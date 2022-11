Reklama

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) to zupełnie nowa trasa, na którą od lat czekają kierowcy. Pozwoli ominąć aglomerację trójmiejską od południa i zachodu, a następnie połączy drogę S7 na odcinku Południowej Obwodnicy Gdańska, autostradę A1 oraz Trasę Kaszubską na odcinku S6.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej zapewni szybki i bezpieczny przejazd autostradą A1 oraz drogą ekspresową S7 na zachód i północ województwa pomorskiego. Jednym z celów budowy nowej drogi jest przywrócenie tranzytu za w ciągu drogi ekspresowej S6 wzdłuż wybrzeża Bałtyku przez Lębork, Słupsk, Koszalin i Szczecin.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej odblokuje okoliczne miasta

Dzięki nowemu odcinkowi poprawi się komunikacja na terenach znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu dróg krajowych nr 7 i 20. Oprócz tego odblokuje się centrum Żukowa i Chwaszczyna, ale jednym z najważniejszych celów jest odciążenie obwodnicy Trójmiasta, której wydolność jest od dawna przekroczona.

- To historyczna chwila. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to niezwykle ważna inwestycja drogowa w województwie pomorskim. To trasa, która usprawni układ komunikacyjny całego Pomorza Gdańskiego. Umożliwi szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt z ominięciem Trójmiasta. Odciąży istniejący układ drogowy regionu, a tym samym poprawi jego dostępność transportową. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane zwiększy również bezpieczeństwo ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas inauguracji prac drogowych na odcinku.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, budowa możliwa dzięki środkom z KFD

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki uruchomieniu dodatkowych środków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Pierwotnie trasa miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ale w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zadecydowała, że przeznaczy środki z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

Budowę obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej podzielono na dwa odcinki realizacyjne:

Chwaszczyno – Żukowo,

Żukowo - Gdańsk Południe.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, etap pierwszy Chwaszczyno - Żukowo

Pierwszy etap obejmuje 16-kilometrowy odcinek pomiędzy Chwaszczynem a Żukowem. Zostanie tam wybudowany węzeł Miszewo oraz obwód utrzymania drogi. W miejscu styku z budowaną Trasą Kaszubską powstanie węzeł Chwaszczyno.

Inwestor przewidział na tym odcinku budowę drogi dwujezdniowej, dwupasmowej z możliwością rozszerzenia trasy w przyszłości o trzeci pas. W ciągu drogi ekspresowej zostaną wybudowane następujące obiekty: dwanaście wiaduktów, trzy mosty, cztery estakady, sześć przejść dla zwierząt i kładka dla pieszych. Realizacją tego odcinka zajmuje się firma Budimex.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, etap drugi Żukowo - Gdańsk Południe

Drugi odcinek zostanie wybudowany pomiędzy Żukowem a węzłem Gdańsk Południe. Inwestycja jst na etapie postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). W tym przypadku jedno duże zadanie podzielono na trzy mniejsze odcinki. Dla każdego z nich ZRiD wydawany jest osobno.

- To jest trudniejszy odcinek pod względem technicznym, dlatego wnioski o wydanie ZRiD-ów zostały złożone później niż w przypadku pierwszego odcinka. Spodziewamy się, że zostaną one wydane na przełomie roku lub w styczniu i wówczas prace będą mogły już ruszyć - informuje Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA.

Inwestycja zakłada budowę kolejnego 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej. Dodatkowo w ramach tej inwestycji Żuków zyska obwodnicę w ciągu DK20 o długości ok. 7 km. W przebiegu trasy zaplanowano dwa węzły: Żukowo i Lublewo.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej poprawi komunikację w regionie

Nowa droga wymusi rozbudowę węzła Gdańsk Południe na styku obecnej drogi ekspresowej S6 w ciągu Obwodnicy Trójmiasta oraz S7 w ciągu Południowej Obwodnicy Gdańska. W planach jest również budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Widlino. Wykonawcą drugiego odcinka MOT jest konsorcjum Mirbud i Kobylarnia.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, kiedy trasa będzie gotowa?

Nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 Chwaszczyno – Gdańsk Południe, gdzie trasa zostanie podłączona do drogi S7 prowadzącej w kierunku Warszawy będzie gotowa dopiero w 2025 roku. Budowa inwestycji pochłonie w sumie ponad 2 mld zł.