Volkswagen ID.5 był głównym bohaterem specjalnej prezentacji zorganizowanej w warszawskim Volkswagen Home. Niemiecka marka uwolniła ceny oraz wyposażenie swojego pierwszego elektrycznego SUV-a coupe. ID.5 to nie tylko ładniejsza wersja rodzinnego ID.4. Obaj wykorzystują platformę MEB, zaprojektowaną specjalnie z myślą o konstruowaniu milionów aut na prąd. Jednak różnice opisuje długa lista. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?

Reklama

Volkswagen ID.5 (oraz ID.5 GTX) w zestawieniu z ID.4 jest dłuższy o 30 mm (4599 mm; ID.5 GTX: 4582 mm). Przód różni się zderzakiem. Od słupka B linia dachu zaczyna szybko opadać. Wysmukloną karoserię zamyka ścięty tył i spoiler.

Volkswagen ID.5: bardziej opływowy i z większym zasięgiem

Projektanci duży nacisk położyli na dopracowanie aerodynamiki. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej sylwetki. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg podczas szybkiej jazdy jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Volkswagen ID.5 powinien mieć znacznie łatwiej - jego współczynnik oporu powietrza Cd wynosi 0,26 (dla porównania Mercedes EQS: 0,20). Redukcja Cd o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg auta elektrycznego o około 2,5 proc. Stąd ID.5 pojedzie dalej na jednym ładowaniu niż ID.4 z tradycyjnym nadwoziem SUV, ale o tym za chwilę...

Volkswagen ID.5: bagażnik większy niż w ID.4

Za drzwiami kokpit niemal identycznie urządzony jak w ID.4. Sportowego klimatu dodają drobiazgi. Zależnie od wersji zastosowano różne rodzaje tapicerki. Perforowane logo ID. w górnej części oparć to wyróżnik opcjonalnych foteli o najwyższym standardzie. Głębiej profilowane siedzenia ergoActive z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy pneumatycznie podpierać krzyż. Duży rozstaw osi (2766 mm) pozwolił na stworzenie kabiny tak przestronnej, jak w SUV-ach pozycjonowanych o klasę wyżej. Podróżujący z tyłu ID.5 mają tylko o 1 cm mniej miejsca nad głowami niż w ID.4. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 15 cm luzu. Rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy i nogi jest bardzo dużo miejsca. Bagażnik ID.5 oferuje 549 litrów pojemności, to o 6 litrów więcej niż w ID.4.

Volkswagen ID.5: wyposażenie i systemy

Jednak nie tylko szata zdobi ID.5. Volkswagen zaaplikował w nim zupełnie nowe oprogramowanie ID.Software 3.0 pozwalające m.in. na ładowanie akumulatorów prądem o większej mocy (na stacji szybkiego ładowania standardowo moc może wynieść do 135 kW wobec 125 kW w ID.4; 4x4 GTX to moc 150 kW). Lepszy soft to także korzystanie z informacji zgromadzonych w chmurze (dane do nawigacji czy zdalna aktualizacja w trybie OTA). ID.Software 3.0 poprawi również działanie systemu naturalnego sterowania głosem (Cześć ID.). Razem z oprogramowaniem debiutuje zestaw gier, a w nim m.in. szachy, pasjans, słowne wykreślanki czy wyścig ID.Go.

Kolejną nowością wdrożoną razem z oprogramowaniem jest możliwość komunikacji Car2X (w ramach Travel Assist). Dzięki temu ID.5 odbierze informacje wysyłane przez inne samochody Volkswagena oraz sygnały z urządzeń infrastruktury drogowej w obszarze do 800 m i w ułamku sekundy podniesie alarm o niebezpieczeństwie, wypadkach czy korkach. Pas świetlny ID.Light w kokpicie błyśnie by kierowca nie przegapił ostrzeżenia. Wśród systemów wspomagających debiutuje także Asystent Parkowania Plus z funkcją pamięci. System nauczy się manewrów i dzięki temu następnym razem wyręczy kierowcę w manewrach.

Volkswagen ID.5: moc, zasięg, przyspieszenie

Volkswagen ID.5 będzie sprzedawany wyłącznie z akumulatorem o pojemności 77 kWh, w trzech wersjach różniących się mocą silników. Bazowy model ID.5 Pro to silnik o mocy 174 KM. Ten wariant od zera do 100 km/h przyspieszy w 10,4 s.

Mocniejszy i szybszy ID.5 Pro Performance to już 204 KM i przyspieszenie do 100 km/h w 8,4 s. W obu modelach Volkswagen prognozuje zasięg na poziomie 455-521 km. Prędkość maksymalna odmian Pro i Pro Performance wynosi 160 km/h. Na stacji szybkiego ładowania wystarczy około 30 minut by zdobyć energię potrzebną do pokonania 300 km (wg WLTP). Elektrony można też uzupełnić w domu prądem przemiennym (AC) o mocy do 11 kW.

Z kolei sportowy ID.5 GTX z układem 4x4 to elektryczny odpowiednik spalinowych odmian: GTI z jednostką benzynową, GTD z sinikiem Diesla czy hybryd GTE. Napęd? Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny (PSM) o mocy 204 KM, a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Łącznie ten duet dostarczy pod nogę 299 KM, co uczyni ID.5 GTX najmocniejszym przedstawicielem elektrycznej rodziny ID – od zera do 100 km/h przyspieszy w ok. 6 s. Kultowy hot hatch, czyli Golf GTI z benzynowym 2.0 TSI/245 KM "setkę" załatwia w 6,3 s.

ID.4 Pure / Pro Perf. ID.4 GTX ID.5 Pro / Perf. ID.5 GTX Styl nadwozia: SUV SUV SUV Coupe SUV Coupe Zasięg: Do 517 km (WLTP) Do 485 km (WLTP) 455-521 km (WLTP)* 426-496 km (WLTP) Przyspieszenie (0–100 km/h): 10,9 / 8,5 s 6,3 s 10,4 / 8,4 s 6,3 s Moc maks.: 109 kW/150 kW 220 kW 128 kW / 150 kW 220 kW Prędkość maks.: 160 km/h 180 km/h 160 km/h 180 km/h Napęd: 2WD 4WD 2WD 4WD

Elektryczny napęd 4x4 korzysta ze zmyślnego systemu sterowania. To komputer decyduje w jakich proporcjach rozdzielić dostępne niutonometry momentu obrotowego pomiędzy silniki. Przy czym nowy elektryczny ID.5 w wielu sytuacjach ma zachowywać się jak samochód tylnonapędowy. Przednia jednostka wkroczy do akcji dopiero gdy kierowca zechce zakosztować sportowej jazdy lub gdy jest potrzebna lepsza trakcja.

Kierowca ID.5 GTX dzięki systemowi wyboru trybów jazdy może zmieniać sposób pracy silników elektrycznych, amortyzatorów o zmiennej sile tłumienia nierówności (opcja) oraz układu kierowniczego, wybierając tryby Eco, Comfort, Sport, Individual lub Traction. A jeśli tego mało, to VW za dopłatą dostarczy pakiet obejmujący obniżone o 15 mm sportowe zawieszenie oraz układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania.

Volkswagen ID.5: jakie ceny w Polsce?

Volkswagen ID.5 od bliźniaczego ID.4 jest droższy o ok. 12-13 tys. zł.

Najtańszy ID.5 Pro (174 KM) kosztuje od 209 690 zł.

ID.5 Pro Performance (204 KM) – od 216 390 zł.

Volkswagen ID.5 GTX z układem 4x4 i mocą niemal 300 KM to przynajmniej 243 590 zł.

ID.5 można wzbogacić o szereg elementów wyposażenia opcjonalnego, zebranych w dziesięciu pakietach. Wśród nich znaleźć można m.in. pakiet Assistance Plus, oferujący system Travel Assist wykorzystujący dane inteligencji zbiorowej i zapewniający półautomatyczną jazdę czy Park Assist Plus z funkcją pamięci, który może wykonywać zapamiętane, spersonalizowane manewry. Lista obejmuje także pakiety stylistyczne (Design, Design Plus), cyfrowe (Infotainment i Infotainment Plus) czy zestawy podnoszące wygodę użytkowania ID.5 (pakiety Komfort i Komfort Plus).

Volkswagen ID.5 zadebiutuje w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. Producent liczy, że docelowa sprzedaż ID.4 i ID.5 rozłoży się w proporcji 50/50. Rywale to m.in. Ford Mustang Mach-E i Kia EV6. Zdaniem VW ich elektryk przeważa nad nimi technologią i designem.