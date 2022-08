Obwodnica Iłży została oficjalnie oddana do użytku. Kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych mogą już korzystać z nowej inwestycji poruszając się DK9 w kierunku Mazowsza lub na Podkarpacie.

- Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy tę drogę otworzyć i od strony komunikacyjnej usprawnić i ulepszyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym - powiedział obecny na uroczystości otwarcia obwodnicy Iłży wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- Zwarta zabudowa, budynki bardzo blisko krajowej >>dziewiątki<<, trudny przejazd dla kierowców, a też życie samych mieszkańców bardzo mocno skomplikowane, i hałas, i spaliny, i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, które stwarzały szczególnie duże ciężkie pojazdy - wiceminister wymieniał powody, dla których konieczna była realizacja tej inwestycji.

Obwodnica Iłży oddana do użytku. Jak wjechać na nowy odcinek?

Obwodnica Iłży do droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 7,2 km. Jest to trasa o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka. Na obwodnicę można się dostać przez dwa węzły drogowe:

węzeł Iłża Północ na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław),

istniejącym śladem trasy DK9 – Iłża Południe.

Wjazd na obwodnicę od strony Radomia jest możliwy, ale obowiązuje tam czasowa organizacja ruchu. Połączenie z DK9 zostało zwężone wygrodzeniami do jednej jezdni. Ruch zorganizowany w ten sposób będzie obowiązywać aż do wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747, a następnie włączenia jej do nitki DK9.

Oprócz odcinka jednojezdniowej drogi o zmiennym przekroju o łącznej długości ponad 7 km, wybudowano sześć obiektów inżynierskich, dwa węzły drogowe, a także ekrany akustyczne. Oprócz tego wykonawca zaprojektował i wykonał odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, zainstalował urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Iłży zawarto w październiku 2018 r. z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor. Budżet całej inwestycji pochłonął ok. 185 mln zł.

Obwodnica Iłży to nie koniec inwestycji w tym rejonie. Kolejne budowy w drodze

Obwodnica Iłży to pierwsza duża inwestycja zrealizowana w ciągu DK9 na terenie województwa mazowieckiego, ale to jeszcze nie koniec planów. Droga krajowa od Radomia do granicy z woj. Świętokrzyskim zostanie jeszcze bardziej rozbudowana. W ramach Programu budowy 100 obwodnic zostanie zbudowana jeszcze ok. 6-kilometrowa obwodnica Skarszewa.

- Pracujemy nad obwodnicą Skaryszewa – to również krajowa >>dziewiątka<<, pracujemy nad obwodnicami Zwolenia i Lipska – to z kolei DK 79 - dodał Rafał Weber.

W październiku 2020 r. podpisano umowę na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, a w zeszłym tygodniu GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Aktualnie jest przygotowywana koncepcja programowa na rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla dwóch kolejnych odcinków: