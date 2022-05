Reklama

Toyota Yaris Cross, C-HR i Aygo X to trzy crossovery stworzone do życia w mieście. Jednak rozmiarami, koncepcją nadwozia, prowadzeniem i napędami spełniają różne potrzeby. Każdy gra we własnej klasie.

C-HR wybiera się emocjonalnie niczym gadżet. Yaris Cross spełni praktyczne kryteria młodej rodziny. Najmłodsze Aygo X świetnie sprawdzi się w roli drugiego auta lub jako pierwszy samochód w życiu. Ale po kolei…

Toyota C-HR daje dwie hybrydy do wyboru

Toyota C-HR to pierwszy tak odważnie zaprojektowany samochód japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało auto w ciemno, bez jazdy próbnej. Dziś 4,4-metrowy C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Poza ciągle modną stylistyką o popularności decydują dwa napędy hybrydowe do wyboru (1.8/122 KM i 2.0/184 KM) oraz świetne - jak na przednionapędowy samochód - właściwości jezdne. Wielowahaczowe tylne zawieszenie zapewnia lepsze prowadzenie kół i wyższy komfort tłumienia.

Toyota C-HR GR Sport jeździ jak gokart i jest oszczędna

Szczególnie C-HR GR Sport z 2-litrową hybrydą 4. generacji (jak Corolla) potrafi sprawić frajdę. Samochód w tej wersji błyszczy przeprojektowanym, twardszym zawieszeniem, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym i dużymi 19-calowymi felgami owiniętymi plasterkiem opony Continental Premium Contact 6 (225/45; opony są lżejsze od innych opcji ogumienia). Tak zmodyfikowany układ jezdny bardzo dobrze nadąża za wyższymi osiągami napędu. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C prowadzi się precyzyjnie, jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Przy tym 184-konny napęd nie tylko jest dynamiczny (od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 8,2 s), ale też bardzo oszczędny – ze zużyciem benzyny bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5,5-5,8 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h - to więcej niż Corolla, która tę sztuczkę potrafi do granicy 115 km/h.

Toyota C-HR, silnik, skrzynia biegów, wyposażenie i ceny

Toyota C-HR Comfort Style Executive GR SPORT 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT 121 100 zł 129 900 139 800 145 700 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT - 137 800 148 600 154 500

Toyota Yaris Cross mniejsza, ale bardziej praktyczna od C-HR

Krótsza o 21 cm Toyota Yaris Cross gra w lidze crossoverów segmentu B. Stanowi pomost między zwykłym Yarisem a klasą samochodów kompaktowych. Podobnie jak C-HR stawia na ekstrawagancką stylizację, ale ukształtowaną w bardziej praktyczne nadwozie. Potwierdzeniem tego może być bagażnik większy niż kompaktowym C-HR. Yaris Cross oferuje 397 l, z kolei efektowna linia tyłu C-HR uszczupla pojemność kufra o 20 l. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcjach 40:20:40. Pomysłowości Toyoty dopełniają solidne haki na siatki oraz elastyczna półka, która unosi się razem z elektrycznie sterowaną klapą (otwieraną także ruchem stopy pod zderzakiem).

Za kierownicą Yarisa Cross siedzi się wyżej niż w C-HR, a to przekłada się na lepszą widoczność oraz łatwiejsze zajmowanie miejsca. Z tyłu także jest mniej klaustrofobicznie – oglądanie świata przez małe okienka tylnych drzwi C-HR nie każdemu przypadnie do gustu. Także przestronność nad głowami w Yarisie Cross jest lepsza.

Toyota Yaris Cross hybryda z silnikiem 1.5 idealna do miasta

Yaris Cross jest oferowany z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM, do którego zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni manualnej można zażyczyć bezstopniowy automat Multidrive S. Jednostka jest produkowana w Jelczu-Laskowicach. Jednak największe wzięcie – co potwierdzają zamówienia – ma napęd hybrydowy. Wytwarzany w Polsce układ spalinowo-elektryczny (podobnie jak 2-litrowa hybryda C-HR) składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM.

Na co dzień hybrydowy Yaris Cross zaskakuje zrywnością. Co prawda 11,2 s do 100 km/h to wolniej niż 2-litrowy C-HR, ale do sprawnego przemieszczania się w mieście jest rewelacyjny. Samochód sprawia wrażenie szybszego niż faktycznie. Spalanie? Auto w wersji z napędem na przód zużywa od 4,8-5,1 l/100 km.

Toyota Yaris Cross z napędem 4x4 AWD-i

Przewagą Yarisa Cross nad C-HR jest fakt, że może zostać wyposażony w układ 4x4. System AWD-i występuje tylko w połączeniu z hybrydą - napęd tylnej osi realizuje silnik elektryczny. W normalnych warunkach moc trafia na przód, jednak na śliskiej lub miękkiej nawierzchni automatycznie włącza się dodatkowa jednostka za plecami. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie czy też na piaszczystych drogach. Yaris Cross w wersji z AWD-i otrzymał zawieszenie wielowahaczowe z tyłu oraz systemy, które wspierają jazdę poza asfaltem. Kierowca ma do dyspozycji selektor trybów jazdy w terenie Trail Mode i wspomaganie zjazdu ze wzniesienia. W razie uślizgu tryb Trail hamuje swobodnie obracające się koło i przekazuje moment obrotowy na koła o dobrej przyczepności. W ocenie inżynierów Toyoty elektryczny system AWD-i jest mniejszy i lżejszy niż mechaniczny napęd 4x4.

Yaris może też pochwalić się mniejszym promieniem skrętu, a większy prześwit (17,5 cm wobec 14,2 cm w C-HR) pozwala odważniej pokonywać krawężniki. Te cechy w połączeniu z układem 4x4 obiecują wyższą dzielność poza asfaltem.

Toyota Yaris Cross, silnik, skrzynia biegów, wyposażenie i ceny

Toyota Yaris Cross Active Comfort Executive Adventure 1.5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T 88 900 zł 92 900 - - 1.5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S - 98 900 - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 100 900 104 900 123 900 127 900 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 KM e-CVT - 114 900 133 900 137 900

Toyota Aygo X najmniejszy crossover

Najnowsza Toyota Aygo X jedzie śladem Yarisa Cross. Oznaczenie "X" to tyle samo, co określenie "Cross" w większych modelach japońskiej marki. Ale nie tylko nazwa świadczy o przemianie z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a. Aygo X pod każdym względem pokazuje, że stoi o klasę wyżej niż poprzednik, choć trzyma bezpieczny dystans do Yarisa. Magia? Nie, to czysto inżynierska robota.

Aygo X to techniczny wspólnik Yarisa Cross

Karoseria najmniejszej Toyoty stanęła na platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. Inżynierowie skrócili jednak tylną część konstrukcji. W chłodnych liczbach ten techniczny awans wygląda tak: Aygo X ma 3,7 m długości, czyli jest o 23,5 cm dłuższe od poprzednika. Rozstaw osi to 2430 mm – o 90 mm więcej wobec starego Aygo. Wszerz przybyło 12,5 cm do 1,74 m. Wcześniej takie gabaryty zapewniłby Aygo X miejsce w między pierwszą a drugą generacją Yarisa, czyli w segmencie B. Jednak obecny Yaris ma wystarczający zapas 24 cm długości, by nie obawiać się podgryzania przez mniejszą Toyotę.

Aygo X, czyli z przodu przestronnie, z tyłu miejsca dla dzieci, a bagażnik?

Korzyści płynące z nowych rozmiarów Aygo X od razu są zauważalne w pierwszym rzędzie. Zaskakuje obszerność foteli i wygodna pozycja za dobrze leżącą w dłoniach kierownicą znaną z Yarisa. Miejsca na szerokość czy wysokość nie zabranie nawet dwóm mężczyznom o wzroście ponad 180 cm. Z tyłu o przestronności Yarisa Cross nie ma co marzyć, warunki jak w poprzednim Aygo – dorosłym będzie ciasno, dzieci nie powinny marudzić. Za to bagażnik awansował do największych w segmencie – jego długość wzrosła o 125 mm, a pojemność aż o 63 l do 231 l. Po złożeniu dzielonej na pół tylnej kanapy możliwości transportowe sięgają 829 l. No i ta zwrotność! Tu Aygo X imponuje. Mimo większego rozstawu osi i kół zawróci niemal wszędzie (promień skrętu wynosi 4,7 m) – jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m. To zasługa m.in. węższych opon w rozmiarze 175/60 R18 i mocniejszego wychyłu na zwrotnicach.

Toyota Aygo X z silnikiem z Wałbrzycha i nową skrzynią biegów

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe.

Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota Aygo X skrywa pod maską silnik benzynowy. To trzycylindrowa jednostka 1.0 o mocy 72 KM produkowana w Wałbrzychu (silnik 1KR-FE). Alternatywnie do pięciobiegowej skrzyni manualnej producent oferuje nową bezstopniową przekładnię Multidrive S. W przypadku automatu inżynierom Toyoty udało się ściąć aż 25 kg wagi, stąd S w nazwie pochodzące od angielskiego small. Multidrive S symuluje siedem biegów i można je redukować łopatkami przy kierownicy. Dlaczego nie ma hybrydy? Ten układ podniósłby cenę Aygo X, a to w tej klasie samochodów mija się z celem.

Zużycie benzyny? Na koniec próbnych jazd komputer wyświetlił wynik na poziomie 4,8 l/100 km. Super! Którą skrzynię wybrać? Przy niskich obrotach automat spisuje się znacznie lepiej niż manual, zapewnia lepszy zryw, trzycylindrowy silnik z Polski reaguje dziarsko, a sama przekładnia Multidrive S w mieście działa płynnie. Na obwodnicy warto pomóc jej łopatkami, ponieważ w walce o przyspieszenie wykręca z silnika siódme poty bez wyraźnego wpływu na dynamikę.

Toyota Aygo X i pełny cennik w Polsce