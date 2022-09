Reklama

Mazda MX-5 ustanowiła nowy rekord Guinnessa. Parada 707 modeli zorganizowana na torze w Modenie trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa i oficjalnie stała największym zgromadzeniem samochodów Mazdy na świecie.

Tym samym po niemal dekadzie pobity został rekord holenderskiego zlotu z 2013 r. Wtedy w jednym miejscu zebrało się 683 auta.

Mazda MX-5 pobiła własny rekord

Parada we Włoszech zgromadziła wszystkie cztery generacje MX-5. Uczestnicy wspólnie kilka razy pokonali nitkę słynnego toru pod czujnym okiem sędziego, który o godz. 18:00 oficjalnie ogłosił ustanowienie nowego rekordu.

Mazda MX-5 NM Concept, tak Włosi poprawili Japończyków

Włoski zlot był również okazją do światowej premiery MX-5 NM Concept, jednomiejscowej barchetty opracowanej firmę przez Gorgona Cars. Rzymski startup założony dzięki pasji Omara Abu Eideh i Davida Galliano wystawił niesamowite auto.

Mazda MX-5 NM Concept inspirowana samochodami wyścigowymi z lat 50. XX wieku otworzyła paradę Modenie. To samochód bazujący na Mazdzie MX-5 pierwszej generacji (NA), ale wyposażony w układ napędowy najnowszej generacji (ND). Maska, błotniki i drzwi powstały z włókna węglowego.

Mazda MX-5 NM Concept, w starym nadwoziu nowy napęd

W kabinie jest tylko jeden fotel, ale za to jaki - kubełek RCC z czteropunktowymi pasami. Do tego trójramienna kierownica Momo i tyle. Radykalne podejście do cięcia masy przyniosło efekt - MX-5 NM Concept waży tylko 830 kg. To w połączeniu ze współczesnym napędem gwarantuje świetne osiągi.

Pod zmodyfikowane nadwozie pierwszej generacji trafił współczesny napęd, czyli silnik 2.0 Skyactiv o mocy 181 KM, 6-biegowa skrzynia manualna i mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu. W opcji jest zestaw wzmacniający do 225 KM! Włosi wzmocnili również podłużnice i wstawili wydajniejszy układ hamulcowy oraz ręcznie regulowane zawieszenie.

Cena? Do 70 tys. euro trzeba jeszcze doliczyć koszt seryjnej Mazdy MX-5 pierwszej generacji (NA) oraz podatek.