Akademia Motocyklowej Autodromu Jastrząb i Hondy - drugi sezon rusza

Słoneczna i ciepła zima sprawia, że wizja nadchodzącego sezonu motocyklowego jest coraz wyraźniejsza. Fani dwóch kółek wiedzą, że pierwsze miesiące roku to czas intensywnych przygotowań. Dla tych, którzy chcą szlifować umiejętności i przećwiczyć awaryjne scenariusze w kontrolowanych warunkach, oferta Akademii jest wręcz szyta na miarę. To drugi sezon zajęć - co w ramach aktywności przygotowali organizatorzy?

Akademia Motocyklowej Autodromu Jastrząb i Hondy ma w programie trzy rodzaje szkoleń. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy wezmą udział w treningach ogólnorozwojowych, adventure oraz będą mieli możliwość doskonalenia jady po torze podczas tzw. Track Day Moto.

Szkolenia dla motocyklistów - kiedy ruszają zajęcia?

Wszystkie szkolenia nastawione są na doskonalenie techniki jazdy, naukę właściwych nawyków i zwiększanie poczucia pewności motocyklisty na drodze. Na takich treningach korzystają wszyscy uczestnicy ruchu - na drodze jest po prostu bezpieczniej. To nie tylko porządna dawka wiedzy, ale i dobra zabawa dla każdego miłośnika jednośladów. Niech werdykt uczestników ubiegłorocznej edycji szkoleń mówi sam za siebie - średnia ocena to 9,3 w skali od 1 do 10.

Jakie szkolenia zaplanowano w ramach Akademii?

Czym wyróżniają się 3 rodzaje zaplanowanych szkoleń? Oto, czego mogą spodziewać się motocykliści:

Szkolenie ogólnorozwojowe to zajęcia dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać możliwości i ograniczenia swoich maszyn oraz nauczyć się jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Bogaty program wypełniony jest teorią i praktycznymi ćwiczeniami, dzięki czemu uczniowie Akademii poprawią swoje umiejętności, zyskają nowe, pozbędą się złych nawyków oraz zwiększą pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa podczas jazdy na motocyklu. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 10 maja.

Szkolenie adventure zostało z kolei opracowane z myślą o właścicielach maszyn typu adventure i enduro. Nastawione jest na jazdę turystyczną, ale uczy również adaptacji prawidłowych technik jazdy do różnego rodzaju podłoża oraz manewrowania w trudnym terenie. Wystarczy jeden dzień takiego szkolenia, by uczniowie Akademii dobrze radzili sobie z planowaniem wycieczek poza utwardzone szlaki. Pierwsze szkolenie zaplanowano również na 10 maja.

Track Day Moto oznacza porządną dawkę jazdy po torze i pozyskanie przydatnej wiedzy teoretycznej. Uczestnicy szkolenia dzieleni są na grupy, zgodnie z poziomem umiejętności. Jazda po torze – z pomiarem czasu – odbywa się pod czujnym okiem instruktorów. Uczestnicy mają do wyboru sesję poranną lub popołudniową – z 4 wjazdami na tor lub szkolenie całodzienne – z 8 treningami na torze i bezpłatnym lunchem. Pierwsze Track Day Moto odbędzie się 11 maja.

Kto może wziąć udział w zajęciach Akademii?

Choć zajęcia odbywają się pod patronatem Autodromu Jastrząb i Hondy, misją Akademii jest podnoszenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Dlatego do udziału w szkoleniach zapraszamy motocyklistów o każdym stopniu umiejętności, posiadających motocykl dowolnej marki i odpowiednią kategorię prawa jazdy. W zajęciach mogą wziąć udział również posiadacze prawa jazdy kat. B, które pozwala na jazdę jednośladami z silnikami o pojemności do 125 cm3. Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie Akademii.