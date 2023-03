Reklama

Mercedes GLC Coupe w pierwszej odsłonie dostępnej na rynku od 2016 roku generował ponad 1/4 ogółu sprzedaży tego kompaktowego SUV-a. Teraz wszystko wskazuje na to, że pokazana nowa generacja będzie kontynuować ten trend, a nawet zachęci do marki jeszcze więcej klientów.

Także w Polsce SUV GLC jest najchętniej kupowanym samochodem Mercedesa, a od początku roku do końca lutego zarejestrowano na naszym rynku ponad 500 egzemplarzy modelu, plasując go tym samym na 8. miejscu listy Top10 segmentu premium. W całym ubiegłym roku sprzedano w Polsce 2300 Mercedesów GLC, co oznacza, że co 10. Mercedes wyjeżdżający z salonu marki był właśnie tym SUV-em.

Mercedes GLC Coupe wygląda rasowo, ale co się zmieniło w nadwoziu?

Tak jak w przypadku "klasycznej" odmiany nadwoziowej, która dostępna jest na rynku od lipca 2022 roku, tak i w przypadku Coupé zmiany stylistyczne miały charakter ewolucyjny. Oznacza to, że sylwetka zachowała podobną linię, choć zmieniony przód z nowymi reflektorami, atrapą grilla i zderzakiem, a także nowe 18-calowe alufelgi wyraźnie nadaje jej świeżości. Opadająca linia dachu, zintegrowany z klapą bagażnika spoiler oraz wkomponowany w zderzak dyfuzor podkreślają dynamiczny charakter auta.

Nowa generacja przy długości 4763 mm jest o 31 mm dłuższa od poprzednika. Rozstaw kół wzrósł o 6 mm z przodu (do 1627 mm) i o 23 mm z tyłu (do 1640 mm). Nie zmieniła się natomiast szerokość 1890 mm. Co ciekawe, nowe GLC Coupé może pochwalić się jeszcze lepszą aerodynamiką – współczynnik oporu powietrza wynosi teraz zaledwie 0,27, podczas gdy w poprzedniej odsłonie sięgał 0,30.

Nowy Mercedes GLC Coupe z cyfrowym wnętrzem

Jakość i wykończenie premium są typowe dla Mercedesa także w przypadku nowego GLC. Podobnie jak w przypadku klasycznej wersji także i tu kokpit zwraca uwagę zestawem cyfrowych zegarów za kierownicą oraz ustawionym pionowo na konsoli centralnej 11,9-calowym dotykowym ekranem systemu multimedialnego, który jest też centrum sterowania pokładową elektroniką. Do dyspozycji jest oczywiście najnowsza generacja systemu MBUX oraz asystent głosowy „Hej Mercedes”, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i potrafi uczyć się nowych umiejętności. Jak zapewnia Mercedes nowy MBUX w pełni integruje też wszystkich głównych dostawców strumieniowego przesyłania muzyki, w tym osobiste preferencje i ustawienia użytkownika. Dźwięk może być odtwarzany przez opcjonalny system Burmester z 15 głośnikami o mocy 710 W.

W zależności od wybranego pakietu w wyposażeniu mogą się znaleźć takie elementy jak: rzeczywistość rozszerzona MBUX dla nawigacji, kamery 360 stopni z asystentem parkowania i wirtualną maską (na ekranie pokazywany jest widok spod przodu auta) , Energizing Plus z siedmioma programami zapewniającymi specjalną atmosferę we wnętrzu (podświetlenie, temperatura, dźwięk itp.), w tym Air-Blance odpowiadający za subtelne doznania zapachowe w kabinie czy panoramiczny, szklany dach. To oczywiście tylko kilka rozwiązań z listy, która może liczyć nawet kilkadziesiąt pozycji.

Konstruktorom udało się poprawić przestronność i funkcjonalność kabiny. Powiększono też pojemność bagażnika: do 545 l przy standardowym ustawieniu siedzeń i do 1490 l po rozłożeniu oparć tylne kanapy. To odpowiednio 45 i 90 l więcej niż w poprzedniku (w hybrydach plug-in bagażnik ma pojemność 390/1335 l). Dostęp do przestrzeni ładunkowej ułatwia elektrycznie otwierana klapa bagażnika.

Mercedes także stawia na elektryfikację, jakie silniki pod maską GLC Coupe?

Tak jak w GLC SUV tak i w GLC Coupé wszystkie wersje napędowe są w różnym stopniu zelektryfikowane. Do wyboru mamy cztery miękkie hybrydy ze zintegrowanym rozrusznikoalternatorem (ISG) drugiej generacji, w tym benzynowe 2.0 w wersjach o mocy 204 lub 258 KM oraz dwa diesle 2.0/197 KM łun 269 KM. Ofertę uzupełniają trzy hybrydy plug-in, w tym benzynowe 2.0 o mocy systemowej 313 lub 381 KM oraz diesel 2.0/335 KM. Te ostatnie wyposażone są w baterie o pojemności 31,2 kWh i na prądzie mogą przejechać od 113 do 131 km w cyklu mieszanym WLTP. Standardowa pokładowa ładowarka trójfazowa AC obsługuje ładowanie z mocą do 11 kW, natomiast w opcji dostępna jest ładowarka prądu stałego DC pozwalająca na uzupełnianie energia z mocą 60 kW. W tym ostatnim przypadku pełne naładowanie baterii trwa tylko 30 minut.

Wszystkie wersje nowego GLC Coupé mają napęd na obydwie osie 4Matic. W miękkich hybrydach standardem jest zawieszenie z układem czterowahaczowym z przodu oraz wielowahaczowym z tyłu montowanym do ramy pomocniczej, natomiast w hybrydach plug-in mamy zawieszenie pneumatyczne. W ramach opcji oferowane jest zawieszenie pneumatyczne Airmatic z tylną osią skrętną.

Dane techniczne w skrócie, oto miękkie hybrydy

GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC Pojemność skokowa cm³ 1999 1999 1993 1993 Moc maksymalna kW/KM 150/204 190/258 145/197 198/269 przy obr./min 1/min 6100 5800 3600 4200 Dod. moc silnika elektr. (boost) kW/KM 17/23 17/23 17/23 17/23 Maksymalny moment obrotowy Nm 320 400 440 550 Dod. moment obr. (boost) Nm 200 200 200 200 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (WLTP) l/100 km 7,1-8,0 7,3-8,2 5,1-5,8 5,5-6,1 Emisje CO2 w cyklu mieszanym (WLTP) g/km 162-182 165-185 135-152 145-160 Przyspieszenie 0-100 km/h s 7,9 6,3 8,1 6,4 Prędkość maksymalna km/h 227 246 225 249

Dane techniczne w skrócie, hybrydy plug-in: