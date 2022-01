Toyota Hilux zapatrzyła się w ekstremalnego pikapa, który rywalizuje na trasie Rajdu Dakar i właśnie debiutuje w nowej wersji GR Sport. Zmiany techniczne jakie mechanicy motorsportowego działu Toyota Gazoo Racing zafundowali pod ostrzej narysowaną karoserią są poważne.

Toyota Hilux GR Sport dostała przeprojektowane zawieszenie. Kluczowa innowacja to wprowadzenie amortyzatorów jednorurowych z przodu i z tyłu oraz zmodyfikowanych sprężyn. Jednorurowa konstrukcja daje większą przestrzeń na tłok, co powoduje skuteczniejsze tłumienie, szybsze reakcje oraz lepsze odprowadzanie ciepła. Pozwala także na zachowanie optymalnych właściwości oleju w trakcie jazdy w trudnych warunkach.

Toyota Hilux GR Sport: nowe zawieszenie już nie podskakuje

W porównaniu ze zwykłym Hiluxem wersja GR Sport ma poprawione właściwości jezdne, w tym siłę kierowania oraz reakcję na kąt skrętu i lepsze osiągi na prostej. Inżynierowie podkreślają stabilne zachowanie karoserii. Udało się im także utrzymać w ryzach przechyły nadwozia, podobnie jak pozbyć się podskakiwania tylnej osi.

Toyota Hilux GR Sport: silnik Diesla i zdolności w terenie

Toyota Hilux GR Sport dostała pod maskę silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM (500 Nm w zakresie 1600-2800 obr./min). Taki potencjał ma sprawić, że pikap od 0 do 100 km/h przyspieszy w 10,7 s. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 9,5 l/100 km. Jednostka jest połączona 6-biegową skrzynią automatyczną. Hilux może pociągnąć przyczepę z hamulcem o masie 3,5 tony, a jego ładowność wynosi tonę.

Jazdę po bezdrożach wspomaga seryjny układ 4x4 i opony terenowe założone na czarne 17-calowe alufelgi. Toyota wspomina też o elektronicznym systemie działającym jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i nowym układzie monitorowania kąta skrętu kół. Geometria podwozia? Zacna. Kąty natarcia i zejścia to odpowiednio 29 i 26 stopni, kąt rampowy 42 stopnie. Prześwit 310 mm, a głębokość brodzenia to 700 mm. Śmiało można zjechać daleko od szosy.

Toyota Hilux GR Sport jak pikap w latach 80. XX wieku

Hilux GR Sport występuje wyłącznie w wersji z podwójną kabiną. Czarny przedni grill ma wzór w kształcie litery G na kratce oraz zyskał poprzeczkę z napisem TOYOTA, który zastąpił logo marki. To nawiązanie do klasycznych Hiluxów czwartej generacji z początku lat 80.

W środku czeka sportowy wystrój z czarną podsufitką plus głęboko profilowane fotele pokryte tapicerką z czarnej skóry i syntetycznego zamszu. Specjalnie do tej wersji kierownicę obszyto perforowaną skórą. Do tego dochodzą łopatki do zmiany biegów, aluminiowe pedały, czerwona listwa dekoracyjna w poprzek kokpitu, niebieskie podświetlenie panelu drzwi, oznaczenia GR Sport, przycisk Start z logo GR, a także animacja ekranu z akcentami GR.

Toyota Hilux GR Sport i wyposażenie

Hilux GR Sport to teraz najbogatsza wersja tego modelu. Wyposażenie obejmuje światła LED, bezkluczykowy dostęp, przycisk Start, dwustrefową klimatyzację, system wspomagający zjazd ze wzniesienia oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.

Toyota Hilux GR Sport w Polsce zadebiutuje latem 2022 roku. Cena pozostaje tajemnicą.