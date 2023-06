Reklama

Do tej pory modele z linii M (np. M135i, X2 M35i) przeważnie miały jasno wyznaczoną granicę: czyli ma być szybko i rasowo, ale z bezpiecznym dystansem do prawdziwych "emek". Ostatnio jednak granica wydaje się nieco zacierać, co zresztą udowodniło już znakomite M240i xDrive, a nowe X1 M35i xDrive wydaje się tę tendencję potwierdzać. Ale po kolei.

Grill? Z podwójnymi żebrami. Czyli tak jak w modelach M (i w milionach ich podróbek jeżdżących po drogach całego świata). Lusterka? Z kształtem typowym dla prawdziwych "emek". Poczwórnie zakończony (2+2) układ wydechowy? Proszę bardzo. Do tej pory tylko w pełnoprawnych autach M, a tu też się pojawia. Do tego: opcjonalne sportowe fotele ze zintegrowanym zagłówkiem, kierownica z oznaczeniem godziny 12, felgi do 20 cali i możliwość zamówienia wyczynowych hamulców - widać, że ktoś wyraźnie zapatrzył się na X3 M. Ewidentnie.

Nowe BMW X1 M35i xDrive: jaki silnik, jakie osiągi?

Czterocylindrowa jednostka napędowa pochodzi z nowej modułowej generacji silników Efficient Dynamics i osiąga maksymalną moc 300 KM w Europie i 317 KM w USA oraz na innych wybranych rynkach. Nowe BMW X1 M35i xDrive przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,4 s, zaś prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h.

Niemcy chwalą się, że w stosunku do starszych odmian z oznaczeniem "35i" mamy tu kilka istotnych nowości. I tak, w porównaniu z poprzednią generacją silnika wdrożono np.: obieg spalania w tzw. cyklu Millera, przeprojektowano układ dolotowy i komory spalania, pojawiły się także innowacje w zakresie sterowania wałka rozrządu, wtrysku, układu zapłonowego i odprowadzania spalin.

Nowe BMW X1 M35i xDrive: duże zmiany pod maską

Mamy tu też nowy, bardzo wytrzymały zespół korbowy, zoptymalizowane smarowanie tłoków, a także panewki łożysk głównych przejęte z najnowszej generacji sześciocylindrowego rzędowego silnika benzynowego. Nowa wersja silnika 2.0T dostaje także, co ciekawe, podwójny wtrysk (pośredni i bezpośredni), silnik ma zmienną regulację faz rozrządu (Vanos) z ulepszonym smarowaniem siłownika oraz w pełni adaptacyjne sterowanie zaworami (Valvetronic). Maksymalny moment obrotowy (400 Nm) uzyskiwany jest w zakresie od 2000 do 4500 obr/min.

Napęd na wszystkie koła jest wspomagany przez mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego… przedniej osi. BMW twierdzi, że blokada w zakresie do 26 proc. poprawia trakcję na nieutwardzonym terenie lub w niekorzystnych warunkach pogodowych, a także zwinność i dynamikę jazdy podczas sportowego pokonywania zakrętów. Moc na koła przenosi 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia Steptronic.

Nowe BMW X1 M35i xDrive: sportowe zawieszenie w standardzie

W wyposażeniu standardowym nowego BMW X1 M35i xDrive znajduje się również adaptacyjny układ jezdny M. Obejmuje on amortyzatory sterowane mechanicznie, czyli zależnie od częstotliwości drgań. Skoki ciśnienia w amortyzatorach są łagodzone przez dodatkowe zawory działające po stronie odbicia.

Nowe X1 M35i xDrive ma ponadto obniżone o 15 mm zawieszenie w porównaniu z innymi wariantami BMW X1. Sportowy układ kierowniczy, oferowany również w standardzie, obejmuje zależne od prędkości wspomaganie kierownicy Servotronic, a także bardzo bezpośrednią przekładnię zębatkową.

Nowe BMW X1 M35i xDrive: odświeżone multimedia

Nowe BMW X1 M35i xDrive to też ciekawe rozwiązania w środku. To jeden z pierwszych modeli wyposażonych w nowy system BMW iDrive z funkcją "QuickSelect" i BMW Operating System 9. Nowe BMW X1 M35i xDrive zadebiutuje na rynku w październiku 2023 r. w USA. W Europie pojawi się w sprzedaży od listopada 2023 roku. Najwyższy model będzie produkowany wraz ze wszystkimi innymi wariantami nowego BMW X1, w tym w pełni elektrycznym BMW iX1, w zakładach BMW Group w Ratyzbonie.