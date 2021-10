Ceny paliw idą w górę i jeśli ktoś myśli, że drożej nie będzie, to mocno się zdziwi. – Jako pierwszy nowe historyczne maksima cenowe powinien ustanowić autogaz, ale benzyna i diesel nie zostają daleko w tyle. Coraz droższa ropa naftowa i słabnąca w relacji do dolara złotówka jasno wskazują kierunek zmian cen na stacjach paliw w Polsce – informują analitycy e-petrol.pl.

I najwidoczniej Sebastian Trzeszkowski, radny z Częstochowy, postanowił sprawdzić jak czarne wizje ekspertów mają się do rzeczywistości. Jednak w swoim eksperymencie poszedł znacznie dalej – wyciągnął paragon z 2020 roku i pojechał na tę samą stację paliw w Krakowie. Tam zatankował podobną ilość oleju napędowego. Rachunek z 2021 roku zestawił z paragonem z 2020 roku, a zdjęciem pochwalił się na facebooku.

Ceny paliw w 2020 i 2021 - radny porównał paragony

Z fotografii wynika, że 24 października 2020 roku Trzeszkowski płacił 4,11 zł za litr oleju napędowego, czyli wlanie do zbiornika 54,2 litra diesla kosztowało go 222,93 zł.

Minął prawie rok i 3 października 2021 r. na tej samej stacji za 52,5 litry oleju napędowego radny zapłacił już ponad 300 zł. Litr diesla kosztował go 5,72 zł. Oznacza to podwyżkę o 1,61 zł na litrze, czyli ponad 39 procent!

Ceny paliw w 2021 roku - tankowanie o 30 proc. krótsze niż w 2020

- Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, ale ceny wzrostu paliw za litr są przerażające. W ostatnim tygodniu albo tygodniach cena wzrosła do takich sum, że jest to niewyobrażalne, żeby za diesla olej napędowy płacić na niektórych stacjach już ponad 6 zł i to jest troszeczkę przesada. Ja nie chcę wiedzieć, co za kilka miesięcy może stać się z cenami paliw, ludzie powinni wyjść na ulicę i protestować… - napisał jeden z komentujących.

Z kolei Michał Misiaszek, radny z Bytomia zdobył się na sarkazm: Nie wiem z czym mój Kolega Radny ma problem... Ja dzisiaj zatankowałem samochód za 100 zł w czasie o 30 proc. krótszym niż roku temu. Ile to oszczędności, jest więcej czasu do kontemplacji.

Ceny paliwa – benzyna i diesel za 6 zł, LPG ponad 3 zł

Analitycy rynku nie mają dobrych informacji dla kierowców. Benzyna 95 kosztuje średnio 5,80-5,92 zł/l, olej napędowy to 5,69-5,80 zł/l – w obu przypadkach ceny niebawem mogą przekroczyć barierę 6 zł. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja gazu LPG – paliwo, które dawało tak poważne oszczędności już na niektórych stacjach kosztuje przeszło 3 zł/l. A średnia cena to 2,89-2,96 zł/l.