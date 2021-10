Toyota Corolla we wrześniu była zamawiana do 11 minut, a 80 proc. aut to hybrydy! Tym samym ustanowiła rekord popularności jednego modelu w ciągu miesiąca. To najlepszy wynik nie tylko w historii tego auta, ale wszystkich samochodów japońskiej marki w Polsce. Rywale leżą na deskach już po raz dziewiąty z rzędu.

Toyota Corolla największym hitem września w Polsce. Z liczbą 4056 egzemplarzy zamówionych w ciągu 30 dni japoński model ustanowił nowy rekord w historii obecności marki w Polsce. Z kalkulatorem w ręku to też oznacza, że nowa Corolla była rezerwowana co 11 minut! Reklama Na 10 sprzedanych samochodów aż 8 było hybrydami - niemal 80 proc. zamówień. Najpopularniejszym nadwoziem września był sedan (2259 egz.), TS Kombi rezerwowano 1449 razy, hatchback - 348 szt. Lwia części, bo aż 76 proc. wszystkich zamówionych samochodów było w wersji Comfort (druga w cenniku). Nowa Toyota Corolla znika z salonu co 11 minut Dla porównania, dotychczasowa największa liczba zamówień kompaktowych Toyot na poziomie 3598 aut była odnotowana w czerwcu 2019 roku, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o pandemii koronawirusa i jednocześnie w ofercie były dostępne Auris hatchback i TS Kombi, Corolla sedan poprzedniej generacji oraz nowa Corolla oferowana w trzech odmianach nadwozia. Toyota liderem w Polsce, aut nie brakuje Toyota od dziewięciu miesięcy utrzymuje pozycję lidera rynku - we wrześniu zanotowała 5406 rejestracji na swoim koncie, czyli 16,3 procent wszystkich nowych samochodów (Polacy w zeszłym miesiącu zarejestrowali ponad 33 tys. aut osobowych). W Top10 japońska marka ma aż pięć modeli, w tym dwa na podium. Corolla jest pierwsza, za niż podąża SUV RAV4. - Obecnie mamy dostępność pięciu kluczowych modeli: RAV4 benzyna, Highlander, Corolla kombi, Aygo i C-HR - powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland. - Jedynie trzeba poczekać na Yarisa, Corollę sedan czy hybrydowego RAV4. Ale nie dłużej niż do pierwszego kwartału 2022 roku - wyjaśnił. Reklama Top 10 modeli we wrześniu 2021 roku: Marka i model Liczba rejestracji 1. Toyota Corolla 1487 egz. 2. Toyota RAV4 1352 3. Kia Sportage 924 4. Kia Ceed 829 5. Hyundai Tucson 720 6. Toyota Yaris 685 7. Skoda Fabia 673 8. Renault Clio 629 9. Toyota C-HR 628 10. Toyota Aygo 614 We wrześniu pierwsze miejsca w swoich segmentach zajęły obok Corolli i RAV4 także Aygo i Toyota C-HR. Wyniki Yarisa i Camry (281 aut) z minionego miesiąca dały im drugie miejsce w segmencie, zaś oferowany wyłącznie z napędem hybrydowym Highlander był trzeci w klasie dużych SUV-ów (210 aut). W ciągu 9 miesięcy 2021 roku liczba rejestracji aut osobowych Toyoty przekroczyła 57 tys. egzemplarzy. To o niemal 20 tys. więcej niż Skoda i o 36 proc. lepiej niż w tym samym okresie 2020 roku. Udział w rynku Toyoty wynosi obecnie 16,4 proc. Top 10 modeli od stycznia do września 2021 roku: Marka i model Liczba rejestracji 1. Toyota Corolla 16 352 egz. 2. Toyota Yaris 12 380 3. Skoda Octavia 10 968 4. Dacia Duster 9878 5. Toyota RAV4 9331 6. Skoda Fabia 8742 7. Hyundai Tucson 7701 8. Toyota C-HR 7206 9. Kia Sportage 6853 10. Hyundai i30 6094 Po trzech kwartałach 2021 roku pierwsze miejsca w segmentach zajmują: Aygo, Yaris, Corolla, Toyota C-HR i Toyota RAV4. Przy czym w segmencie A od dziewięciu miesięcy właśnie Aygo rozdaje karty - japońskie auto trzyma w garści niemal połowę rynku. Toyota Proace City przebojem w Polsce Toyota Proace City we wrześniu była najpopularniejsza w segmencie kompaktowych vanów - zarejestrowano 256 egz. A od stycznia do września w urzędach zgłoszono niemal 4 tys. tych wielozadaniowych aut (wzrost rejestracji o 153 proc.!), stąd też pierwsze miejsce w rankingu po dziewięciu miesiącach w klasie kombivanów (ponad 24 proc. udziału).. Toyota Proace zajęła we wrześniu drugie miejsce wśród vanów średniej wielkości z wynikiem 139 aut. Po trzech kwartałach jest trzecia (1931 rejestracji). Hilux jest drugim najpopularniejszym pickupem w Polsce. We wrześniu trafił do 80 kierowców, zaś od początku roku zanotował 879 rejestracji (73 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku). Tomasz Sewastianowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję