

Standardowym wyposażeniem są 18- lub 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich (BMW i5 i modele hybrydowe plug-in). Opcjonalne dostępne są obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarze do 21-cali oraz opony Performance.

Nowe BMW serii 5 i niesamowite wyposażenie

Nowe BMW serii 5 jest seryjnie wyposażone w asystenta parkowania z asystentem cofania. Z kolei opcjonalny asystent parkowania Professional umożliwia zautomatyzowane parkowanie i manewrowanie na odcinku do 200 m sterowane za pomocą smartfona z auta lub poza nim.

Numerem popisowym BMW jest system asystujący kierowcy Professional, który obejmuje wspomaganie kierowania i prowadzenia po pasie ruchu oraz regulację odstępu z funkcją Stop&Go. W USA, Kanadzie i Niemczech obejmuje on również nowego asystenta autostradowego. Jak to działa?

Przy prędkości do 130 km/h może zdjąć ręce z kierownicy a komputer zajmie się prowadzeniem auta. Nowe BMW serii 5 w trybie "automatycznej jazdy" potrafi też zmienić pas - na potwierdzenie manewru wystarczy spojrzenie w lusterko zewnętrzne.

Nowe BMW serii 5 już w Polsce, oto ceny

Nowe BMW serii 5 można już konfigurować i zmawiać. Model benzynowy 520i/208 KM kosztuje od 255 tys. zł. Silnik Diesla to dwa warianty do wyboru - za tylnonapędowe BMW 520d trzeba zapłacić od 270 tys. zł. Samochód z napędem 4x4, czyli 520d xDrive to wydatek od 285 tys. zł.

Elektryczne i5 eDrive40 (340 KM i napęd na tył) kosztuje 360 200 zł. Najmocniejsza "piątka" czyli ponad 600-konne BMW i5 M60 xDrive to cena od 500 tys. zł.