Policja za 7,2 mln zł kupiła 65 nowych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Samochody trafią do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a nowy nabytek mundurowi uzasadniają zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24.

Nowe radiowozy osobiście testował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk / policja.pl

Najbardziej spektakularnym autem jest nowa Kia Stinger w wersji nieoznakowanej. Na początek do służby trafi osiem sztuk tego modelu. A wybór padł na wersję z silnikiem benzynowym 2.0 Turbo o mocy 255 KM. Napęd na tylne koła przekazuje 8-stopniowy automat.

Ten radiowóz na rozpędzenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 6 sekund. Prędkość maksymalna – 240 km/h. Kolory w jakich Stinger trafi do policji to m.in. grafit, granatowy, niebieski, ciemny szary i biały.

Kia Stinger / policja.pl

Mundurowi podkreślają, że Stinger po raz pierwszy trafia do floty polskiej policji. Po zabezpieczeniu szczytu klimatycznego nowe auta maja zastąpić w większości stare samochody.

Kia Stinger i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk / policja.pl

– Dzięki temu istnieje możliwość wymiany tych pojazdów, które dotychczas były użytkowane przez policjantów i odnowienie floty na funkcjonalne, wysokiej klasy, nowoczesne auta – tłumaczy Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Kia Sportage / policja.pl

Poza Stingerem flotę śląskiej policji zasili 12 radiowozów Volkswagen T6 w wersji patrolowej z nowym typem oznakowania, 5 sztuk nieoznakowanych modeli SUV Kia Sportage, 10 egzemplarzy modelu Hyundai i20, pięć Mercedesów Vito i 25 sztuk modelu Opel Astra.

Kia Sportage / policja.pl

Kia Sportage / policja.pl

Mercedes Vito i Kia Sportage / policja.pl

Kia Sportage / policja.pl