MG3 z silnikiem 1.5 wjeżdża do salonów

Brytyjska marka chińskich samochodów przebojem weszła na polski rynek. MG Motor należące do koncernu SAIC, sprzedaje nad Wisłą już więcej nowych samochodów niż Alfa Romeo czy Mitsubishi. Klienci odbierają kilkaset aut miesięcznie, skuszeni rozsądną ceną i bogatym wyposażeniem dostępnym bez dopłaty. Tradycje kojarzona z marką MG też robią swoje - choć dziś mówimy o chińskich rozwiązaniach technicznych, historia samego MG sięga 1924 roku. Rozpoznawalny i dobrze kojarzony znaczek ewidentnie działa - przed punktami dealerskimi ustawiają się kolejki. Jest spora szansa, że klientów przybędzie. Do salonów wjeżdża bowiem kolejny model, który ma szansę podbić listy przebojów. To miejski samochód opracowany według sprawdzonej receptury...

Nowe MG3 debiutuje w wersji z silnikiem benzynowym 1.5. Na rynku jest już hybryda, która rywalizuje m.in. z hybrydowym Yarisem. Nowe MG3 z tradycyjnym układem napędowym jest jednak zdecydowanie tańsze. Chińska technologia oznacza w tym przypadku 115-konny, 4-cylindrowy silnik, 5-stopniową, manualną skrzynię biegów i przyzwoite wyposażenie w standardzie. To właśnie stosunek ceny do udogodnień ma skusić klientów, którzy tęsknią za przystępnymi autami segmentu B.

MG3 - dane techniczne

4,1-metrowy hatchback zadebiutował na początku 2024 roku. Projekt nadwozia nie wyróżnia się na tle rywali, choć niewielkie felgi zdradzają, że modelu ma budżetowy charakter. Długość nadwozia jest o kilkanaście mm większa niż u głównych konkurentów. Rozstaw osi to 2570 mm, szerokość wynosi 1797 mm, a wysokość całkowita to 1502 mm. Kierowców ucieszy fakt, że pod względem przestronności wnętrza MG3 plasuje się w czołówce segmentu B. Pasażerów z tyłu ucieszy przyzwoita przestrzeń na nogi. Bagażnik zapewnia z kolei 293 l. Po złożeniu oparcia kanapy możliwości transportowe rosną do 983 l.

Nowy układ napędowy pod maską MG3 korzysta z wolnossącego silnika 1.5 - tego samego, który pracuje w hybrydowej wersji. Jednostka pracująca solo ma moc 115 KM i 148 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,8 s - to wynik, który wystarczy większości kierowców. Prędkość maksymalna wynosi 185 km/h, a producent chwali się średnim zużyciem paliwa na poziomie 6,1 l/100 km. Dla porównania, hybrydowy wariant spala średnio 4,4 l/100 km. Zaletą benzynowego wariantu jest też o ponad 100 kg mniejsza masa własna. Nowe MG3 waży 1162 kg.

MG3 - wnętrze

Względem odmiany hybrydowej, wnętrze nie uległo zmianom. Miejsce selektora skrzyni biegów zajął jednak tradycyjny lewarek. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników, a na środku zgrabnie narysowanej deski rozdzielczej umieszczono 10,25-calowy ekran stacji multimedialnej. Klasyczne przyciski ułatwią obsługę niektórych pokładowych funkcji, choć już np. ustawienie temperatury nawiewu wymaga skorzystania z dotykowego interfejsu na wyświetlaczu. Do dyspozycji kierowcy i pasażerów są też porty USB-A i USB-C.

MG3 - cena i wyposażenie

Ile kosztuje chińska nowość? Spalinowy wariant MG, choć dopiero wjeżdża na rynek, dostępny jest w wyprzedażowej ofercie. Samochody wyprodukowane w 2024 roku są nieco tańsze, a importer wycenia bazową wersję na 70 990 zł. Bogatszy wariant Excite to wydatek 77 390 zł. Jakie wyposażenie standardowe proponuje MG3?

W najtańszej odmianie MG3 dopłaty nie wymagają m.in. 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego, interfejs Apple CarPlay i Android Auto, kamera cofania, 7-calowy zestaw wskaźników, fabryczna nawigacja, tempomat, dzielona tylna kanapa, klimatyzacja automatyczna, kierownica wielofunkcyjna, alarm, czujniki parkowania z tyłu oraz elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu. Podstawowe MG3 wyjeżdża z salonu na 15-calowych, stalowych felgach z kołpakami.

Bogatsza wersja Excite dodaje do tej listy 16-calowe felgi aluminiowe, LED-owe reflektory, podgrzewane lusterka boczne i nieco lepszy system nagłośnienia z 6. głośnikami. W obu wariantach bazowy kolor to Biały Dover. Pozostałe lakiery wymagają dopłaty w wysokości 2250 zł. Klienci mogą wybierać spośród 7 barw.

Ile kosztują konkurenci MG3?

Jak wyprzedażowa cena wypada na tle metek rywali? MG3 wyceniono rozsądnie, choć do Dacii Sandero nadal mu daleko. Rumuńska marka broni się przed chińską konkurencją bardzo skutecznie i w ramach promocji, przeceniła Sandero z rocznika 2024. Podstawowy wariant Essential z silnikiem TCe 90 kosztuje bowiem 60 300 zł. W wyposażeniu nie znajdziemy jednak nawet klimatyzacji. Lepiej wyposażone Sandero Expression z silnikiem ECO-G 100 (100-konnym, z instalacją LPG) to wydatek 65 600 zł - nadal znacznie taniej od MG, a fabryczny "gaz" będzie dodatkowym argumentem.

Ceną zbliżoną do MG3 może się dziś pochwalić Seat Ibiza - rynkowy weteran, który za sprawą promocyjnej oferty ma szansę przeżyć drugą młodość. Za 71 200 zł można kupić dziś egzemplarz z rocznika 2024. Pod maską pracuje silnik 1.0 MPI o mocy 80 KM. Wyposażenie jest zbliżone do tego z MG, z drobnymi różnicami. Klimatyzacja jest manualna, a nie automatyczna, ale za to reflektory będą już LED-owe, a nie halogenowe. Seat nie oferuje też kamery cofania w standardzie.