Akcja pod hasłem "Kawa za Zwycięzców" to przykład niesztampowego działania edukacyjnego wykorzystującego zdobycze najnowszych technologii. W aplikacji Yanosik, oprócz komunikowania o bieżącej sytuacji na drodze, istnieje również możliwość wyświetlania nieinwazyjnych banerów reklamowych. Ta powierzchnia została wykorzystana do przedstawienia ciekawostek z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Data rozpoczęcia akcji jest symboliczna. 100 lat temu, 27 grudnia wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które miało ogromne znaczenie zarówno w ówczesnej, jak i współczesnej Polsce. Dzięki bohaterskiej postawie powstańców z terenów Wielkopolski, region ten na stałe został przyłączony do granic naszego kraju. Jako poznańska firma chcieliśmy godnie uczcić ten wyjątkowy w kartach historii czyn Wielkopolan i w związku z tym poświęciliśmy znaczną część powierzchni reklamowej aplikacji na upamiętnienie tego wydarzenia – komentuje Jakub Wesołowski Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Yanosik. – Użytkownikom, który włączą aplikację będą wyświetlały się banery edukacyjne z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi Powstania Wielkopolskiego – dodaje.

Kampania "Kawa za Zwycięzców" ma charakter ogólnopolski. To oznacza, że banery informujące o zrywie Wielkopolan będą pokazywane wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego z jakiego regionu pochodzą. To jednak nie wszystko co przygotowali organizatorzy akcji.

– Częścią akcji "Kawa za Zwycięzców" jest quiz sprawdzający wiedzę z zakresu Powstania Wielkopolskiego. Będzie on wyświetlany użytkownikom, którzy zatrzymali się na stacjach ORLEN. Jeśli kierowca odpowie poprawnie na trzy pytania otrzyma kupon uprawniający do 50 proc. zniżki na kawę lub herbatę zakupionych na stacjach ORLEN. Każdego dnia dostępna będzie pula 1000 kuponów. W ten sposób poprzez zabawę i element rywalizacji edukujemy Polaków w zakresie historii z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości – komentuje Sebastian Bojemski, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu , PKN ORLEN

To pierwsza tego typu akcja edukacyjna organizowana wspólnie przez system Yanosik oraz PKN ORLEN. Do tej pory obie firmy koncentrowały się przede wszystkim na kampaniach zwiększających bezpieczeństwo na drogach. W ramach cyklicznej akcji „Zwalniaj przy szkołach” kierowcy byli nagradzani za przepisową jazdę przy placówkach oświatowych. Obecnie trwa "Jesteś zmęczony, odpocznij", dzięki której kierowca po 2 godzinach ciągłej jazdy z aplikacją Yanosik może otrzymać rabat 50 proc. na kawę do odebrania na stacjach ORLEN.

Kampania "Kawa za Zwycięzców" potrwa do 9 stycznia 2019 r.