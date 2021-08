Kia zarzuca sieci na kierowców aut spalinowych, którzy zasłaniając się ceną jeszcze nie przekonali się do samochodów elektrycznych. Koreański producent właśnie ogłosił nowy program Kia #GoElectric pozwalający łączyć promocje. – Nie dość, że poszczególne korzyści łączą się ze sobą, to również łączą się z rządowym programem dopłat. W efekcie na zakupie samochodu elektrycznego marki Kia oszczędzić można nawet 50 tys. zł – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR manager Kia Polska.

Jak program dotacji Kia #GoElectric wygląda w szczegółach? Koreańska firma daje 7700 zł premii za odkup używanego auta z silnikiem spalinowym. Trzeba być jego właścicielem lub współwłaścicielem przez min. 6 miesięcy przed zakupem nowego samochodu elektrycznego Kia. Oferta dotyczy e-Soula i e-Niro z roku modelowego 2021. Auto używane dowolnej marki musi mieć ważne – polisę ubezpieczeniową i badanie techniczne. Na tym jednak nie koniec...

Kia e-Soul i e-Niro - samochód elektryczny zamiast spalinowego

Druga oferta to 1775 zł rabatu, czyli 50 proc., na zakup ładowarki Kia Charge Home. Producent zapewnia, że jego wallbox to nawet 5-krotnie szybsze ładowanie niż ze zwykłego gniazdka 230 V. Przy tym sprzęt daje możliwość korzystania z preferencyjnej taryfy nocnej. Ładowarka może być wyposażona m.in. w licznik prądu, wyświetlacz oraz czytnik kart RFID. Do tego przed zakupem urządzenia Kia oferuje audyt energetyczny i odpowiada za jego montaż na ścianie lub słupku. Wallbox ma 24 miesiące gwarancji. W cenie jest też 2-letni serwis.

Z kolei kierowcy należący do programu Kia Eco Drivers mogą liczyć rabat sięgający 13 800 zł przy zakupie e-Niro, w wypadku e-Soula maksymalna zniżka to 13 400 zł. Z takich upustów mogą skorzystać osoby, które na swojej posesji zamontowały instalację fotowoltaiczną.

Dopłata Kia plus rządowy program "Mój elektryk"

A teraz szybkie obliczenie: 7700 zł za stary samochód spalinowy + 1775 zł upustu za wallbox + 13 800 zł rabatu Kia Eco Drivers = 23 275 zł

Do tej kwoty należy doliczyć rządowe dopłaty do samochodów elektrycznych z nowego programu "Mój elektryk". Podstawowa dotacja do auta na prąd jaką osoba fizyczna może dostać z państwowej kasy to 18 750 zł. Z kolei Karta Dużej Rodziny uprawnia do wsparcia na poziomie 27 tys. zł.

W efekcie po połączeniu wsparcia koreańskiej marki z rządowym zarówno e-Soul, jak i e-Niro należą do najtańszych samochodów elektrycznych w swoich klasach.

Kia e-Soul i e-Niro - jaka cena w Polsce?

Kia e-Soul z napędem o mocy 204 KM i zasięgiem do 452 km w wersji L z pakietem technologicznym, pakietem stylistycznym wnętrza oraz dwutonowym nadwoziem trzeba zapłacić 133 156 zł. Cena bez podwójnego dofinansowania to 180 490 zł, czyli w kieszeni zostaje 47 334 zł.

Kia e-Niro w wersji L z pakietem technologicznym i lakierem metalicznym oraz z silnikiem 204 KM i akumulatorem 64 kWh, który zapewnia zasięg do 455 km, można wyjechać z salonu za 137 155 zł. To ponad 47,6 tys. zł taniej, ponieważ cena bez podwójnego wsparcia wynosi 184 790 zł.