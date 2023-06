Reklama

W ferworze walki związanej za zakupem samochodu musicie pamiętać o kilku ważnych sprawach. I tak, jedną z ważniejszych jest złożenie deklaracji PCC-3 i odprowadzenie należnego podatku. W tym materiale odpowiemy więc na ważne pytania związane z PCC: kto płacić musi, kto nie, ile wynosi stawka opodatkowania, od jakiej wartości jest liczona i jakie konsekwencje grożą nam w sytuacji, gdy z jakichś powodów ciążącego na nas obowiązku nie dotrzymamy.

Kara za brak PCC-3 wzrasta od 1 lipca

Zacznijmy od kwestii mało przyjemnej, czyli od grzywny, która grozi tym, którzy się z fiskusem nie rozliczą. Otóż wysokość kary obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym i wynosi od jednej dziesiątej do nawet dwudziestokrotnej stawki minimalnej pensji.

Jak wygląda to w liczbach? Do 30 czerwca 2023 r. kara za brak PCC-3 może wynieść od 349 zł do 69 800 zł (minimalne wynagrodzenie: 3490 zł), ale od 1 lipca wzrasta wraz z minimalnym wynagrodzeniem (3600 zł): będzie to od 360 do aż 72 000 zł.

Stawka to 2 proc. i jest liczona – to ważne – odwartości rynkowej danego pojazdu. To o tyle istotne, że jeśli podczas kontroli urzędnik uzna, że kwota z umowy kupna została zaniżona, to podatnik zostanie wezwany do uregulowania poprawnej kwoty, na dodatek wraz z odsetkami. I będzie musiał pokryć ewentualne koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy.

No i tu pojawia się pewien kłopot, bo w sumie skąd kupujący ma wiedzieć, ile dokładnie wynosi wartość rynkowa danego auta? Właśnie. Dobra wiadomość jest jedna taka, że ogólnie możemy przyjąć, iż zazwyczaj urzędnicy nie kwestionują kwoty z umowy, no chyba że rozbieżności są widoczne gołym okiem.

Kto musi zapłacić PCC? Kto jest z podatku zwolniony?

Co do zasady, obowiązek zapłaty dotyczy każdej umowy kupna, jest jednak od tej reguły kilka dość istotnych wyjątków. Po pierwsze i najważniejsze: podatku nie płacimy, jeśli auto zostało kupione na fakturę VAT lub VAT marża. Po drugie: zwolnione z PCC są też przedmioty o wartości rynkowej do 1000 zł. Po trzecie: podatku nie płacą też m.in. osoby niepełnosprawne oraz organizacje pożytku publicznego.

Po czwarte: PCC nie dotyczy umów zawartych za granicą. Jeśli więc ktoś pojechał np. do Niemiec i kupił tam auto w ramach zwykłej umowy, ten w Polsce podatku odprowadzać nie musi (zazwyczaj pojawia się natomiast akcyza, ale to temat na osobny materiał). I wreszcie, po piąte, PCC nie dotyczy umów zawartych u notariusza.

Na obie kwestie mamy równe 14 dni, liczone od daty powstania obowiązku podatkowego. Zasadniczo tą datą jest dzień wpisany w umowie kupna samochodu. Deklarację można złożyć w urzędzie osobiście, jednak dużo wygodniejsza jest droga elektroniczna (e-Deklaracje; wymagany podpis kwalifikowany lub tzw. dane autoryzacyjne – dane z deklaracji PIT). Należną kwotę należy przelać na konto właściwego urzędu skarbowego.

Jak wynika z przepisów, do zapłaty podatku zobowiązane są solidarnie wszystkie strony umowy, a zatem i współwłaściciele. Najłatwiej jednak załatwić to w ten sposób, że jedna osoba odprowadza całość, a potem – ewentualnie – strony umowy rozliczają się między sobą. Można też złożyć osobne deklaracje, jest to jednak stosunkowo niewygodne.

Przekroczyłem termin zapłaty podatku, czy mogę jeszcze uniknąć kary?

To zależy. Jeśli nie będziemy zwlekać i opłacimy podatek zanim urząd zorientuje się w jego braku, mamy duże szanse na uniknięcie grzywny. W takim wypadku wraz z deklaracją dobrze jednak złożyć tzw. deklarację czynnego żalu – to pismo, w którym podamy powód opóźnienia (np. choroba).