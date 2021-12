Toyota Yaris występuje w przyrodzie jako klasyczny pięciodrzwiowy hatchback, jest też crossover Yaris Cross dla rodzin. Z kolei miłośnicy ryku i strzałów z wydechu mogą wybrać GR Yarisa, któremu między przednie koła wepchnięto najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy: turbodoładowane 1.6 produkuje 261 KM i 360 Nm momentu obrotowego.

Reklama

Najnowszy Yaris GR Sport to zwykły Yaris podlany pikantnym sosem, który został z przygotowań ponad 260-konnego pocisku w kuchni motorsportowego działu Toyota Gazoo Racing. Lista znaków szczególnych obejmuje m.in. nowy przedni grill z charakterystycznym motywem G, tylny dyfuzor w kształcie litery T, seryjne 18-calowe polerowane alufelgi z czerwonymi zdobieniami. Wersję GR Sport wyróżnia także ekskluzywne połączenie szarego lakieru Dynamic Grey z czarnym dachem.

Toyota Yaris GR Sport: wnętrze

W środku czeka sportowy wystrój z czarną podsufitką plus głęboko profilowane i podgrzewane fotele w pokryte tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede w kolorach zespołu Toyota Gazoo Racing. Specjalnie do tej wersji kierownicę obszyto perforowaną skórą. Przeszycia czerwoną nicią są także przy lewarku zmiany biegów. Do tego dochodzą nakładki progowe, oznaczenia GR Sport, przycisk Start z logo GR, a także animacja ekranu z akcentami GR.

Toyota Yaris GR Sport: hybryda i silnik benzynowy 1.5

Yaris GR Sport skrywa trzycylindrowy silnik benzynowy 1.5/93 KM połączony z jednostką elektryczną o mocy 59 kW. To układ hybrydowy produkowany w zakładach Toyoty na Dolnym Śląsku. Łącznie system zapewni kierowcy 116 KM.

Alternatywą dla hybrydy jest także wytwarzany w Polsce klasyczny benzynowy silnik 1.5/125 KM współpracujący z manualną skrzynią biegów (iMT). Przekładnia ta automatycznie zwiększa obroty jednostki napędowej podczas redukcji biegu, aby zapewnić płynność zmiany biegów. System iMT zapobiega szarpnięciom również podczas redukcji przełożeń na wyższe.

Toyota Yaris GR Sport: tuning zawieszenia i wzmocnione nadwozie

Zadziorna stylizacja nie jest tylko błyskotką. Na pokrycie obietnic Yaris GR Sport skrywa obniżone zawieszenie. Amortyzatory działają szybciej przy niższych prędkościach, a to skutkuje m.in. bardziej bezpośrednią reakcją układu kierowniczego i wyższym komfortem jazdy. Tylne sprężyny są sztywniejsze dla zwiększenia stabilności nadwozia oraz zapewnienia lepszej przyczepności kół podczas przyspieszania i hamowania. Elektroniczne wspomagania kierownicy także ma działać precyzyjniej, dzięki czemu samochód będzie szybciej i zwinniej skręcać. Nadwozie także wzmocniono w porównaniu do zwykłego modelu. Aerodynamika auta zyskała dzięki dodatkowym okładzinom wewnątrz nadkoli z przodu i z tyłu.

Reklama

Nowa Toyota Yaris GR Sport będzie dostępna w Polsce od drugiego kwartału 2022 roku.