Toyota Aygo X już dostępna w Polsce. Nowy model, podobnie jak Yaris Cross, to dzieło europejskich projektantów i inżynierów. Nie jest już małym hatchbackiem, a wyżej zawieszonym crossoverem z bojową miną. Debiutant nabrał muskułów niczym SUV.

Aygo X ze swoim opadającym ku tyłowi dachem, nisko osadzoną szeroką osłoną chłodnicy i drapieżnym spojrzeniem świateł Full LED w kształcie skrzydeł odważnie rozpycha się w walce o tytuł najjaśniejszej gwiazdy w klasie. Na tle rywali bije od niego łobuzerska chęć do harców, jakby obok jeżdżenia równie dobrze mógł merdać ogonem i przynosić patyk.

Toyota Aygo X jedzie do Polski

Producent postarał się też o kolorowy zawrót głowy - w palecie lakierów do czarnego dachu i klapy bagażnika można dobrać zieleń kardamonu, lśniącą czerwień Sparkling Chilli Red z metalicznymi płatkami o niebieskim odcieniu, ciepły beż imbiru czy chłodny niebieskawo-zielony odcień jałowca o nazwie Juniper. Do tego są jeszcze nawet 18-calowe koła, które łącznie stanowią aż 40 proc. z 3,7-metrowej karoserii ustawionej na platformie Yarisa.

Toyota Aygo X: większe wymiary i pojemność bagażnika

W chłodnych liczbach wygląda to tak: Aygo X ma 3700 mm długości, czyli jest o 235 mm dłuższe od poprzednika. Rozstaw osi to 2430 mm - o 90 mm więcej wobec wcześniejszego Aygo. Wszerz przybyło 125 mm do 1740 mm. W efekcie przednie fotele zostały rozsunięte o 20 mm, zwiększając przestrzeń na wysokości ramion o 45 mm.

Bagażnik awansował do największych w segmencie – jego długość wzrosła o 125 mm, a pojemność aż o 63 l do 231 l. Po złożeniu dzielonej na pół tylnej kanapy możliwości transportowe sięgają 829 l. Z fotela ustawionego o 55 mm wyżej widok jak na dłoni. Miłe uczucie. Szczególnie, że Aygo X pod względem manewrowania zadziwi – zawróci na niecałych 10 m (promień skrętu wynosi 4,7 m). Prześwit o 1 cm większy niż w poprzedniku i porównywalny z większym C-HR, czyli ok. 13 cm.

Toyota Aygo X: wnętrze i wyposażenie

Wnętrze nie tylko stało się bardziej obszerne, ale też i lepiej wyciszone. Toyota twierdzi, że w trakcie jazdy można rozmawiać… o 6 proc. ciszej. W odlotowym kokpicie czeka seryjna stacja multimedialna z 7-calowym ekranem (9-calowy w opcji), bezprzewodowa ładowarka telefonu i nastrojowe oświetlenie.

Jak na nowoczesne miejskie auto przystało Aygo X ma kusić cyfrowymi rozwiązaniami. Najnowszy system multimedialny w wyższych wersjach wyposażenia zawiera nawigację, która z chmury dostarcza na bieżąco informacji o trasie i inne usługi oparte na połączeniu z internetem. Rozwiązanie zapewni także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy i bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach Aygo X może mieć nawet lepsze parametry niż na początku.

Nowym autem da się także sterować zdalnie – aplikacja MyT pozwoli odszukać je na parkingu, kontrolować styl jazdy, spalanie czy poziom paliwa. Toyota oferuje również przewodową i bezprzewodową łączność ze smartfonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay.

Do pełni szczęścia można mieć audio JBL – system składa się z 4 głośników, wzmacniacza o mocy 300 W oraz 200-milimetrowego subwoofera w bagażniku. Lista bajerów obejmuje jeszcze składany materiałowy dach – to pierwszy crossover segmentu A z takim patentem.

Toyota Aygo X: hamuje przed pieszym i rowerzystą

Toyota Aygo X jest seryjnie wyposażona w prawdziwą armię asystentów i systemów bezpieczeństwa zgrupowanych w pakiecie TSS 2.5 nowej generacji. Czujnik radarowy, który zastąpi dotychczasową technologię laserową, ma większą czułość i zasięg, dzięki czemu systemy działają również przy dużych prędkościach.

Samochód za sprawą elektroniki i kamer pozwoli uniknąć kolizji, wykryje pieszych i rowerzystów, dostosuje prędkość do poprzedzającego pojazdu (inteligentny tempomat adaptacyjny) i utrzyma pas ruchu.

Toyota Aygo X: silnik benzynowy 1.0 i spalanie

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe.

Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota Aygo X dostanie pod maskę silnik benzynowy. A będzie to trzycylindrowa jednostka 1.0 o mocy 72 KM produkowana w Wałbrzychu (silnik 1KR-FE). Firma podaje spalanie na poziomie 4,7 l/100 km (WLTP). Zamiast pięciobiegowej skrzyni manualnej można zażyczyć automat S-CVT. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa ok. 15,5 s.

Toyota Aygo X: cena w Polsce i zamówienia przez internet

Producent przewiduje pięć wersji wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive oraz w specjalną Aygo X Limited.

Cena? Najtańsza Toyota Aygo X Active kosztuje od 58 900 zł. Samochód oferuje m.in. rozbudowany zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5, system multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, światła do jazdy dziennej LED, manualną klimatyzację, elektrycznie sterowane przednie szyby oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka.

Na początek jednak japońska marka w ramach rezerwacji internetowej oferuje wyższe odmiany wyposażenia, począwszy od wersji Comfort wycenionej na 60 900 zł. Takie Aygo X to m.in. skórzana kierownica, kamera cofania, cztery głośniki plus dodatkowe wygłuszenia wnętrza. Różnica między najtańszym modelem to 2 tys. zł i raczej po bazowej wersji nikt nie uroni łzy...

Aygo X można zamawiać do 9 stycznia 2022 roku. Toyota obiecuje, że osoby, które zarezerwują nowy samochód przez formularz internetowy, będą miały pierwszeństwo w realizacji zamówienia.

Toyota Aygo X, dane techniczne:

Silnik Typ 1KR-FE, 3-cylindrowy, rzędowy, pojemność 1,0 l Mechanizm zaworów 12 zaworów DOHC, napęd łańcuchowy z VVT-I Wtrysk paliwa Elektroniczny Pojemność skokowa cm3 998 Śr. cylindra x skok tłoka mm 71 X 84 Stopień sprężania (:1) 11,8 Moc maks. KM (kW)/obr./min 72 (53) / 6000 Maksymalny moment obrotowy Nm / obr./min. 93 / 4400

Przekładnia S-CVT MT Typ S-CVT (773K) MT (C554) Przełożenie główne (:1) 6,049 4,294 1 / 3,545 2 / 2,047 3 / 1,310 4 / 1,027 5 / 0,850 6 / / Wsteczny / 3,214

Osiągi S-CVT MT Prędkość maksymalna km/h 151 158 Współczynnik oporu powietrza Cx 0,319 0,319

Zużycie paliwa l/100 km S-CVT MT Średnie wg WLTP 4,9 4,7 Pojemność zbiornika paliwa l 35 35

Emisja CO2 S-CVT MT Norma emisji spalin EURO 6D EURO 6D Średnie wg WLTP g/km 107 110

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Belka stabilizująca przednie zawieszenieŚrednica x grubość mm 23,6 x 2,6 Tylne zawieszenie Belka skrętna Układ kierowniczyPrzełożenie (:1)Maksymalny skręt kierownicyMinimalny promień skrętu m Rack&Pinion13,42,884,7 Hamulceprzódtył Wentylowane tarcze z pływającym zaciskiem, 1 cylinder (14 cali)Hamulce bębnowe o szczękach współbieżnych i przeciwbieżnych opony 175/65 R17, 175/60 R18

Wymiary zewnętrzne mm Długość 3700 Szerokość 1740 Wysokość 1510 Rozstaw kół przednich 1540 Rozstaw kół tylnych 1520 Rozstaw osi 2430 Przedni zwis 730 Tylny zwis 540

Pojemność bagażnika (VDA) l Przy rozłożonej tylnej kanapieDo linii półkiDo linii dachu 231269 Przy złożonej kanapie (do linii dachu) 829