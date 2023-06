Reklama

Ultrace to jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń w kalendarzu motoryzacyjnym w Polsce, które już od dekady ściąga rzesze sympatyków samochodów nie tylko z Polski.

Jak mówią organizatorzy „Formuła wydarzenia jest oparta na formach estetycznych inspirowanych wydarzeniami ze świata mody, sztuki współczesnej i muzyki. To, co odróżnia Ultrace od innych imprez tego typu to fakt, że wszystkie prezentowane samochody przechodzą restrykcyjną selekcję. Spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń tylko najlepsze 1000 pojazdów ma szansę pojawić się na wydarzeniu”.



Volkswagen Golf R Hurricane – jedyny taki Golf

Jednym z niesamowitych samochodów, którego można będzie zobaczyć po raz pierwszy w Polsce podczas Ultrace 2023 jest Volkswagen Golf R Hurricane. Model został zbudowany w ubiegłym roku z udziałem praktykantów Volkswagen Group Retail Germany przy współpracy ze specjalistami z Volkswagen R oraz kierowcą wyścigowym, Bennym Leuchterem, a także znanym influencerem, Rickiem RD48. Przydomek Hurricane w nazwie nawiązuje m.in. do Lamborghini Huracana oraz innych modeli marki wykorzystujących odniesienia do wiatru, np. Scirroco, Passat czy Bora.

Volkswagen Golf R Hurricane – szokuje mocą

Golf R Hurricane to unikalny egzemplarz, w którym wprowadzono wiele modyfikacji przeistaczających hot hatcha Volkswagena w potężną wyścigową bestię. Począwszy od silnika 2.0 TSI, którego 320 KM z wersji seryjnej za sprawą odpowiednich przeróbek zastąpiono stadem 526 KM. Do 629 Nm z 420 Nm wzrósł także jej maksymalny moment obrotowy. Jednostka dostała nową turbosprężarkę, większy intercooler, inny filtr powietrza i oprogramowania. Do tego doszły zmiany w wyglądzie korespondujące z potencjałem napędu. Lakierowane jaskrawym zielonym lakierem Eifel Green nadwozie dostało specjalne grafiki oraz elementy z włókna węglowego. Z tego materiału wykonane są maska, dach, tylna klapa i spoiler. Poszerzone przednie i tylne błotniki mieszczą 19-calowe, 10-ramienne koła MB Design, na które nawleczono opony Pirelli P Zero Trofeo w rozmiarze 255/30 R 19, a z wnętrza usunięto zbędne wyposażenie (model jest lżejszy o około 200 kg od seryjnego Golfa R), w tym tylną kanapę, która została zastąpiona klatką bezpieczeństwa. Hurricane ma dwa profesjonalne fotele kubełkowe Recaro, obszyty czarną i zieloną Alcantarą kokpit i kierownicę oraz cyfrowe zegary ze zmodyfikowaną grafiką.

Za rasowe brzmienie odpowiada układ wydechowy firmy Acrapowic, a za odpowiednie zachowanie na drodze zawieszenie Eibach i zmodyfikowany układ hamulcowy z ceramicznymi tarczami zapożyczony z Audi R8 (przód) i S8 (tył).

Twórcy nie podają osiągów tego wyjątkowego modelu, ale wiadomo, że bez problemów może rozpędzać się do ponad 300 km/h!

Ulrace 2023

Na tegorocznej edycji, która odbędzie w weekend 10-11 czerwca na Tarczyński Arena we Wrocławiu przy alei Śląskiej 1, poza samochodami przygotowane zostaną specjalne stoiska firmowe i strefy specjalne dla zwiedzających. Podziwiać będzie też można pokazy Drift Show. Uwaga, liczba biletów jest ograniczona.