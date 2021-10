Toyota, Kia i Hyundai - tak wygląda podium najpopularniejszych marek samochodowych we wrześniu. O ile japońska marka już przyzwyczaiła nas do pierwszej lokaty, to Koreańczycy z impetem wdarli się do ścisłej czołówki. Kto traci i dlaczego?

Reklama

Polacy w zeszłym miesiącu zarejestrowali ponad 33 tys. nowych samochodów osobowych. To o 13,3 proc. mniej niż przed rokiem.

- Notujemy spadek liczby rejestrowanych aut - powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR. - W porównaniu do sierpnia różnica nie jest zbyt duża, jednak odwołanie do września 2020 roku pokazuje już spadek na poziomie ponad 13 proc. W przypadku marek premium poziom spadku zbliżył się do 11 proc. Wynik za trzy kwartały wciąż wykazuje wzrost 17,7 proc. Bazując na bieżącym trendzie można przypuszczać, iż do końca roku poziom wzrostu jeszcze się zmniejszy - ocenił.

Toyota, Kia i Hyundai mają samochody - kto traci na chipach?

Toyota od dziewięciu miesięcy utrzymuje pozycję lidera rynku - we wrześniu zanotowała 5406 rejestracji na swoim koncie (od początku roku ponad 35,7 proc. wzrostu). W Top10 japońska marka ma aż pięć modeli, w tym dwa na podium. Corolla jest pierwsza, za niż podąża SUV RAV4.

- Obecnie mamy dostępność pięciu kluczowych modeli: RAV4 benzyna, Highlander, Corolla kombi, Aygo i C-HR - powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland. - Jedynie dłużej trzeba poczekać na Yarisa, Corollę sedan czy hybrydowego RAV4. Ale nie dłużej niż do pierwszego kwartału 2022 roku - wyjaśnił.

Kia Ceed z nową twarzą już Polsce

Kia już drugi miesiąc z rzędu ściga Toyotę. We wrześniu koreańska marka została drugą najpopularniejszą wśród Polaków - w urzędach zarejestrowano 3424 auta tego producenta. Najczęściej był to Sportage oraz Ceed. I nie można wykluczyć, że w rankingu za cały 2021 rok Kia odbierze trzecią lokatę VW.

- Kia wprowadza na rynek nową gamę modelową zmodernizowanego Ceeda. Samochody są już dostępne u dilerów od ręki lub z realizacją do końca roku - powiedział dziennik.pl Piotr Stobiński, dyrektor sprzedaży Kia Polska.

Hyundai zamyka podium z wynikiem 2323 rejestracji. Tu najpopularniejszy był Tucson.

Z podium wypadły Skoda oraz Volkswagen, który sprzedał mniej niż BMW. Skąd taka sytuacja?

- Dostępność samochodów to główna przyczyna - powiedział dziennik.pl Drzewiecki. - Ograniczenia wynikają z problemów z dostępnością chipów oraz innych komponentów, w tym stali. Zarówno Toyota jak i Koreańczycy mają dostęp do chipów. Część z nich sami produkują. Stąd ich lepsza pozycja startowa i mniejsze ograniczenia w ofercie samochodów - wyjaśnił.

Japończycy i Koreańczycy półprzewodniki na własne potrzeby produkują sami. Nie zlecili tego Chińczykom, jak europejskie marki w pogoni za ograniczeniem kosztów. Teraz na tym zyskują. Nowe samochody od ręki można kupić w zasadzie tylko u nich...

Reklama

Jakie samochody kupują Polacy?

Top 10 modeli we wrześniu 2021 roku:

Marka i model Liczba rejestracji 1. Toyota Corolla 1487 egz. 2. Toyota RAV4 1352 3. Kia Sportage 924 4. Kia Ceed 829 5. Hyundai Tucson 720 6. Toyota Yaris 685 7. Skoda Fabia 673 8. Renault Clio 629 9. Toyota C-HR 628 10. Toyota Aygo 614

Top 10 modeli od stycznia do września 2021 roku: