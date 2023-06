Reklama

BMW Motorsport GmbH czy krócej BMW M narodziło się w 1972 roku. - Firma jest jak człowiek. Jeżeli uprawia sport, to ma kondycję, jest pełen entuzjazmu i wydajny - powiedział wówczas Robert Lutz, członek zarządu BMW AG ds. handlowych. Słowa były prorocze. Od tamtej pory niemieccy inżynierowie zapisali się w historii światowej motoryzacji podwójnym śladem stopionego asfaltu.

Przez ponad 50 lat powstało wiele kultowych samochodów, które jako pierwsze na masową skalę łączyły sportowe osiągi z praktycznością. Kierowca dostawał ogromną moc przenoszoną na tylne koła i zamkniętą w przestronnej karoserii z pojemnym bagażnikiem. Teraz w producent otwiera nowy rozdział w historii swojej działalności w Europie i właśnie w Katowicach rusza największy na Starym Kontynencie salon BMW…

BMW otwiera w Polsce największy salon. Powstał w historycznym miejscu Katowic

Budynek o powierzchni 9870 m2 powstał przy ulicy Feliksa Bocheńskiego 66 w miejscu kompleksu Szybu Wschodniego II kopalni węgla kamiennego Kleofas. Historia wieży szybu, która wpisana została do rejestru zabytków, sięga ponad 100 lat.

– Sieć salonów BMW w Polsce rozwija się w dynamicznym tempie. Cieszy mnie, że wraz z naszym wieloletnim partnerem, Gazda Group, możemy powitać klientów w jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów BMW w Europie – powiedział Christian Haririan, dyrektor generalny BMW Group Polska. – Prezentuje on przyszłość procesu sprzedaży i zupełnie nową atmosferę salonu. Naszym celem jest zaoferowanie klientom nowych, spersonalizowanych doświadczeń zakupowych, znanych do tej pory jedynie z branży dóbr luksusowych. Wyróżniające się produkty idą w parze z kompletnym i niepowtarzalnym doświadczeniem zakupowym. Jestem przekonany, że to nowe podejście, zdigitalizowane usługi, a także wyjątkowa i historyczna lokalizacja obiektu sprawią, że goście poczują się tu wyjątkowo – ocenił.

BMW ma wielkie plany. To będzie miasteczko motoryzacyjne

Nowy salon BMW swoim rozplanowaniem przypomina motoryzacyjne miasto. To wyróżnik w skali całej Europy. Poza najnowszą ofertą modeli BMW i BMW M, na początku 2024 roku obiekt zostanie powiększony o dział sprzedaży samochodów MINI oraz motocykli BMW Motorrad. Przewidziano także możliwość finansowania zakupów w ramach BMW i MINI Financial Services. Poza serwisem aut, będzie dział samochodów używanych i 30 punktów ładowania aut elektrycznych.

Grupa BMW to 30 fabryk i ponad 2,4 mln sprzedanych samochodów

Grupa BMW w 2022 roku sprzedała ponad 2,4 mln samochodów oraz ponad 202 tys. motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2021 wyniósł 16,1 mld euro przy obrotach wynoszących 111,2 mld euro. Niemiecki gigant zatrudnia ponad 118 tys. pracowników. Sieć produkcyjna obejmuje ponad 30 zakładów.