Volkswagen Polo GTI już od 25 lat cieszy fanów sportowej jazdy. Po raz pierwszy wersja GTI dołączyła do palety małego Volkswagena w trzeciej generacji tego modelu w 1998 roku i od tamtej pory stanowi najmocniejszy wariant w całej gamie Polo. Warto przypomnieć, że pierwsza seria Polo GTI z silnikiem 1.6/120 KM objęła tylko 3000 egzemplarzy i sprzedała się na pniu. W kolejnych latach Polo GTI zyskało status jednego z najlepszych sportowych hot hatchy na rynku i choć małe hatchbacki ustępują teraz pola crossoverom i SUV-om, to sportowy model Volkswagena nadal cieszy się uznaniem klientów.

Teraz z okazji 25. urodzin Polo GTI Volkswagen wprowadza na rynek jego serię specjalną Edition 25, której produkcja zostanie ograniczona do 2500 sztuk.

Volkswagen Polo GTI Edition 25 – co go wyróżnia?

Serii specjalnej Polo GTI Volkswagen zafundował przede wszystkim bogate wyposażenie i zestaw najnowszych rozważań technicznych, które mają podkreślać wyjątkową pozycję modelu w gamie. Standardem są tu m.in. czerwone zaciski tarcz hamulcowych, czerwona listwa na pasie przednim, grill o strukturze plastra miodu, 18-calowe felgi aluminiowe Adelaide w kolorze Black Glossy, czarny dach i czarne lusterka zewnętrzne oraz dwie chromowane końcówki wydechu.

We wnętrzu znajdziemy sportowe fotele premium z perforowanej czarno-czerwonej skóry z naszywanym na oparciach logo GTI oraz błyszczące czarne ozdobne wykończenia z czerwonym napisem GTI. Każdy z limitowanych egzemplarzy dostanie też specjalną, chromowaną nakładkę na progi z napisem „One of 2500”.

Do tego dochodzą reflektory matrycowe LED IQ.LIGHT z Dynamic Light Assist i światła do jazdy dziennej LED, sportowa kierownica z łopatkami do zmiany biegów, obszyta skórą, system informacyjno-rozrywkowy Ready2Discover z 8-calowym ekranem dotykowym oraz cyfrowe zegary o przekątnej 10,25 cala.

Volkswagen Polo GTI Edition 25 – jaka moc i osiągi?

Pod maską wersji specjalnej znajdziemy znany już z dotychczas oferowanej wersji GTI benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 207 KM i momencie obrotowym 320 Nm, który pozwala na przyspieszanie do setki w 6,5 s oraz rozpędzanie się do prędkości 240 km/h. Auto ma sportowo zestrojone i obniżone o 15 mm zawieszenie, a do tego ma seryjną elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego XDS, która zapewnia precyzyjne prowadzenie.

Volkswagen Polo GTI Edition 25 – kiedy w salonach, jaka cena?

Volkswagen rozpocznie przyjmowanie zamówień na Polo GTI Edition 25 już 1 czerwca. Zła wiadomość dla polskich fanów modelu jest taka, że nie będzie on dostępny w oficjalnej ofercie w Polsce. Chętnym pozostają negocjacje z dilerem lub wycieczka do Niemiec, gdzie auto z limitowane edycji można zamówić w cenie od 35 205 euro, czyli o 1750 euro drożej niż standardowe Polo GTI. W Polsce ceny tego ostatniego startują od 132 490 zł.