Volkswagen ID. Buzz to elektryczny powrót słynnego busika. Niemiecki producent zdecydował się na podwójne uderzenie. ID. Buzz będzie dostępny jako pięciomiejscowy samochód osobowy oraz van, nazwany ID. Buzz Cargo.

ID. Buzz ze wszystkich elektrycznych VW wygląda najlepiej. Projektanci trzymali się stylu wyznaczonego przez prototyp pokazany w 2017 roku w Detroit. Widać też fascynację legendarnym T1, czyli oryginalnym Bulli. Świadczą o tym krótkie zwisy, klasyczny podział nadwozia na górną i dolną część oraz charakterystyczny przód z przetłoczeniem w kształcie litery V.

Volkswagen ID. Buzz i ID. Buzz Cargo, podwójna premiera w Polsce

Volkswagen zaoferuje ID. Buzz i ID. Buzz Cargo, podobnie jak było w klasycznym Bulli – w jedno- lub dwukolorowym lakierze. Do wyboru jest łącznie 11 wariantów – biały, srebrny, żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony i czarny oraz cztery wersje dwubarwne. W ostatniej konfiguracji górna część nadwozia z dachem będą zawsze białe. Pozostała może być zielona, żółta, niebieska lub pomarańczowa.

Volkswagen ID. Buzz to cyfrowe wnętrze

Wnętrze naszpikowano elektroniką. Cyfrowe zegary mają ekran o przekątnej 5,3 cala. Wyświetlacz stacji multimedialnej to 10 lub 12 cali. W osobowym ID. Buzz standard obejmuje systemy We Connect, We Connect Plus, App-Connect (z bezprzewodowym CarPlay i Android Auto), a także tuner DAB+ (w ID. Buzz Cargo dwa ostatnie elementy będą dostępne opcjonalnie). Oba modele są wyposażone w wielofunkcyjną kierownicę, reflektory LED, automatyczną klimatyzację, tempomat i systemy wspomagania kierowcy, takie jak Car2X i Front Assist. W osobowym ID. Buzz standardem jest także system Lane Assist.

Volkswagen ID. Buzz i pojemność bagażnika

ID. Buzz pod względem użytkowym to elektryk, który powinien przekonać do siebie rodziny. Prawie pięciometrowe nadwozie rozpieści przestronnością (4712 mm długości; rozstaw osi 2988 mm). W wersji pięcioosobowej bagażnik zapewni do 1121 litrów pojemności. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń ładowność wzrasta niemal dwukrotnie – do 2205 litrów. Tylnonapędowy ID. Buzz zaimponuje też pod względem manewrowania – jest w stanie zawrócić na ok. 11 m, niemal jak Golf.

W 2023 roku dołączy wersja z sześcioma i siedmioma siedzeniami oraz wydłużonym rozstawem osi. Przy układzie z trzema lub alternatywnie dwoma siedzeniami i przegrodą oddzielającą przestrzeń ładunkową, ID. Buzz Cargo zapewni 3,9 m3 pojemności bagażowej, czyli w sam raz by przewieźć dwie europalety.

Volkswagen stawia na materiały z odzysku, wyposażenie bez skóry

Volkswagen walczy o zmniejszenie śladu węglowego swoich samochodów, stąd szerokie zastosowanie materiałów z recyklingu. W ID. Buzz tapicerka została utkana z przędzy, której włókna składają się w 10 proc. z plastiku zebranego w oceanach i 90 procentach z PES, czyli przetworzonych butelek PET. Próżno szukać też skóry czy innych materiałów pochodzenia zwierzęcego. Wieniec kierownicy powstał z tworzywa, które dzięki swojej strukturze ma wyglądać niemal jak skóra.

Volkswagen ID. Buzz z dużym akumulatorem, ale jaki zasięg i zużycie energii?

VW ID. Buzz to pierwszy samochód użytkowy zbudowany w oparciu o modułową platformę (MEB) przeznaczoną do budowy aut elektrycznych. Podobnie jak w przypadku osobowych ID.3 i ID.4 zaletą konstrukcji będzie nisko umieszczony środek ciężkości. Lekki i niewielki silnik o mocy 204 KM (310 Nm) zamocowany przy tylnej osi zasila prąd z 77-kilowatogodzinnego akumulatora (82 kWh brutto). Prędkość maksymalną ograniczono do 145 km/h.

Zasięg osobowego ID. Buzz to 419 km (przy zużyciu energii na poziomie 20,8 kWh/100 km). Lżejszy dostawczy ID. Buzz Cargo powinien zajechać dalej - do 424 km.

Przy ładowaniu prądem zmiennym maksymalna moc to 11 kW, a przy wykorzystaniu prądu stałego rośnie nawet do 170 kW. Stąd na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 5 do 80 procent zajmie 30 minut.

Volkswagen ID. Buzz, dwie ceny w Polsce i program "Mój elektryk"

Osobowy Volkswagen ID. Buzz debiutuje w Polsce w bogatej wersji Pro. Taki samochód kosztuje od 248 091 zł (201 700 zł netto).

Program "Mój elektryk" obniża cenę o 18 750 lub 27 000 zł (z Karty Dużej Rodziny).

ID. Buzz Cargo to cena od 245 877 zł (199 900 zł netto). W przypadku samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja jest wyższa – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Auta można już zamawiać, a dostawy pierwszych sztuk przewidziano jesienią tego roku.

Standardowe wyposażenie ID. Buzz Pro, lista zaskakuje

Spis wyposażenia seryjnego osobowego ID. Buzz Pro zaskakuje długością. Obejmuje systemy asystujące, takie jak Car2X (informuje kierowcę o lokalnych zagrożeniach, np. korku za zakrętem), układ wspomagania manewrowania (ułatwia omijanie przy gwałtownym hamowaniu), układ wspomagania przy zmianie pasa ruchu (ostrzega i uruchamia hamulce w przypadku wykrycia pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka), układ hamowania awaryjnego Front Assist (system aktywnego monitorowania odległości od poprzedzającego pojazdu)z funkcją monitorowania pieszych i rowerzystów, układ proaktywnej ochrony pasażerów (m.in. zamyka szyby przed potencjalnym wypadkiem) oraz układ wspomagania utrzymania pojazdu na pasie ruchu Lane Assist. Ponadto w standardowej specyfikacji znajduje się system rozpoznawania znaków drogowych. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu ułatwiają manewrowanie, a o idealną temperaturę dba dwustrefowa klimatyzacja.

Z zewnątrz ID. Buzz Pro wyróżnia się przesuwnymi drzwiami po obu stronach nadwozia, ma także elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne, przyciemniane szyby tylne, oraz 19-calowe felgi Tilburg. Z przodu opony mają szerokość 235, a z tyłu 255 mm. Ponadto w standardzie są reflektory LED i oświetlenie podłoża przy przednich drzwiach. Standardowym lakierem dla ID. Buzz Pro jest srebrny Mono-Silver.

ID. Buzz jest wyposażony w dwa ekrany – Digital Cockpit z ekranem 5,3 cala oraz system infotainment Ready 2 Discover z „zawieszonym w powietrzu” 10-calowym ekranem z radiem cyfrowym. System App Connect pozwala na integrację smartfonów za pośrednictwem Apple CarPlay lub Android Auto. Wszystkie wyświetlacze są rozmieszone na linii wzroku. To samo dotyczy elementów sterujących. Po prawej stronie kierownicy znajdują się dwa gniazda USB-C, a trzecie przewidziano w drzwiach pasażera siedzącego z przodu. Ponadto ID. Buzz Pro jest standardowo wyposażony w funkcję ładowania indukcyjnego telefonów.

Wyposażenie dodatkowe ID. Buzz Pro zebrane w pakietach, łatwiej wybrać

Lista wyposażenia dodatkowego obejmuje m.in. składany hak, a także siedem kombinacji felg i opon (koła letnie w rozmiarach 18, 19, 20 i 21 cali, koła zimowe w rozmiarach 18 i 20 cali). Opcje zgrupowano w pakietach, co powinno ułatwić konfigurację ID. Buzz.

Pakiet Design to m.in. reflektory matrycowe IQ.LIGHT, układ dynamicznego sterowania światłami drogowymi Dynamic Light Assist, dynamiczne światła doświetlające zakręty, podświetlaną listwę między reflektorami oraz tylne światła LED. Pakiet obejmuje również nakładki na pedały ze stali nierdzewnej z symbolami play (pedał gazu) i pause (pedał hamulca).

Pakiet Open & Close. Tu standardowy system bezkluczykowego uruchamiania można rozbudować o otwieranie i zamykanie Keyless Advanced. Pakiet ten obejmuje również podświetlane zewnętrzne wnęki klamek drzwi, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę tylną (w tym obsługa za pomocą ruchu stopy: Easy Open i Easy Close) oraz oświetlenie przestrzeni obok pojazdu z tyłu. Klienci, którzy zdecydują się na pakiet Open & Close Plus otrzymają dodatkowo elektrycznie sterowane drzwi przesuwne.

Pakiet Assistance z Keyless Advanced zawiera adaptacyjny tempomat ACC Stop & Go z ogranicznikiem prędkości, kamerę cofania Rear View, system Park Assist Plus, podświetlane wnęki klamek drzwi i alarm samochodowy. Nazwa mówi sama za siebie: w miejsce systemu uruchamiania silnika Keyless Start zastosowano Keyless Advanced, który dodatkowo zawiera system bezkluczykowego zamykania drzwi.

Pakiet Assistance Plus z rozbudowanym systemem bezkluczykowym. W tym przypadku dochodzi funkcja Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej (półautonomiczna jazda w całym zakresie prędkości), asystent zmiany pasa ruchu Side Assist, funkcja pamięci dla Park Assist Plus (ułatwia wykonanie zapamiętanego procesu parkowania), funkcja Area View i podgrzewanie kierownicy.

Volkswagen ID. Buzz Cargo i wyposażenie standardowe

Volkswagen ID. Buzz Cargo jest jednym z pierwszych samochodów użytkowych na świecie, które opuszczają fabrykę ze standardowym systemem ostrzegania Car2X. W wyposażeniu zawsze znajduje się również system Front Assist z funkcją monitorowania pieszych i rowerzystów. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu ułatwiają manewrowanie. Standard to również automatyczna klimatyzacja z możliwością zdalnego sterowanie i filtrem z węglem aktywnym oraz centralny zamek z systemem Keyless Start. Samochód wyposażony jest także w system App Connect z funkcją łączności bezprzewodowej.

W przeciwieństwie do ID. Buzz Pro, ID. Buzz Cargo jest standardowo wyposażony w ścianę działową za siedzeniami. W wyposażeniu standardowym znajdują się również: reflektory LED, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, wycieraczka tylnej szyby oraz szyby termoizolacyjne. Podobnie jak w modelu ID. Buzz Pro, klamki drzwi furgonu są zawsze lakierowane w kolorze nadwozia. Odmiana dostawcza jest standardowo wyposażona w 18-calowe felgi z kołpakami (opony z przodu mają szerokość 235, z tyłu 255 mm). ID. Buzz Cargo standardowo jest lakierowany na kolor biały (Candy White).

Kabina ID. Buzz Cargo oferuje trzy miejsca. Obok fotela kierowcy z regulacją wysokości znajduje się podwójna kanapa. Opcjonalnie dostępny jest również fotel pojedynczy. Samochód jest wyposażony w system infotainment Ready 2 Discover z 10-calowym ekranem. Na pokładzie znajduje się również kamera wielofunkcyjna systemu Front Assist. Gniazdo 12 V i cztery porty USB-C zapewniają zasilanie smartfonów, tabletów i laptopów. W opcji jest również ładowanie indukcyjne smartfona oraz interfejs do telefonu komórkowego.

Wyposażenie dodatkowe ID. Buzz Cargo w trzech pakietach, a lista opcji?

Volkswagen ID. Buzz Cargo może być wzbogacony o trzy pakiety. Pierwszy to "Wszystko pod kontrolą", który obejmuje Keyless Advanced (system automatycznego otwierania i zamykania zamka centralnego), alarm oraz podświetlane wnęki na klamki drzwi. Dostępny jest również pakiet Wszystko pod kontrolą Plus, który dodatkowo zawiera elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę tylną wraz z funkcją Easy Open i Easy Close (otwieranie i zamykanie za pomocą ruchu stopy).

W pierwszym poziomie pakietu "Systemy asystujące" połączone są Travel Assist z Lane Assist i Emergency Assist, tempomatem adaptacyjnym ACC stop & go z ogranicznikiem prędkości oraz wielofunkcyjną kierownicą, pokrytą sztuczną skórą. Oprócz tego dostępny jest pakiet Plus: obejmuje on kamerę cofania, elektrycznie składane lusterka boczne z funkcją opuszczania lusterka pasażera przy cofaniu, Side Assist z asystentem zmiany pasa ruchu i oświetleniem podłoża. Lusterka ID. Buzz Cargo są lakierowane na czarno i klamki w kolorze nadwozia.

Pakiet "Wszystko w zasięgu wzroku" zawiera kamerę cofania, składane, elektrycznie regulowane lusterka boczne, z obudowami w kolorze czarnym o wysokim połysku z funkcją obniżania lusterka przedniego pasażera przy cofaniu oraz Side Assist (asystent zmiany pasa ruchu). Do tego jest podświetlenie podłoża oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze karoserii.

Lista opcji obejmuje m.in. hak holowniczy (z elektrycznym odblokowaniem) oraz gniazdo 230 V przy fotelu pasażera, podłogę z szynami mocującymi, dodatkowe listwy mocujące na ścianach bocznych i ścianie działowej. Ściana działowa może być wyposażona w okno oraz otwór, umożliwiający przewóz bardzo długich przedmiotów. Kolejne opcje do zamówienia indywidualnego to alarm, matrycowe reflektory IQ.LIGHT, system automatycznych świateł drogowych Light Assist, system zapobiegania kolizjom, asystent pasa ruchu, wyświetlanie znaków drogowych, system Park Assist Plus z funkcją pamięci (parkowanie automatyczne), funkcja oświetlenia obszaru przed pojazdem z tyłu, 19- lub 20-calowe felgi ze stopów lekkich, system nawigacji Discover Pro oraz podłokietniki w wersji z dwoma pojedynczymi fotelami.