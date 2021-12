Opony zimowe czy całoroczne? W Polsce zima jest kapryśna. Już teraz są rejony kraju z zalegającą warstwą śniegu, a gdzie indziej pada marznący deszcz. To niebezpieczne warunki, które mogą doprowadzić do utraty przyczepności, a bez odpowiednich umiejętności za kierownicą łatwo wypaść z drogi. Ze statystyk policji wynika, że w 2020 roku doszło do 23 540 wypadków, w których zginęło 2491 osób. Jako główną przyczynę nieszczęść mundurowi wskazują niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Wlicza się w to również nieprzystosowanie pojazdów do warunków pogodowych. W Polsce nie ma przepisu wymuszającego zmianę ogumienia na sezonowe. Takie wymagania wprowadza jednak coraz więcej krajów zachodniej Europy. Przykładem mogą być Niemcy.

– Zimowe temperatury sprawiają, że bieżnik opon letnich twardnieje i przestaje zapewniać odpowiednią przyczepność przez co droga hamowania znacznie się wydłuża. Ogumienie zimowe, z racji odpowiedniej mieszanki, zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia na mrozie i śniegu. Może także zdecydowanie wydajniej odprowadzać wodę zalegającą na jezdni – powiedział dziennik.pl prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. – Właściwe ogumienie to jeden z elementów zapewniających bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy jednocześnie, że nawet najlepsze opony nie zastąpią zdrowego rozsądku, zwłaszcza o tej porze roku, gdy kierowcy muszą się mierzyć z wymagającymi warunkami pogodowymi – podkreślił.

Opony zimowe kontra letnie i droga hamowania

Kiedy zmienić opony na zimowe? Testy potwierdzają, że nawet przy temperaturze 10°C hamowanie na suchej drodze będzie porównywalne między wariantami ogumienia. Różnice pojawiają się w sytuacji, kiedy temperatura spadnie poniżej granicznej wartości 7 stopni Celsjusza, a nawierzchnia będzie mokra. Wtedy droga hamowania wydłuży, a różnica może sięgać nawet 7 m przy hamowaniu z prędkości 80 km/h oraz do 11 m z 90 km/h – dla opon letnich.

– Niskie temperatury mogą być zdradliwe. Wystarczy lekki uślizg i droga hamowania wydłuży się o kilka metrów, a przecież to właśnie w końcowej fazie tego manewru wytracamy najwięcej prędkości – ostrzega Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO). – Odwlekanie wymiany opon letnich może kosztować nawet życie. Kiedy temperatura powietrza spada poniżej 7°C to jasny sygnał, by nie czekać i umówić wizytę w profesjonalnym serwisie oponiarskim – wskazał.

Jakie opony zimowe, czyli najlepsze i najgorsze

Konstrukcja ogumienia jest tworzona w taki sposób by zapewnić jak najlepsze parametry w danych warunkach. Stąd opony zimowe zawierają m.in. domieszkę krzemionki, żywice oraz polimery, które sprawiają, że opona ma mniejszą sztywność i nie traci swojej elastyczności przy niższych niż letnie temperatury. To przekłada się na lepszą przyczepność i krótszą drogę hamowania bez względu na stan nawierzchni (sucha i mokra). Ponadto producenci opon stosują agresywniejsze wzory bieżnika, poprzecinane lamelkami dbającymi o przyczepność także na ośnieżonej drodze.

Jednak zimówki zimówkom nie są równe. Które wybrać? W tym pomocne mogą okazać się testy opon przeprowadzane przez takie organizacje jak m.in. niemiecki automobilklub ADAC, jego odpowiednik w Austrii ÖAMTC czy szwajcarski Touring Club Suisse (TCS). Wyniki prób wskazują, które ogumienie jest warte uwagi.

W testach zbadano 16 kompletów opon o rozmiarze 195/65 R15, które pasują do takich aut jak m.in. Volkswagen Golf, Opel Astra, Ford Focus, Skoda Octavia itp.

Eksperci TCS w TOP3 najlepiej ocenionych sklasyfikowali kolejno opony: Dunlop Winter Response 2, Goodyear UltraGrip 9+ oraz Michelin Alpin 6.

Komplet opon Dunlop Winter Response 2 został doceniony za bardzo dobre wyważenie, dobre zachowanie na śniegu i lodzie, suchych i mokrych drogach oraz dobre parametry zużycia paliwa i zużycia ogólnego.

Goodyear UltraGrip 9+ doceniono za bardzo dobre wyważenie, najlepsze wyniki na lodzie, dobre parametry na suchych i mokrych drogach oraz dobre zachowanie na śniegu, przy niskim zużyciu i wydajności paliwowej. Z kolei Michelina oceniono dobrze pod kątem wyważenia, dobrych parametrach na suchych drogach, lodzie oraz mokrej nawierzchni.

Tak samo ocenił to ogumienie ADAC. W uzasadnieniu czytamy: Cztery opony zimowe otrzymały upragnioną ocenę "dobrą" (…) Dunlop Winter Response 2, Goodyear UltraGrip 9+, Michelin Alpin 6 i Vredestein Wintrac. Otrzymują one ocenę dobrą, ponieważ prezentują bardzo zrównoważenie we wszystkich głównych kryteriach”. Dodano również, że "bracia Dunlop i Goodyear przekonują dobrymi osiągami na suchej nawierzchni, zwłaszcza na ośnieżonych drogach. Podczas gdy opona Dunlop Winter Response 2 optymalizuje zużycie paliwa, opona UltraGrip 9+ poprawia osiągi na mokrych i oblodzonych drogach.

Opona zimowa w rozmiarze 195/65 R15 Ocena Dunlop Winter Response 2 4 gwiazdki na 5 Goodyear UltraGrip 9+ 4 gwiazdki Michelin Alpin 6 4 gwiazdki Vredestein Wintrac 4 gwiazdki BF Goodrich g-Force Winter 2 3 gwiazdki Continental WinterContact TS 860 3 gwiazdki Bridgestone Blizzak LM005 3 gwiazdki Falken Eurowinter HS01 3 gwiazdki Laufenn i FIT+ LW31 + 3 gwiazdki Maxxis Premitra Snow WP6 3 gwiazdki Yokohama BlueEarth Winter V906 3 gwiazdki Barum Polaris 5 3 gwiazdki Nokian WR Snowproof 3 gwiazdki General Tire Altimax Winter 3 3 gwiazdki GT Radial Winterpro2 3 gwiazdki Kumho Wintercraft WP51 2 gwiazdki

– Testerzy chwalili oponę Goodyear UltraGrip 9+ jako bardzo zrównoważoną, dobrze zachowującą się na suchych i mokrych nawierzchniach, a także na śniegu. Uzyskała także imponujące wyniki w zakresie efektywności paliwowej oraz zajęła pierwsze miejsce w teście jazdy po lodzie – powiedziała Marta Kosyra z Goodyear Polska.

Których opon lepiej unikać? Na drugim końcu testów TCS znalazły się takie produkty jak: General Tire Altimax Winter 3 (produkt amerykański), GT Radial Winterpro2 (Indonezja) oraz Kumho Wintercraft WP51 (Chiny). Dwie pierwsze zostały zdeklasowane na mokrej nawierzchni. Ich ocena była na granicy "dostatecznej". Ostatnia Kumho Wintercraft WP51 pod każdym względem okazała się niezadawalająca. Dodatkowo zużywała ponadprzeciętne ilości paliwa.

Opony całoroczne – kiedy i jakie wybrać?

Osoby, które nie lubią lub zwyczajnie nie chcą wymieniać opony z letnich na zimowe, powinny rozważyć ogumienie całoroczne. Nie jest ono aż tak skuteczne jak sezonowe opony, jednak z roku na rok produkt ten jest modernizowany i poprawiany. Progres przekładający się na zainteresowanie pokazują m.in. wyniki sprzedaży za III kwartał 2021 roku. Opony całoroczne uzyskały 21 proc. wzrost sprzedaży względem 2020 roku i 44 proc. wobec 2019 roku. Co więcej, to jedyny segment opon, który zyskał na popularności w tym czasie.

Jakie opony wielosezonowe wybrać? Tu także za wsparcie mogą posłużyć testy. Przykładem niech będzie ostatnio przeprowadzone porównanie niemieckiego magazynu Auto Bild. Próbom poddano 32 zestawy opon całorocznych. Do egzaminu stanęły m.in. Dunlop Sport All Season, Continental AllSeasonContact, Hankook Kinergy 4S2, Vredestein Quatrac Pro, Falken EuroAll Season AS210, Nokian Seasonproof, Michelin CrossClimate 2, Bridgestone Weather Control A005 Evo, Pirelli Cinturato All Season SF2 czy Goodyear Vector 4Seasons Gen-3. Sprawdzano je w 16 różnych kategoriach, w tym również zachowania na suchej, mokrej i ośnieżonej nawierzchni oraz pod kątem przebiegów, kosztów i oporów toczenia.

Zwycięzcą tego zestawienia został Goodyear Vector 4Seasons Gen 3. W podsumowaniu testu eksperci wśród zalet tego ogumienia podkreślają przekonujące osiągi w każdych warunkach pogodowych, dynamiczne prowadzenie, krótką drogę hamowania na mokrej nawierzchni, bardzo dobrą odporność na aquaplaning, bardzo niskie zużycie oraz dobry stosunek jakości do ceny.

– Vector 4Seasons Gen-3 z sukcesem przeszła europejskie testy i uzyskała symbol trzech szczytów górskich i płatka śniegu (3PMSF) na ścianie bocznej potwierdzający jej osiągi w warunkach zimowych. Ponadto opona uzyskała najwyższą możliwą kategorię ‘A’ pod względem oporów toczenia według europejskiej etykiety – powiedziała Marta Kosyra z Goodyear Polska.

Drugim produktem w rankingu został Continental AllSeasonContact. Doceniono go za osiągi na wszystkich drogach z dobrymi właściwościami zimowymi, precyzyjne prowadzenie, rezerwy bezpieczeństwa przy aquaplaningu, dobry komfort jazdy, niski opór toczenia. Za minus uznano cenę. Trzecie miejsce przypadło dla Hankook Kinergy 4S2. Testerzy podkreślali zrównoważone właściwości jezdne, stabilne prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni, krótkie hamowanie na śniegu i mokrej nawierzchni, dobrą odporność na aquaplaning oraz dobrą cenę. Negatywem był natomiast ograniczony przebieg.

Na szarym końcu skali Auto Bild sklasyfikował: Pirelli Cinturato All Season SF2 (Włochy), Nexen N Blue 4 Season (Korea) oraz Giti GitiAllSeason AS1 (Singapur). Pierwsza z nich została doceniona za wysoką trakcję i krótką drogę hamowania na śniegu, mały hałas i niski opór toczenia. Minusy to: podsterowność na mokrym i suchym torze oraz wydłużona droga hamowania na mokrej nawierzchni

W przypadku kompletu Nexen po stronie plusów testerzy wpisali niskie zużycie, krótką drogę hamowania na suchej nawierzchni. Niską cenę okupiono przeciętnymi osiągami w zimie, dużą podsterownością na mokrej nawierzchni oraz wysokimi oporami toczenia.

Ostatni produkt – Giti – otrzymał najgorsze noty przez słabą przyczepność boczną na suchej nawierzchni i na śniegu, ograniczone przebiegi i wysokie opory toczenia.

Kiedy opony całoroczne mają sens?

Niedawno Volvo ogłosiło, że jego samochody elektryczne będą sprzedawane wyłącznie z całorocznymi oponami. Powód? Zdaniem inżynierów to ogumienie ma niższe opory toczenia niż zimówki, na których wiele aut w naszym rejonie pokonuje połowę przebiegu. Do tego takie opony są bezpieczne w szerszym zakresie warunków pogodowych i drogowych niż tylko letnie lub tylko zimowe. Eksperci ds. bezpieczeństwa Volvo stwierdzili, że używanie tradycyjnych opon letnich lub zimowych jest mniej bezpieczne, gdy jeździmy w temperaturze oscylującej wokół zera, a nawierzchnia jest raz sucha, raz mokra. W ich ocenie, podczas takich kapryśnych warunków to właśnie takie ogumienie jest najbezpieczniejszą opcją.

Ważne oznaczenia na oponach

Bez względu na wybór – opony zimowe czy całoroczne – konieczne jest ich okresowe sprawdzanie. Pomoże w tym zasada 3xP. Oznacza to: porządne opony – nowe, profesjonalny serwis – certyfikowany i prawidłowe ciśnienie – zgodne z zaleceniami producenta w przypadku danego modelu.

Przed zakupem warto upewnić się jakie symbole widnieją na oponach. Na okres zimowy dedykowane są te ze znaczkiem alpejskim i dopiskiem "M+S".

– Jeśli masz opony całoroczne zwróć uwagę na symbol płatka śniegu na tle góry (symbol alpejski). Oznacza on homologację zimową, którą posiadają wszystkie dobre opony całoroczne – a więc potwierdzenie, że takiego ogumienia można używać zimą w krajach, gdzie wprowadzono wymóg jazdy na oponach zimowych – wyjaśnił Piotr Sarnecki z PZPO.