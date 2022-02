Volkswagen ID. Buzz nie jest pierwszym autem serii T z silnikiem elektrycznym. W 1973 roku, podczas targów w Hanowerze, niemiecki producent pokazał VW T2 z takim napędem. Bus zapewniał zasięg na poziomie 85 km. Minęło pół wieku i legenda wraca na drogi jako przedstawiciel elektrycznej rodziny ID z napędem naszych czasów. Niemiecki producent zdecydował się na podwójne uderzenie…

ID. Buzz zadebiutuje jako pięciomiejscowy samochód osobowy oraz van, nazwany ID. Buzz Cargo. Projektanci trzymali się stylu wyznaczonego przez prototyp pokazany w 2017 roku w Detroit. Widać też fascynację legendarnym T1, czyli oryginalnym Bulli. Świadczą o tym krótkie zwisy nadwozia, klasyczny podział nadwozia na górną i dolną część oraz charakterystyczny przód z przetłoczeniem w kształcie litery V.

Volkswagen ID. Buzz z silnikiem i akumulatorem ID.4

VW ID. Buzz to pierwszy samochód użytkowy zbudowany w oparciu o modułową platformę (MEB) przeznaczoną do budowy aut elektrycznych. Podobnie jak w przypadku osobowych ID.3 i ID.4 zaletą konstrukcji będzie nisko umieszczony środek ciężkości. Lekki i niewielki silnik o mocy 204 KM (310 Nm) zamocowany przy tylnej osi zasili prąd z 77-kilowatogodzinnego akumulatora (82 kWh brutto). Prędkość maksymalną ograniczono do 145 km/h. Tylnonapędowy ID. Buzz zaimponuje też pod względem manewrowania – jest w stanie zawrócić na ok. 11 m, niemal jak Golf. Nie ma jeszcze ostatecznych danych na temat zasięgu, ale np. SUV ID.4 z tym samym akumulatorem zapewnia do 493 km jazdy na jednym ładowaniu.

Volkswagen ID. Buzz i wymiary elektrycznego "ogórka"

Odmiany ID. Buzz i ID. Buzz Cargo ze standardowym rozstawem osi (2988 mm), które zadebiutują na rynku jeszcze w 2022 roku mają 4712 mm długości. Dla porównania – rozstaw osi nowego modelu jest tylko o 2 mm krótszy od Volkswagena T6.1, który ma 4904 mm długości. Oznacza to, że długość kabiny obu modeli jest zbliżona, ale ID. Buzz potrzebuje mniej miejsca na parkingu.

ID. Buzz w wersji osobowej, ma 1937 mm wysokości, a wersja Cargo jest o 1 mm wyższa (T6.1 ma 1970 mm wysokości). Obie wersje elektrycznego "ogórka" mają tę samą szerokość – 1985 mm (bez lusterek), czyli są o 81 mm szersze od T6.1. Felgi nowego Volkswagena mogą mieć średnicę od 18 do 21 cali.

Volkswagen ID. Buzz i pojemność bagażnika

Pięciomiejscowy ID. Buzz może pomieścić nawet 1121 l bagażu przy komplecie pasażerów. W przypadku trzyosobowego modelu ID. Buzz Cargo z przegrodą za plecami przestrzeń towarowa to ponad 3,9 m3.

Wyposażenie ID. Buzz

Elektryczny bus dostanie m.in. funkcję Plug & Charge. Stąd sam uwierzytelni się na stacjach szybkiego ładowania wielu dostawców poprzez wtyczkę, przekazując wszystkie niezbędne dane (rozwiązanie wygodniejsze niż autoryzacja kartą). Kolejna nowość to ładowanie dwukierunkowe. Dzięki temu np. nadmiar energii z paneli słonecznych, uzyskany w ciągu dnia, będzie można magazynować w akumulatorze auta, a wieczorem, gdy nie ma słońca, korzystać z niego w domowej instalacji.

Lista bajerów pod skórą ID. Buzz obejmuje także m.in. nową funkcję Trained Parking, czyli automatyczne manewrowanie do i z miejsc parkingowych. Z kolei Car2X to ostrzeżenia o zagrożeniach w najbliższej okolicy. Najnowszy Travel Assist umożliwi częściowo automatyczną jazdę w pełnym zakresie prędkości.

Volkswagen ID. Buzz jesienią 2022 w Polsce

Volkswagen ID. Buzz trafi do produkcji w pierwszym półroczu 2022. Sprzedaż w Europie ruszy jesienią. Od 2023 roku dołączy model z wydłużonym rozstawem osi i jeszcze większymi możliwościami zagospodarowania wnętrza.