Zmiany cen paliw. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Nowe wieści z rynku paliw mogą ucieszyć kierowców już od poniedziałku. Tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG będzie tańsze. Jakie kwoty powitają nas przy dystrybutorach?

– Hurtowe ceny paliw na początku tygodnia nie powinny dynamicznie się zmieniać, co może zaowocować przyjemną z punktu widzenia kierowców korektą cen w dół na stacjach benzynowych – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Tyle zapłacisz za tankowanie od 10 lutego. Nowy cud na stacjach

Benzyna 95 od 10 lutego ma kosztować w przedziale 6,11-6,22 zł/l. Kierowcy samochodów napędzanych silnikiem Diesla także złapią oddech. Olej napędowy potanieje do 6,24-6,36 zł/l. Zmiany w dół ucieszą również użytkowników aut z instalacją LPG – ich ulubione paliwo będzie w cenie 3,19-3,27 zł/l.

Kierowcy mają czas przynajmniej do 2 marca

Również analitycy BM Reflex zauważają dobre zmiany na stacjach. Średnie ceny paliw spadły o 3 gr/l, stąd benzyna 95 kosztuje 6,19 zł/l. Benzyna 98 została przeceniona do 6,93 zł/l. Olej napędowy potaniał do 6,34 zł/l. Gaz LPG to wydatek 3,25 zł/l.

Zdaniem ekspertów w tym momencie ceny paliw, z wyjątkiem autogazu LPG, wciąż pozostają niższe niż rok temu i powinny pozostać na niższym poziomie do końca okresu zimowych ferii. Czyli przynajmniej do 2 marca 2025.

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej i najdrożej?

Benzyna 95 jest najtańsza na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce – tam za litr tego paliwa płaci się przeciętnie 6,11 zł. Diesel z ceną 6,26 zł/l oraz LPG z za 3,16 zł/l najmniej kosztują w województwie łódzkim.

Najdroższą benzynę 95, olej napędowy i gaz LPG muszą tankować kierowcy z Mazowsza. Cena za litr to odpowiednio: 6,34 zł; 6,46 zł; 3,33 zł. Tyle samo za gaz LPG trzeba zapłacić na terenie Opolszczyzny.

Kierowcy mogą załapać się na promocję, potem koniec

Kierowcy do 2 marca mogą także liczyć na rabaty na stacjach Shell. Warunkiem udziału w akcji jest zapisanie się do klubu Shell ClubSmart i zatankowanie minimum 10 l paliwa. Przy wyborze Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel, cena będzie niższa o 30 gr/l. W przypadku paliw Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel obowiązuje rabat 20 gr na litrze.

Niższa cena przysługuje na jednorazowe tankowanie nie większe niż 60 l benzyny lub diesla. Co ważne, zniżki na paliwo dostępne są we wszystkie dni tygodnia. Do tego z tańszego tankowania można korzystać nieograniczoną ilość razy.