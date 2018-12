Tuż przed świętami ruch na drogach łączących największe miasta w Polsce znacznie wzrasta. W tym okresie kierowcy często muszą uzbroić się w cierpliwość. Aby przygotować się na tegoroczne wyjazdy warto sprawdzić jakie trasy są najczęściej wybierane przez kierowców podczas przedświątecznych podróży do bliskich.

– Dzięki dużej aktywności naszych użytkowników mamy możliwość gromadzenia zanonimizowanych danych, z których może płynąć wiele ciekawych wniosków związanych z aktualną sytuacją na polskich drogach – mówi dziennik.pl Magda Zglińska, przedstawicielka operatora systemu Yanosik. – Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się trasom najczęściej wybieranym przez kierowców z największych miast w Polsce, którzy zmierzają na święta do swoich najbliższych. W ten sposób ustaliliśmy trasy, które są najbardziej oblegane w okresie przedświątecznym – wyjaśnia.

W analizie uwzględnione zostały największe miasta uniwersyteckie tj. Warszawa, Kraków, Poznań oraz Wrocław - to głównie z tych aglomeracji migracja mieszkańców na święta kształtuje się na wysokim poziomie. Badany okres obejmuje 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia poprzedniego roku: 22.12, 23.12, 24.12.2017 r.

Jak zatem może wyglądać sytuacja na polskich drogach przed tegorocznymi świętami?

Ruch przedświąteczny z Warszawy

Wyjazdy z Warszawy rozprzestrzeniają się na znaczną część Polski i obejmują one drogi prowadzące do miast tj. Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów, Zamość, Lublin, Białystok czy Suwałki. Jednak największa częstotliwość przejazdów odnotowana została w promieniu ok. 150 km od stolicy Polski. Częstym kierunkiem mieszkańców Warszawy jest także stosunkowo niedaleki Radom, Siedlce czy Płońsk. Co więcej, popularnymi trasami są także drogi prowadzące do granicy z Ukrainą oraz Białorusią. Dokładne trasy przedstawia poniższa mapa.

Ruch przedświąteczny z Warszawy / Yanosik

Ruch przedświąteczny z Poznania

Ruch drogowy z Poznania koncentruje się głównie w zachodniej i centralnej części Polski. Najwięcej przejazdów odnotowano w promieniu ok. 150 km od stolicy Wielkopolski. Bardzo popularnymi miejscami docelowymi wśród użytkowników aplikacji są takie miasta jak: Gniezno, Września, Leszno, Piła czy Konin. Liczne trasy prowadzą również do Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Wrocławia, Łodzi, Włocławka, Torunia, Bydgoszczy czy Szczecinka. Na liście wyjazdowej z Poznania znalazły się także bardziej odległe miejscowości tj. Warszawa, Koszalin czy Kołobrzeg. Szczegóły przedstawia poniższa mapa.

Ruch przedświąteczny z Poznania / Yanosik

Ruch przedświąteczny z Wrocławia

Przejazdy świąteczne z Wrocławia skupiają się w głównej mierze w południowo-zachodniej części Polski. Największy ruch gromadzi się w okolicznych gminach oddalonych o ok. 100 km od stolicy Dolnego Śląska. W obrębie tego obszaru znalazły się miasta tj. Legnica, Lubin, Opole, Kłodzko oraz Nysa. Zauważalny jest także ruch do miast z pobliskich województw: Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Częstochowy, Gliwic oraz Krakowa. Wiele przejazdów w okresie przedświątecznym kieruje się w stronę Warszawy. Szczegółowe trasy przedstawia mapa poniżej.

Ruch przedświąteczny z Wrocławia / Yanosik

Ruch przedświąteczny z Krakowa

Podobnie jak we Wrocławiu, mieszkańcy Krakowa najczęściej podróżują w obrębie gmin położonych w stosunkowo bliskim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego Małopolski. Z większych ośrodków miejskich w promieniu ok. 100 km od Krakowa wyróżniają się: Tarnów, Dąbrowa Górnicza, Jędrzejów oraz miejscowości górskie: Zakopane i Nowy Sącz. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Krakowa cieszą się drogi prowadzące do miast tj. Wrocław, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Łódź, Warszawa, Radom, Kielce, Sandomierz. Liczne przejazdy odnotowano także w stronę południowego wschodu, w szczególności do Rzeszowa i Sanoka. Wiele tras prowadzi również do granic Polski z Czechami, Słowacją oraz Ukrainą.

Ruch przedświąteczny z Krakowa / Yanosik

Które dni mogą być najgorsze dla kierowców?

– Wigilia w zeszłym roku przypadała w niedzielę, a największy ruch na święta odnotowaliśmy w piątek. Możemy więc przypuszczać, że również w tym roku tendencja będzie podobna, gdyż wieczór wigilijny przypada w poniedziałek. Kierowcy mogą zatem wyruszyć na święta tuż przed weekendem – komentuje Magda Zglińska, Yanosik. – Zwiększona aktywność wśród naszych użytkowników zauważalna była także w pierwszym dniu po świętach: 27 grudnia. Dlatego też tego dnia kierowcy powinni być przygotowani na zwiększony ruch na trasach łączących duże miasta w Polsce – kwituje.