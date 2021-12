Toyota, Skoda i Volkswagen tak wygląda podium najpopularniejszych marek samochodowych w 2021 roku. O ile japońska marka już przyzwyczaiła nas do pierwszej lokaty, to do ścisłej czołówki w klasyfikacji samochodów kupowanych przez Kowalskiego z impetem wdarły się Kia i Hyundai. Kto w mijającym roku stracił i dlaczego?

– Po ataku pandemii w 2020 roku rynek odżył w pierwszej połowie 2021 roku, co dawało nadzieję na wynik roczny na poziomie 2017 roku, czyli blisko 490 tys. sztuk – powiedział Wojciech Drzewiecki, szef instytutu Samar. – Problemy z dostępnością aut sprawiły jednak, że w drugiej połowie roku rejestrowano zaledwie 31-33 tys. samochodów miesięcznie. Finalnie rynek nie przekroczy nawet 450 tys. sztuk i zamknie się liczbą ok. 445 tys. samochodów osobowych. Taki rezultat oznacza 4-procentowy wzrost w porównaniu z pandemicznym rokiem 2020 – wyliczył.

Toyota, Kia i Hyundai: kto tracił na chipach?

Całoroczne podsumowanie pokazuje, że nie wszystkie firmy miały problemy. W obliczu kryzysowej sytuacji świetnie poradziły sobie marki azjatyckie. Japończycy i Koreańczycy półprzewodniki na własne potrzeby produkują sami lub mają odpowiednio obwarowane umowy z krajowymi dostawcami. Nie zlecili tego Chińczykom, jak europejskie marki w pogoni za ograniczeniem kosztów. W efekcie zyskali. Nowe samochody od ręki można było kupić w zasadzie tylko u nich...

Toyota po 12 miesiącach 2021 roku utrzymuje pozycję lidera. Japońska firma nokautuje i o niemal 30 tys. sztuk wyprzedza Skodę. W Top10 klasyfikacji całego rynku japońska marka ma aż cztery modele, w tym dwa na podium. Corolla jest pierwsza, za niż podąża Yaris. Wśród klientów indywidualnych drugi model jest najpopularniejszy.

Toyota, Kia i Hyundai: te marki wybierał Kowalski w 2021 roku

Kia i Hyundai w drugiej połowie 2021 roku radziły sobie bardzo dobrze. Regularnie plasowały się w czołowej trójce miesięcznych zestawień. Zresztą w rankingu popularności wśród klientów indywidulanych obie koreańskie firmy zajmują odpowiednio drugi i trzecie miejsce na podium za Toyotą.

Czwartą lokatę zdobyła Dacia, przy czym model Duster zajmuje drugą pozycję wśród aut zakupionych przez Kowalskiego (pierwsza jest Toyota Yaris). Co ciekawe, na 7. miejscu wśród samochodów wybieranych przez Kowalskiego uplasowało się Suzuki, przed takimi markami jak: Renault czy Ford. To pokazuje, że zaufanie do marek azjatyckich rośnie z każdym rokiem.

Jakie samochody Polacy kupowali w 2021 roku?

Top 10 marek w 2021 roku:

Marka Liczba rejestracji w 2021 roku Marka Liczba rejestracji na Kowalskiego 1. Toyota 72 563 szt. 1. Toyota 20 918 szt. 2. Skoda 44 109 2. Kia 13 013 3. Volkswagen 33 412 3. Hyundai 9533 4. Kia 31 798 4. Dacia 9381 5. Hyundai 26 316 5. Skoda 9205 6. BMW 23 331 6. Volkswagen 8813 7. Mercedes 19 351 7. Suzuki 5339 8. Dacia 18 772 8. Renault 3829 9. Ford 18 639 9. Ford 3712 10. Audi 18 235 10. Mazda 2795

Top 10 modeli w 2021 roku: