Toyota w Wałbrzychu uruchamia drugą linię produkcyjną najnowszej generacji silnika 1.5. Benzynowa jednostka wraz z elektryczną przekładnią produkowaną również w tej fabryce stanowi napęd hybrydowy 1.5 "made in Poland", który trafi do modeli Yaris i Yaris Cross wytwarzanych we Francji i Czechach.

Reklama

Na potrzeby tej inwestycji Toyota wybudowała całkowicie nową halę produkcyjną o powierzchni 10 tys. m2. Zainstalowano w niej ponad 300 maszyn i urządzeń ustawionych w pięć nowych linii obróbczych oraz linię montażu, która przewiduje większą automatyzację. Dodatkowo w zakładzie w Jelczu-Laskowicach rozbudowano odlewnię.

Toyota podwaja w Polsce produkcję napędów hybrydowych

Tym samym japoński koncern na ostatni guzik dopina pakiet sześciu inwestycji ulokowanych na przestrzeni trzech lat w swoich fabrykach na Dolnym Śląsku. Stopniowe pompowanie technologii i pieniędzy zaczęło się we wrześniu 2018 roku – wtedy w Wałbrzychu ruszyła produkcja pierwszego komponentu hybrydowego: elektrycznej przekładni hybrydowej do silników 1.8.

Od tego czasu w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach Toyota zainwestowała 2 mld zł i uruchomiła trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych, w tym produkcję silnika elektrycznego MG1 stanowiącego integralną część przekładni, oraz trzy linie silników TNGA. Na tym jednak nie koniec.

Nowe projekty Toyoty w Polsce w 2022 roku: hybrydy kolejnej generacji

Przy okazji dzisiejszego uruchomienia koncern zapowiada, że w 2022 roku w Wałbrzychu planowana jest zmiana generacji przekładni hybrydowej, w tym start produkcji drugiego silnika elektrycznego pracującego w przekładni hybrydowej – MG2 (to główny silnik elektryczny, który napędza koła). Nowe układy trafią do Toyoty Corolli i C-HR, a później także do nowej Corolli Cross, czyli SUV-a.

– Wraz z uruchomieniem tej linii oraz planowanym wprowadzeniem kolejnej generacji hybryd z lokalną produkcją obu silników elektrycznych MG1 i MG2 kończymy transformację naszej firmy z producenta napędów konwencjonalnych w centrum napędów hybrydowych Toyoty – powiedział Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. – Napędy te stanową obecnie prawie 70 proc. produkcji obu zakładów i ich udział systematycznie rośnie – podkreślił.

Toyota inwestuje 6 mld zł i daje pracę

W związku z tymi projektami Toyota zatrudniła dodatkowo ponad 300 pracowników w Wałbrzychu oraz ponad 600 osób w Jelczu-Laskowicach. Obecnie załoga obu fabryk liczy ponad 3300 ludzi.

Poziom inwestycji w zakładach wzrósł z 4 do ponad 6 mld zł, a możliwości produkcyjne o 76 proc. do 1,8 mln podzespołów rocznie. Dodatkowo na Dolnym Śląsku funkcjonuje dział testów i oceny napędów hybrydowych – to komórka odpowiedzialna za przyspieszenie procesu prób wytrzymałościowych napędów hybrydowych oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie.

Projekty związane z technologią hybrydową realizowane w polskich fabrykach Toyoty: