W kategorii samochodów dostawczych tytuł trafił do firmy UNI-TRUCK Piaggio. To przedsiębiorstwo, które nie tylko rozumie potrzeby rynku, ale umiejętnie wykorzystuje możliwości, jakie daje technologia. Ich historia pokazuje, że przy dobrej współpracy i sprawnych narzędziach można prowadzić sprzedaż sprawnie, profesjonalnie i z realnym zyskiem.

Kiedy inni czekają, oni sprzedają

„Biznes nie lubi czekać. U nas klient kupuje i wyjeżdża” – mówi bez ogródek Sebastian Begierski z UNI-TRUCK Piaggio, odbierając wyróżnienie w konkursie Tytani OTOMOTO. Firma postawiła na gotowe pojazdy – dostępne od ręki, bez kolejek i bez zbędnych formalności. Efekt? Zadowoleni klienci i stabilna sprzedaż, mimo zawirowań rynkowych.

To podejście zbudowało pozycję UNI-TRUCK Piaggio jako jednego z liderów w sprzedaży samochodów dostawczych. Firma działa nieprzerwanie od 1996 roku i ma za sobą już 10 lat współpracy z platformą OTOMOTO. Dla nich to nie tylko miejsce publikowania ogłoszeń, ale strategiczne narzędzie wspierające rozwój.

Jak OTOMOTO wspiera sprzedaż?

OTOMOTO, które w 2025 roku świętuje 20-lecie działalności, od początku miało jeden cel – ułatwiać sprzedaż pojazdów w internecie. Przez lata zbudowało ekosystem narzędzi, które pomagają firmom takim jak UNI-TRUCK trafiać z ofertą do konkretnych odbiorców i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Jednym z kluczowych rozwiązań jest Barometr Zakupowy – oparty na danych z rynku, pokazuje, jakie auta sprzedają się najszybciej, w jakiej cenie i jak długo przeciętnie są dostępne w ofercie. Dzięki temu profesjonalni sprzedający wiedzą, w co warto inwestować, żeby uniknąć przestojów i zapewnić sobie obroty. Uzupełnieniem tego narzędzia jest Analiza Stocku, która pozwala firmom na bieżąco kontrolować swoje stany magazynowe i dopasowywać ofertę do zmieniających się warunków.

Ważnym elementem codziennej pracy sprzedawców jest również Strona Sprzedającego PRO – czyli rozbudowany profil firmy, który zwiększa wiarygodność i ułatwia prezentację dostępnych pojazdów. Manager Połączeń pozwala z kolei efektywniej obsługiwać klientów kontaktujących się przez OTOMOTO, a pakiet Ultra zapewnia wyższą widoczność ofert. Wszystko to spięte jest danymi z OTOMOTO Insights – analiz rynkowych, które pokazują, jak zmienia się popyt, jakie marki zyskują, gdzie rośnie liczba wyszukiwań i na jakim poziomie kształtują się ceny transakcyjne.

W połączeniu te narzędzia tworzą kompleksowe wsparcie dla każdego, kto poważnie myśli o sprzedaży samochodów w sieci.

Dwie dekady rozwoju, jedna wspólna historia

20 lat działalności OTOMOTO to historia nie tylko rozwoju platformy, ale też całego rynku. To OTOMOTO wyznaczyło nowe standardy, przenosząc sprzedaż samochodów z giełd i komisów do internetu. Przez lata narzędzia stawały się coraz bardziej zaawansowane, ale jedno się nie zmieniło – zaufanie użytkowników. W maju 2025 roku z OTOMOTO skorzystało 13,8 mln użytkowników, a wskaźnik aktywności kupujących był o 38 punktów procentowych wyższy niż rok wcześniej. Klienci wracają do zakupów, a rynek znów przyspiesza. Zyskują na tym ci, którzy są na to przygotowani.

Tak jak UNI-TRUCK Piaggio. Przez 10 lat obecności na platformie stworzyli historię, która może być wzorem dla innych. Nie tylko dzięki dostępności aut, ale też dzięki otwartości na zmiany i inwestycji w cyfrowe kompetencje. To właśnie tacy partnerzy jak UNI-TRUCK najlepiej pokazują, po co powstał konkurs Tytani OTOMOTO – by wyróżnić tych, którzy nie tylko sprzedają, ale robią to skutecznie, nowocześnie i z głową.