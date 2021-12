Toyota stawia na hybrydy w okresie przejściowym do ery samochodów elektrycznych. Sama także wprowadzi auto na prąd – to będzie model bZ4X z zasięgiem ok. 450 km. I jednocześnie rozwija ogniwa paliwowe. Japoński producent podczas Kenshiki Forum, czyli spotkania z szefami koncernu na Europę, ogłosił rozpoczęcie produkcji modułów ogniw paliwowych drugiej generacji. Wszystko po to by takie lżejsze i mniejsze elektrownie zużywające wodór do produkcji prądu stosować nie tylko w samochodach, ale też przenieść do innych rozwiązań…

Reklama

Mniejsze moduły generujące prąd Japończycy opracowali na bazie ogniw paliwowych obecnej Toyoty Mirai. Nowe zestawy są bardziej kompaktowe, ważą mniej, a przy tym mają zapewnić większą gęstość mocy niż te stosowane w pierwszej generacji Mirai. Moduły są dostępne w dwóch rodzajach obudowy – w formie kostki oraz płaskiego prostopadłościanu. Takie podejście daje większą elastyczność i ułatwia adaptację do różnych zastosowań. Jakich?

Toyota jako autobus CaetanoBus na wodór

Przykładowo wcześniejsze moduły paliwowe z Mirai II stosuje portugalski producent autobusów wodorowych CaetanoBus – pojazdy są oferowane z logo Toyoty. Model H2.City Gold ma zasięg 400 km, a jego tankowanie trwa 9 minut. Ogniwa oraz zbiornik zamontowano na dachu.

Autobusy z napędem wodorowym Toyoty pracują także w japońskim transporcie publicznym od 2010 roku, a obecnie wodorowy model SORA jest oferowany komercyjnie. Ogniwa paliwowe znalazły zastosowanie także w wózkach widłowych, ciężarówkach, transporcie kolejowym i morskim. Nawet księżycowy pojazd załogowy Lunar Cruiser będzie napędzany tą technologią.

Nowe moduły ogniw paliwowych drugiej generacji będą produkowane od stycznia 2022 roku w zakładzie badawczo-rozwojowym Toyota Motor Europe (TME) w Zaventem pod Brukselą.

– Toyota podjęła decyzję o produkcji modułów ogniw paliwowych w Europie, ponieważ zaobserwowano znaczny wzrost popytu na tę technologię w całym regionie – powiedział Matthew Harrison, prezydent Toyota Motor Europe. – We współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi wykorzystaniem rozwiązań Toyoty w swoich produktach, zespół odpowiedzialny za ogniwa paliwowe w TME (Fuel Cell Business Unit) zaoferuje niezbędne wsparcie inżynieryjne dla integracji systemów. Geograficzna bliskość partnerów i możliwość uważnego monitorowania pojawiających się szans biznesowych pozwoli firmie szybko zwiększyć podaż – ocenił.