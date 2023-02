Mercedes klasy E nowej generacji gotowy do debiutu. W kabinie nawet trzy ekrany, TikTok, gra Angry Birds i kamera do selfie. System informacyjno-rozrywkowy MBUX dostał bardzo szybki procesor, więc samochód będzie pulsować i drgać w rytm muzyki. Do tego nauczy się ulubionych ustawień klimatyzacji w zależności od pogody. Tak wygląda cyfrowa rewolucja w wykonaniu niemieckiej marki…