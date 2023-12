Droga S11 Oborniki - Poznań coraz bliżej

Budowa trasy S11 to jedno z największych przedsięwzięć zaplanowanych na najbliższe lata. Ekspresówka, która połączy Kołobrzeg z Piekarami Śląskimi będzie długa na ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina ma liczyć 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11), od Kołobrzegu do Bobolic, obwodnicę Szczecinka, odcinki w okolicy Poznania oraz cztery obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna. Coraz bliżej jest też budowa fragmentu Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik.

GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy 10 października bieżącego roku. W trakcie postępowania otrzymała ponad 500 pytań od wykonawców, na które udzieliła odpowiedzi, po to by umożliwić wykonawcom optymalne skalkulowanie swoich ofert.

Budowa drogi S11 - trwa analiza ofert

W ostatnim przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, najniższą ofertę, opiewającą na kwotę 853 456 675,21 zł, złożyło Konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A. Z kolei najwyższa oferta, wynosząca 1 305 879 367,89 zł, została przedstawiona przez Konsorcjum firm Trakcja S.A. oraz Doğuş Inşaat ve Ticaret A.Ş. Budżet przeznaczony przez GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 969 683895,93 mln zł.

Komisja przetargowa przystępuje do szczegółowej analizy złożonych ofert, tak by niebawem wyłonić wykonawcę. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim cena, stanowiąca 55% kryteriów oceny. Ponadto, ważne będą również pozacenowe aspekty, takie jak przedłużenie gwarancji jakości na różne elementy infrastrukturalne, w tym ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40%), oraz sposób zagospodarowania pozyskanego destruktu asfaltowego (5%).

Kiedy kierowcy pojadą nowym odcinkiem S11 Oborniki - Poznań?

Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie realizacja inwestycji w ramach systemu "Projektuj i buduj". Całość prac ma zostać zakończona w ciągu 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, kiedy to prace budowlane są wstrzymywane.

Planowana nowa trasa, która zostanie połączona z zachodnią obwodnicą Poznania, jest częścią większej inwestycji drogowej. W jej ramach przewidziano budowę dwóch węzłów drogowych – Oborniki i Chludowo. Ponadto, projekt zakłada realizację 37 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty na głównej trasie, mosty oraz przejścia dla zwierząt i pod drogą ekspresową. Dodatkowo, dla usprawnienia ruchu na terenach sąsiadujących z pasem drogowym drogi S11, zaplanowano budowę dodatkowych jezdni. Projekt obejmuje również stworzenie dwóch miejsc obsługi podróżnych w rejonie Obornik, obwodu utrzymania dróg oraz innych elementów niezbędnych do efektywnego funkcjonowania drogi ekspresowej.