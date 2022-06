Reklama

Toyota Corolla jest obecna na rynku od ponad pół wieku. Jako pierwsza w historii motoryzacji przekroczyła rekordową liczbę 50 mln egzemplarzy. Od 1966 roku japoński koncern wprowadził aż dwanaście generacji tego modelu.

W Polsce Corolla jest najpopularniejszym nowym autem. Jednak Japończycy są świadomi, że dobra passa nie może trwać wiecznie, stąd zafundowali jej modernizację. Chirurg ciął bardzo głęboko. Zmienił się wygląd i zastosowana technika. Oto Toyota Corolla 2023…

Toyota Corolla 2023, czyli lifting to nie wszystko

Corolla 2023 wyróżnia się drapieżnym spojrzeniem nowych reflektorów bi-LED. Każde nadwozie - hatchback, sedan i TS kombi - wyróżnia indywidualny styl. Zmieniona kratka grilla czy nowe wzory felg to tylko część wprowadzonych poprawek. Doszły trzy kolory karoserii: Juniper Blue o żywym, lśniącym odcieniu jest zarezerwowany dla hatchbacka i kombi. W sedanie pojawił się zielony Midnight Teal. Lakier Metallic Grey można mieć z każdym nadwoziem.

Reklama

Toyota Corolla 2023 i zmiany we wnętrzu

We wnętrzu mistrzem pierwszego wrażenia jest 10,5-calowy ekran nowej stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle poprzedniego rozwiązania to przepaść – na dotyk reaguje błyskawicznie, a grafika jest ostra i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo).

Corolla 2023 debiutuje z 12,3-calowym wirtualnym zestawem wskaźników, który pozwala na niemal dowolną konfigurację prezentowanych widoków – można go spersonalizować np. pod kątem zużycia paliwa, pracy układu hybrydowego bądź nawigacji. Poza tym wnętrze zyskało na nowoczesności - swoje robią nowe wzory i przetłoczenia tapicerki.

Nowy napęd hybrydowy 5. generacji to większa moc

Toyota Corolla Cross, czyli SUV jest pierwszym autem, które wprowadza 5. generację hybrydy. Jednak to "zwykła" Corolla 2023 da kierowcom aż dwie nowe hybrydy do wyboru – jeden z nich jest oparty na benzynowym 1.8, zaś drugi na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany, na sile zyskał silnik spalinowy i elektryczny. Jednostka sterująca mocą (PCU) i elektryczny silnik przy skrzyni biegów zostały przeprojektowane, zaś udoskonalony akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i lżejszy, ale jednocześnie mocniejszy. W zależności od układu napędowego, masa baterii została zmniejszona nawet o 18 kg.

Hybryda 1.8 zapewni teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli lepsze o 1,7 s. Inżynierowie podkreślają, że mimo wyższych osiągów, emisja CO 2 według wstępnych pomiarów pozostaje na takim samym poziomie od 102 g/km jak w przypadku napędu 4. generacji (1.8/122 KM).

Reklama