Toyota Corolla Cross wreszcie wyceniona w Polsce. Japoński producent właśnie rusza ze zbieraniem zamówień. Przewidziano trzy wersje wyposażenia oraz trzy dodatkowe pakiety. Ile kosztuje nowy SUV i na co mogą liczyć kierowcy?

W ofercie Toyoty nowy SUV stanie o oczko wyżej niż C-HR i o stopień przed RAV4. Ma sprostać potrzebom rodzin z dziećmi dla których pierwszy model jest za ciasny, a drugi zbyt drogi. Toyota do końca 2022 roku zamierza sprzedać w Polsce do kilku tysięcy sztuk Corolli Cross. Z tego aż 80 proc. aut trafi właśnie do klientów indywidulanych.

Toyota Corolla Cross już w Polsce, wymiary i różnice z C-HR czy RAV4

Corolla Cross jako kompaktowy SUV technicznie korzysta z tej samej platformy, co tradycyjna Corolla. Ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2640 mm. Corolla Cross od C-HR jest dłuższa o 70 mm, do RAV4 brakuje jej 140 mm. Pod względem wysokości nowość jest o 6,5 cm wyższa od C-HR i tyle samo niższa od RAV4. Jak suche liczby wyglądają w praktyce?

Za kierownicę wsiada się bardziej w stylu C-HR, fotel z szerokim zakresem regulacji zamocowano niżej niż w RAV4. Przy tym zza steru można odnieść wrażenie przebywania w samochodzie o rozmiar większym niż zwykła Corolla – właśnie tak powinna wyglądać ergonomia nowoczesnego kompaktowego SUV-a. Cienkie słupki A nie ograniczają widoczności, stąd łatwiej zauważyć pieszego.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Co ciekawe, nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Toyota Corolla Cross i jaka pojemność bagażnika

Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 425 litrów. Czyli na wakacyjny wyjazd rodzinny jak znalazł. Jego układ jest bardziej ustawny wobec kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. W Polsce producent przewiduje zestaw naprawczy zamiast koła dojazdowego. Pakowanie z pewnością ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa.

Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji, ile zużywa paliwa?

Corolla Cross jako pierwsza została obdarowana zupełnie nowym napędem hybrydowym 5. generacji. Zespół wykorzystuje litowo-jonową baterię o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah, która jest lżejsza aż o 40 proc. od starszego rozwiązania w tradycyjnej Corolli. Silnik benzynowy 2.0 Dynamic Force i jednostka elektryczna także zyskały na sile, czego efektem jest większa o 8 proc. łączna moc całego układu.

W wersji z napędem na przednie koła nowa 2-litrowa hybryda wytwarza 197 KM (+13 KM) i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Toyota obiecuje, że Corolla Cross z nową hybrydą będzie zużywać średnio 5,9 l benzyny na 100 km. Do tego nowy napęd umożliwia jeszcze częstsze korzystanie wyłącznie z silnika elektrycznego i pokonywanie jeszcze większych dystansów w trybie elektrycznym. Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego.

Toyota Corolla Cross z elektrycznym napędem 4x4

Wariant 4x4 AWD-i ma dodatkowy 40-konny silnik elektryczny przy tylnej osi (dołączany automatycznie w razie utraty przyczepności). Corolla Cross AWD-i przyspiesza jak auto z napędem na przód, za to trakcja na mokrym, śliskim czy grząskim będzie nieporównywalna.

Toyota Corolla Cross i wyposażenie wersji bazowej Comfort

Corolla Cross w podstawowej wersji Comfort to bardzo dobrze wyposażony samochód. Standard obejmuje 17-calowe felgi aluminiowe, pełne światła LED oraz elektrycznie składane i podgrzewane lusterka. We wnętrzu dwustrefowa klimatyzacja z nawiewami w drugim rzędzie, podłokietniki w obu rzędach oraz sportowe przednie fotele z pełną regulacją, a nawet elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Toyota Corolla Cross z wyświetlaczem zamiast zegarów

Corolla Cross jest najbardziej multimedialną Toyotą. Już w odmianie Comfort debiutuje 12,3-calowy wirtualny zestaw wskaźników, który pozwala na niemal dowolną konfigurację prezentowanych widoków – można go spersonalizować np. pod kątem zużycia paliwa, pracy układu hybrydowego bądź nawigacji. Docelowo to rozwiązanie pojawi się także w innych modelach japońskiej marki.

Najtańsza Toyota Corolla Cross i szybkie multimedia

W centrum kokpitu bazowej wersji świeci 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle dotychczasowych rozwiązań to przepaść – na dotyk reaguje błyskawicznie, a grafika jest ostra i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Ekran pokazuje też widok z kamery cofania montowanej seryjnie.

System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Toyota Corolla Cross i spis seryjnych systemów bezpieczeństwa

Toyota Corolla Cross jest na czasie pod względem systemów bezpieczeństwa. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia obok wykrywania pieszych oraz jadących z przodu samochodów i rowerzystów reaguje teraz także na niebezpieczeństwo kolizji z motocyklistami. Ponadto zawiera system zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, układ detekcji nadjeżdżających pojazdów i motocykli, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu oraz system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach.

Kolejne systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE to układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC) oraz asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), a także automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall). W nowej Corolli Cross znajdziemy także znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA, które również należy do standardowego wyposażenia.

Corolla Cross pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jej systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalanie softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe elementy wyposażenia czy zwiększyć wydajność napędu hybrydowego.

Toyota Corolla Cross i jaka cena w Polsce?

Bazowa Toyota Corolla Cross ze 197-konnym napędem hybrydowym 5. generacji kosztuje od 139 800 zł. Dla porównania mniejszy C-HR z 2-litrową hybrydą 4. generacji (184 KM e-CVT) to wydatek od 137 800 zł. Bogatsza odmiana Executive, która mogłaby dorównać wyposażeniem Corolli Cross to już 148 600 zł.

Cena auta w wersji Comfort z napędem na cztery koła AWD-i to 149 600 zł.

Toyota Corolla Cross w wersji Style i pakiet Tech, czyli ceny

Corolla Cross w wersji Style to przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, przedni grill w kolorze Piano Black z satynowym obramowaniem, relingi dachowe i większe, 18-calowe felgi aluminiowe. W wnętrzu czeka podgrzewanie kierownicy i przednich foteli, system bezkluczykowego dostępu do samochodu i bezprzewodowa ładowarka telefonu w konsoli centralnej.

Corolla Cross Style kosztuje 152 500 zł, a w wersji AWD-i 162 400 zł.

Samochód w tej wersji można wzbogacić o pakiet Tech, który obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami i samochodami, układ detekcji przeszkód zapobiegający kolizjom podczas manewrów, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu, system monitorowania martwego pola w lusterkach oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania.

Toyota Corolla w wersji Premiere Edition, jaka cena?

Corolla Cross Premiere Edition to najbogatsze wyposażenie. Lista seryjnych bajerów obejmuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, otwierane bezdotykowo elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wycenione na 4 tys. zł. Wyróżnikiem tej odmiany jest asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Toyota Corolla Cross Premiere Edition kosztuje 170 300 zł, a z napędem AWD-i 180 100 zł. I właśnie te dwie odmiany można rezerwować przez formularz internetowy.

Za dodatkowe 5 tys. zł auto można wzbogacić o panoramiczny dach. Z kolei 6400 zł to pakiet Premium Audio JBL, zawierający system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z kolorowym ekranem dotykowym HD 10,5 cala, nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami i subwooferem oraz nawigację Connected z dodatkowym trybem offline.

Toyota Corolla Cross i cennik nowego SUV-a

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM 139 800 zł 152 500 170 300 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i 149 600 162 400 180 100

Toyota Corolla Cross, dane techniczne