Volkswagen oferuje w Polsce trzy ładowarki wallbox. Wszystkie pozwalają ładować samochód z mocą do 11 kW i są wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy. W zestawie jest także przewód Type 2 o długości 4,5 m (standardowy) lub 7,5 m (za 250 zł)

Urządzenia różnią się zakresem funkcji cyfrowych. Standardowa ładowarka to ID. Charger za 2099 zł. Wyższy model ID. Charger Connect (kosztuje od 2999 zł) ma możliwość połączenia z internetem przez LAN lub WLAN i sterowania przez aplikację. Topowa wersja Pro to również seryjny moduł LTE i licznik energii (cena od 4449 zł).

ID. Charger ładuje nawet 8 razy szybciej niż prąd z gniazdka. Przy mocy ładowania 11 kW akumulator Volkswagena ID.3 o pojemności 58 kWh zostanie naładowany w ciągu 8 godzin. Z kolei 13 kWh akumulator Passata GTE, czyli hybrydy plug-in, za pośrednictwem tego walboxa można do pełna naładować w 4 godziny. To ponad 2 godziny szybciej, wobec korzystania ze standardowej sieci 230 V i seryjnego przewodu dostosowanego do przesyłu prądu zmiennego o mocy 2,3 kW (wtedy zakładając, że akumulator jest całkowicie opróżniony – ładowanie trwa 6 godzin i 15 minut).

Montaż ładowarki ID tańszy o 1400 zł

Zakup ładowarki to dopiero część kosztów. Do tego trzeba doliczyć montaż. Jeszcze od niedawna ta usługa kosztowała 4530 zł! Volkswagen jednak rozpisał przetarg na nowego autoryzowanego instalatora. Wybór padł na firmę Avitron i nagle okazało się, że za montaż wallboxa ID można zapłacić od 2550 zł netto (3136 zł brutto). Czyli przynajmniej 1400 zł taniej. Instalacja ładowarki trwa ok. 4 godzin, zależnie od zakresu prac. Może się jednak okazać, że konieczne jest zwiększenie mocy u dostawcy energii, co wydłuży cały proces.

Ile kosztuje ładowarka ID i montaż?

W nowych realiach podstawowa ładowarka ID. Charger za 2099 zł + przewód 7,5 m za 250 zł + 60,99 zł za dostawę + montaż za 3136 zł = 5546 zł to koszt na fakturze.

W podobnym scenariuszu montaż ID. Charger Connect, który kosztuje 2999 zł także z 7,5 m kablem będzie kosztować 6446 zł.

Jeśli ktoś zażyczy sobie mieć ID. Charger Pro za 4449 zł z dłuższym przewodem oraz montażem przez fachowca Avitron, wówczas musi przygotować przynajmniej 7896 zł.

Ładowarka ID nie tylko do elektrycznych samochodów VW

Ładowarka ID. Charger służy do ładowania wszystkich obecnych i przyszłych samochodów elektrycznych Grupy Volkswagen. Na tle oferty konkurencyjnych marek należy do najtańszych. Co ważne, pozwala również ładować auta innych producentów z kompatybilnym złączem Typ 2. Znajdziemy je przykładowo w takich autach, jak: Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Hyundai Kona, BMW i3 czy Nissan Leaf.

Spółka Avitron od lat zajmuje się ładowarkami do samochodów elektrycznych. Szlify zbierała na rynku norweskim, gdzie odsetek EV jest największy w Europie. W Polsce instalatorzy tej firmy zdążyli już zamontować kilkadziesiąt stacji ładowania w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i halach garażowych. W planach jest też usługa montażu ładowarek w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej.