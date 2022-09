Reklama

Obwodnica Łodzi na odcinku między węzłem Aleksandrów Łódzki i Słowik jest już zrealizowana w prawie 80 proc. Jak informuje GDDKiA, drogowcy zbudowali już wszystkie obiekty inżynierskie. Roboty branżowe wykonano w trzech czwartych, a roboty drogowe zakończono niemal w 60 proc. Drogowcy położyli ponad 40 proc. nawierzchni i zainstalowali 30 proc. barier ochronnych. Póki co, nic nie zapowiada opóźnienia w budowie.

Obwodnica Łodzi to kluczowa inwestycja ulokowana w centralnej części Polski, gdzie przecinają się autostrady A1 i A2. Łódzka aglomeracja od lat boryka się z problemami spowodowanymi coraz większym ruchem tranzytowym. Dlatego możliwie szybkie zakończenie budowy ostatniego odcinka Aleksandrów Łódzki – Słowik jest kluczowe dla tego regionu. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Obwodnica Łodzi, kiedy koniec budowy?

Planowane zakończenie prac na brakującym odcinku obwodnicy Łodzi jest zaplanowane na drugi kwartał 2023 roku. Po zakończeniu prac i oddaniu drogi S14 do użytkowania, tranzyt nie będzie już prowadzony przez stolicę województwa oraz okoliczne miejscowości. Mieszkańcy odetchną i polepszy się bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z powstaniem blisko 27 km drogi ekspresowej S14 od węzła Emilia do węzła Łódź Lublinek to ponad 1,5 mld zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mld zł, z czego ponad 900 mln zł zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa obwodnicy Łodzi trwa od 2006 roku

Budowa obwodnicy Łodzi to projekt zapoczątkowany w 2006 roku. Pierwszym etapem była budowa autostrady A2 na odcinku Konin – Stryków. Po kolejnych sześciu latach zbudowano kolejny fragment drogi ekspresowej S14. To Zachodnia Obwodnica Pabianic od węzła Dobroń do Łodzi. Dwa lata później dołączył odcinek drogi ekspresowej S8 na odcinku Róża – Łódź Południe, który pozwolił objechać Łódź od południowej strony.

Przez ten czas budowano odcinek autostrady A1 o długości 40 km pomiędzy węzłem Łódź Północ i Tuszyn. Ten fragment udostępniono kierowcom dopiero latem 2016 roku. Na początku tego roku oddano do użytkowania 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S13 Lublinek – Aleksandrów Łódzki. Do pełni szczęścia pozostaje budowa odcinka Aleksandrów Łódzki – Słowik, którym będzie można się przejechać wraz z początkiem wakacji w 2023 roku.