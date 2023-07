Reklama

BMW CE 02 to skrzyżowanie skutera z motocyklem, choć BMW Motorrad twierdzi, że jego najnowszy model nie jest ani jednym, ani drugim. Określa go jako eParkourera, który ma być "dynamicznym partnerem dla nowego rodzaju mobilności", zwłaszcza w mieście.

Ma w pełni elektryczny napęd, wyróżnia się oryginalnym designem i zwinnością niezbędną na zatłoczonych ulicach. Do tego dostępny jest w dwóch wariantach mocy i z dodatkowymi akcesoriami.

BMW CE 02 – industrialny styl

Design modelu zwraca uwagę nieco surową, ale i nowoczesną formą. Rama, koła, przedni błotnik i górna owiewka malowane są na czarno, a obudowa silnika pokryta jest matowym szarym lakierem. Solidne, aluminiowe koła mają średnicę 14 cali.

W specjalnej wersji Highline widelec jest anodowany na złoto, wprowadzono też dodatkowe kolory na pokrywie silnika i siedzeniu oraz wzór na kołach, które mają podkreślać dynamiczny i nieco ekstrawagancki styl pojazdu.

Sama konstrukcja BMW CE 02 opiera się na sztywnej ramie podwójnej z rur stalowych. Z przodu ma hydraulicznie tłumiony widelec teleskopowy, a z tyłu jednoramienny wahacz i amortyzator. Uwagę zwracają też hamulce tarczowe oraz reflektor LED ze światłami do jazdy dziennej i boczne kierunkowskazy. eParkourer wyposażony jest także w mały wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala, na którym pokazywana jest m.in. prędkość i stan naładowania akumulatora. Siedzisko zamontowane jest na wysokości 750 mm i swobodnie pomieści dwie osoby.

BMW CE 02 – jaka moc i zasięg

Pojazd BMW dostępny jest w dwóch wariantach mocy. W najmocniejszej osiąga 15 KM (moc znamionowa 8 KM) i moment obrotowy 55 Nm, które pozwalają na jazdę z maksymalną prędkością 95 km/h i przyspieszanie od 0 do 50 km/h w niewiele ponad 3 s.

W słabszej wersji moc zmniejszono do 5 KM (znamionowa 4 KM), a prędkość maksymalną do 45 km/h, dzięki czemu mogą go prowadzić już 16-latkowie z prawem jazdy kategorii AM.

Wariant 15-konny waży 132 kg, a 5-konny 119 kg. Pierwszy pozwala przejechać na jednym ładowaniu ponad 90 km, drugi natomiast około 50 km. Seryjna ładowarka zewnętrzna o mocy 0,9 kW umożliwia ładowanie ze zwykłego gniazdka 230 V, a w opcji lub w standardzie z pakietem Highline dostępna jest ładowarka 1,5 kW. Dzięki niej uzupełnienie energii z poziomu 20 do 80 proc. zajmuje do 100 minut. Bazowa wersja z mniejszym zasięgiem potrzebuje do tego 85 minut.

BMW CE 02 – nawet trzy tryby jazdy do wyboru, co w standardzie

BMW CE 02 pozwala na wybór jednego z dwóch standardowych trybów jazdy. Pierwszy – Flow – przeznaczony jest do spokojnej jazdy, natomiast drugi – Surf – nadaje modelowi bardziej dynamiczną charakterystykę. W ramach opcji lub z pakietem Highline można dostać jeszcze trzeci tryb – Flash, który BMW określa jako sportowy i dynamiczny.

Warto dodać, że w seryjnym wyposażeniu eParkourera znajdziemy m.in. system ABS BMW Motorrad (tylko przednie koło), ASC (Automatyczną Kontrolę Stabilności) i RSC (Recuperative Stability Control) oraz asystenta cofania. Do tego dochodzą jeszcze bezkluczykowy system Keyless Ride i gniazdo USB-C, a w pakiecie Highline specjalny uchwyt Cradle do smartfona, który pozwala na wykorzystanie tego ostatniego jako dodatkowego wyświetlacza z możliwością sterowania przyciskami na kierownicy. Do dyspozycji użytkowników jest ponadto aplikacja BMW Motorrad Connected, za pomocą której da się np. zdalnie sprawdzić stan baterii, czas pozostały do pełnego naładowania akumulatora, czy rejestrować trasy.

BMW CE 02 – jaka cena

Wersja AM oferowana jest w cenie od 35 900 zł, a pakiet dodatkowy Highline kosztuje 4190 zł. Tyle samo ta ostatni opcja kosztuje w przypadku mocniejszego wariantu CE 02. Większa moc i bateria jest też odpowiednio droższa. W tym przypadku ceny startują z poziomu 40 900 zł. Wszystkie objęte są 3-letnią gwarancją.