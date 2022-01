Volkswagen jako koncern zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie. Łącznie Grupa VW dostarczyła niemal 8,9 mln najróżniejszych aut na całym świecie. Byłoby więcej, gdyby nie kryzys z dostępnością chipów i innych podzespołów…

Reklama

– Rok 2021 był bardzo trudny ze względu na globalne niedobory półprzewodników, ale mimo to konsekwentnie realizowaliśmy nasz kurs w przyszłość w kierunku NEW AUTO. Podwojenie wolumenu naszych samochodów elektrycznych i wysoki popyt na wszystkie nasze pojazdy wyraźnie pokazują, że wybraliśmy dobry kierunek rozwoju. Na tym będziemy się opierać w bieżącym roku i dalej prowadzić transformację – powiedział Christian Dahlheim, odpowiedzialny za sprzedaż Grupy Volkswagen.

ID.4 to najpopularniejszy samochód elektryczny VW

Dane za 2021 rok pokazują, że źródła dochodów Grupy VW będą się stopniowo przesuwać z aut spalinowych na samochody elektryczne oraz ze sprzedaży pojazdów na oprogramowanie i usługi mobilności, wspierane technologią autonomicznej jazdy. Koncern przewiduje, że w 2030 roku co drugi samochód sprzedawany na świecie będzie autem w pełni elektrycznym. Stąd VW, żeby nie przespać trendu planuje podbić stawkę inwestycji o 50 proc. i przeznaczyć 52 mld euro na rozwój elektromobilności w latach 2022-2026.

W 2021 roku najlepiej sprzedającymi się elektrycznymi samochodami Grupy były:

– Volkswagen ID.4 – 119 600 sztuk

– Volkswagen ID.3 – 75 500 sztuk

– Audi e-tron (wraz z wersją Sportback) – 49 200 sztuk

– Skoda Enyaq iV – 44 700 sztuk

– Volkswagen e-up! – 41 400 sztuk

– Porsche Taycan (wraz z wersją Sport Turismo) – 41 300 sztuk

Grupa Volkswagen i samochody elektryczne

W Europie Grupa VW łącznie dostarczyła 3 518 700 aut. W zachodniej części kontynentu 2 860 400 osób zdecydowało się na samochód jednej z marek koncernu. Tu dużą popularnością cieszyły się auta elektryczne. Wybrało je 10,5 proc. kierowców (w 2020 r. było to 6,2 procent). W efekcie Grupa VW jest liderem rynku aut BEV w Europie. Popyt na tego typu pojazdy był jeszcze większy w Niemczech, gdzie elektryki stanowiły 11,4 proc. wszystkich zamówień z niemal miliona wszystkich dostarczonych aut (w 2020 r. było to 5,9 procent). W Europie Środkowej i Wschodniej sprzedało się 658 300 aut niemieckiego giganta.

W Ameryce Północnej kierowcy odebrali 908 400 nowych samochodów koncernu, co oznacza wzrost o niemal 16 procent. Z tego na drogi USA trafiło 671 800 aut. Grupa potroiła wynik w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o samochody w pełni elektryczne, do 37 200 samochodów. Dało to drugie miejsce wśród producentów BEV. Tesla pozostaje niedościgniona…

Grupa poprawiła wyniki także w Ameryce Południowej, gdzie dostarczono łącznie 514 600 aut, o 5,1 proc. więcej niż przed rokiem. W Brazylii, która jest największym rynkiem na tym kontynencie, kierowcy kupili 376 500 aut.

W regionie Azji i Pacyfiku dostawy spadły o 12,4 procent, do 3 610 600 samochodów. W Chinach, największym rynku dla koncernu na świecie, mocno odczuwalna była kiepska sytuacja z dostawami półprzewodników – w 2021 roku sprzedano tam 3 304 800 aut (ponad 14 proc. mniej niż w 2020). Sprzedaż aut z napędem BEV wzrosła czterokrotnie do 92 700 sztuk.