Ceny litra benzyny i diesla dzieliło zaledwie 6 gr. Na stacjach paliw w zeszłym tygodniu bezołowiowa 95 kosztowała 5,85 za litr (1 grosz więcej, niż tydzień wcześniej), a olej napędowy podrożał o 10 groszy i sprzedawano go w średniej cenie 5,79 zł/l - wynika z raportu e-petrol.pl. Z kolei litr gazu LPG kosztował przeciętnie 3,03 zł, notując podwyżkę o 16 groszy. - W przypadku tego paliwa warto podkreślić, że jeszcze nigdy na polskim rynku autogaz nie był tak drogi - podkreślają eksperci i wskazują, że w nadchodzących dniach będzie jeszcze drożej...

- Tempo zmian i ich skala dają niemalże pewność, że w najbliższych dniach podwyżki z rafinerii dotrą na stacje benzynowe. Analiza zmian cen na rynkach międzynarodowych wskazuje, że PKN Orlen i Grupa Lotos do wtorku prawdopodobnie podniosą hurtowe ceny benzyn o minimum kilkanaście złotych. Oznacza to, że hurtowe ceny zarówno benzyny, jak i diesla mogą lub wyrównać, lub ustanowić rekordowe poziomy - zauważają. Co to oznacza dla kierowców?

Benzyna 95 i diesel - najdroższa i najdroższy

Najdroższa i najdroższy - tak zdaniem analityków będziemy mówić w tym tygodniu o benzynie i dieslu.

Największa zmiana cen na stacjach będzie dotyczyć benzyny bezołowiowej 95, której średnia cena powinna mieścić się w przedziale 5,86-5,99 zł za litr.

Także tankowanie diesla będzie droższe – średnia cena litra oleju napędowego może wynosić 5,80-5,93 zł.

Ponownie podrożeje też gaz. Z analiz e-petrol.pl wynika, że za litr LPG kierowcy w najbliższych dniach będą płacić ok. 3,03-3,15 zł.

- Benzyna średnio 5,89 zł/l kosztowała na polskim rynku 9 lat temu i w najbliższych dniach także ten historyczny rekord zostanie jeśli nie pobity, to z pewnością wyrównany. Warto zwrócić też uwagę na relację cenową dzielącą diesel i benzynę, która z każdym tygodniem maleje i możliwe, że niebawem ceny obu tych paliw się zrównają i będą oscylować wokół 6 zł za litr - wyliczyli analitycy e-petrol.

Na stacjach paliw drogo aż do wiosny

Z kolei Rafał Zywert z Biura Maklerskiego Reflex wskazuje, że ceny diesla na stacjach są windowane przez wzrost cen ropy naftowej i obawy o podaż paliw opałowych. Już teraz olej napędowy w Polsce kosztuje średnio 5,83 zł/l i podrożał w ciągu tygodnia o 10 gr/l.

Średnie detaliczne ceny gazu LPG wzrosły w ciągu mijającego tygodnia o 12 gr/l do poziomu 3,08 zł/l. Litr benzyny Pb95 kosztuje aktualnie 5,85 zł/l, czyli 2 gr/l więcej niż przed tygodniem.

Zywert wskazał, że w ujęciu nominalnym rekordowe ceny benzyny w Polsce obserwowaliśmy dotychczas w połowie września 2012 roku. Średnia cena benzyny Pb95 kształtowała się wówczas na poziomie 5,88 zł/l.

- W przypadku diesla i autogazu w ujęciu nominalnym przebiliśmy aktualnie historyczne maksima. W połowie styczniu 2012 roku średnia cena oleju napędowego w Polsce wynosiła 5,81 zł/l, autogazu natomiast 2,86 zł/l i były to rekordy cenowe aż do tej pory - zauważył.

– W ostatnim tygodniu hurtowe ceny benzyn i diesla wzrosły odpowiednio 8 gr./l netto i 11 gr./l netto. Bardzo prawdopodobne więc, że średni poziom cen benzyny Pb95 i diesla wzrośnie przynajmniej do 5,89 zł/l. Olej napędowy na stacjach paliw może być już wkrótce droższy niż benzyna Pb95 i taka relacja cen utrzyma się aż do wiosny, szczególnie jeśli tegoroczna zima na półkuli północnej okaże się mroźna – ocenił Zywert z BM Reflex.