Volkswagen T-Roc połączył funkcjonalność, precyzyjne prowadzenie i styl. Wpadł w oko osobom, którym Golf jest za niski a Tiguan za duży. Od debiutu w 2017 roku producent sprzedał ponad milion sztuk tego kompaktowego SUV-a. W samych Niemczech na drogi wyjechało około 180 tys. aut, w całej Europie było ich 650 tys.; 320 tys. egzemplarzy trafiło do Chin.

Jednak w Wolfsburgu są świadomi, że dobra passa nie może trwać wiecznie, stąd T-Roc przeszedł modernizację. Zmienił się wygląd i zastosowana technika. Co oferuje SUV w nowej odsłonie na 2022 rok?

Volkswagen T-Roc i nowy styl

Teraz T-Roc patrzy na świat przez seryjne reflektory LED. W opcji, do wersji Style i R-Line, są dostępne matrycowe reflektory IQ.Light LED Matrix. Atrapę chłodnicy w zależności od wersji przecina podświetlana listwa LED. Do tego można wybierać z szerszej palety lakierów. Alufelgi o nowych wzorach są dostępne w rozmiarze od 16 do 19 cali. Wersja wyposażenia R-Line to sportowe elementy typowe dla wyglądu najmocniejszego T-Roca R.

Volkswagen T-Roc: cyfrowe wnętrze

Za drzwiami odświeżone wnętrze. W pełni cyfrowy system wskaźników i obsługi różnych funkcji stworzono w oparciu o modułową platformę multimedialną trzeciej generacji (MIB3). Seryjnie zamiast zegarów jest cyfrowy kokpit z 8-calowym ekranem. Przewidziano także wersję Digital Cockpit Pro z wyświetlaczem 10,25 cala i dodatkowymi funkcjami. W centrum konsoli centralnej znajdziemy wyświetlacz stacji multimedialnej (6,5 lub 8 cali). Najbardziej rozbudowany system Discover Pro wykorzystuje ekran 9,2-calowy.

T-Roc może też być stale połączony z internetem. Funkcja We Connect Plus pozwala wydawać polecania głosowe czy korzystać z usług streamingowych. Interfejsy Apple CarPlay i Android Auto mogą zostać zintegrowane (również bezprzewodowo poprzez App Connect Wireless) z systemem multimedialnym w samochodzie.

Wielofunkcyjna kierownica to teraz standard. Sterowanie klimatyzacją przejęto z Golfa, czyli temperaturę i nawiew powietrza reguluje się dotykowym suwakiem. Czujniki dotykowe odpowiadają też np. podgrzewanie foteli. Bagażnik o pojemności 445 litrów łatwo można powiększyć do 1290 litrów.

Volkswagen T-Roc: wyposażenie

Volkswagen T-Roc jest także na czasie jeśli chodzi o systemy asystujące, a podkradł je z większych i droższych modeli. Standard to nadal Front Assist oraz Lane Assist, nowością są natomiast m.in. IQ.Drive Travel Assist High, który przejmuje kierowanie, hamowanie i przyspieszanie do prędkości 210 km/h oraz adaptacyjny tempomat aktywny ACC. Zwiększono zakres działania systemów Side Assist oraz Park Assist, który wspomaga kierowcę podczas parkowania – umożliwia on teraz wjazd na miejsce parkingowe usytuowane prostopadle do krawężnika oraz wyjazd z miejsca równoległego do krawędzi jezdni.

Volkswagen T-Roc: silniki i moc

Volkswagen T-Roc to trzy silniki benzynowe do wyboru lub jeden diesel. Najsłabsza jednostka 1.0 TSI z trzech cylindrów z turbo produkuje 110 KM. Więcej frajdy zapewni 1.5 TSI/150 KM lub 2.0 TSI/190 KM (także z napędem na cztery koła 4MOTION). Alternatywą może być czterocylindrowy 2.0 TDI/150 KM.

T-Roc R gra w osobnej lidze: dla tego modelu zarezerwowano silnik 2.0 TSI o mocy 300 KM, napęd 4MOTION i automatyczną przekładnię DSG.

Volkswagen T-Roc: ceny w Polsce

Volkswagen T-Roc w Polsce kosztuje od 101 190 zł – to model w podstawowej wersji Life z silnikiem 1.0 TSI/110 KM.