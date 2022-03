Alfa Romeo Tonale w ekskluzywnej wersji Edizione Speciale wjeżdża do gry na 20-calowych felgach z pięcioma otworami wzorowanych na tarczy telefonu retro. Podobne obręcze pierwszy raz pojawiły się w 1960 roku w Alfie 33 Sradale, a dziś zdobią nowe dzieło włoskich inżynierów.

Alfa Tonale to jedna z najważniejszych premier w nowożytnej historii marki z Mediolanu. "Metamorfoza!" – zapewniają z dumą Włosi. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale i wyposażenie

Tonale Edizione Speciale ma zaskoczyć bogactwem wyposażenia. Standard to m.in. reflektory adaptacyjne z nową matrycą Full-LED, przyciemniane tylne szyby, aluminiowe łopatki do zmiany biegów, bezkluczykowy dostęp, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, 10,25-calowy ekran dotykowy ze sterowaniem głosowym i nawigacją, bezprzewodowy CarPlay / Android Auto, bezprzewodowa ładowarka, sportowa kierownica skórzana, inteligentny tempomat adaptacyjny, przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą cofania oraz system rozpoznawania znaków drogowych plus czerwone zaciski hamulcowe Brembo połyskujące zza 20-calowych felg.

Pokładowy moduł internetowy, system operacyjny Android i łączność 4G zapewnią także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy i bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach Tonale Edizione Speciale może mieć nawet lepsze parametry niż na początku.

Alfa Romeo Tonale początkowo jako hybryda, później inne silniki

Tonale wprowadza Alfę Romeo w świat elektryfikacji. Debiutująca wersja Edizione Speciale jest dostępna wyłącznie jako hybryda z 48-woltową instalacją. Wiodącą rolę w tym zespole zagra silnik benzynowy 1.5 turbo o mocy 130 KM. Elektryczny silniczek (20 KM i 55 Nm) pozwala ruszać i manewrować w trybie EV, ma też wspierać jednostkę spalinową podczas przyspieszania, a w trakcie hamowania odzyskać energię i ładować akumulator. Napęd na przednie koła przeniesie siedmiobiegowa skrzynia o dwóch sprzęgłach. Konstruktorzy zapewniają, że zużycie paliwa będzie na poziomie porównywalnym do silnika wysokoprężnego przy niezwykle liniowym dostarczaniu mocy i bez "zapaści" krzywej momentu obrotowego.

Później dołączy Alfa Tonale jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka - to będzie najmocniejsza wersja. Tu inżynierowie wykorzystali produkowany w fabryce w Bielsku-Białej turbobenzynowy silnik 1.3 oraz mocniejszy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. Stąd moc 275 KM trafi na cztery koła (układ e-Q4) i sprawi, że włoski SUV do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy. W pełni naładowany akumulator o pojemności 15,5 kWh pozwali w mieście przejechać do 80 km w trybie czysto elektrycznym (ponad 60 km w cyklu mieszanym). Naładowanie baterii przy użyciu ładowarki 7,4 kW potrwa 2,5 godziny.

Oferta przewiduje też silnik Diesla: 1.6 Multijet/130 KM (320 Nm) w parze z dwustopniowym, 6-biegowym dwusprzęgłowym automatem.

Alfa Romeo Tonale z wysoką wartością rezydualną po latach

Od premierowej wersji Edizione Speciale Alfa Romeo Tonale jako pierwsza na świecie będzie wyposażona w technologię niewymienialnego tokena (NFT). Rozwiązanie oparto na koncepcji "blockchain card", poufnego i niemodyfikowalnego zapisu głównych etapów "życia" samochodu. Za zgodą kierowcy, NFT rejestruje dane pojazdu, generując certyfikat, który może być wykorzystany jako gwarancja, że samochód był prawidłowo eksploatowany, co zdaniem Alfy wzmacnia jego wartość rezydualną. Na rynku samochodów używanych certyfikacja NFT ma stanowić dodatkowe źródło wiarygodnego pochodzenia.

Alfa Romeo Tonale i cena w Polsce

Alfa Romeo Tonale dla marki z Mediolanu jest modelem strategicznym. Firma spodziewa się, że nowy SUV odegra kluczową rolę w zwiększeniu sprzedaży. Może okazać się przebojem nawet większym niż Stelvio. W Polsce plan zakłada wzrost z rekordowych 1750 sztuk w zeszłym roku do przeszło 2 tys. samochodów w 2022 r. Atutem Tonale będzie 5 letnia gwarancją. Na akumulatory hybryd przewidziano 8 lat ochrony producenta (lub 180 tys. km).

W Polsce Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale kosztuje od 180 tys. zł. A jeśli ktoś nie załapie się na limitowaną odmianę? Tonale będzie dostępna także w dwóch tańszych wersjach wyposażenia - Super i Ti.

Odmianę Super będzie można wzbogacić pakietem Sprint. Do bardziej eleganckiego wariantu Ti przewidziano zestaw dodatków zebranych pod nazwą Veloce.