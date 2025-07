Wskaźniki w górę, ale nie każdy to zauważy

Rynek samochodów nowych w Polsce ma za sobą chude lata, ale maj 2025 przyniósł wyraźne odbicie. Według danych OTOMOTO Insightsliczba kupujących była aż o 38 punktów procentowych wyższa niż rok wcześniej. Wzrosło też zainteresowanie ofertami w segmencie 100–150 tysięcy złotych – dziś to już prawie 30% rynku. Tylko ci, którzy śledzą te zmiany na bieżąco, są w stanie reagować i wyprzedzać konkurencję. Dokładnie tak robi Dodge & RAM Warszawa Puławska 516. Ten punkt dealerski na mapie warszawy oprócz legendarnych maszyn z USA ma także autoryzowane serwisy Hyundai i Mazda.

Dealer, który widzi więcej niż maskę i lakier

Firma nieprzerwanie od 1996 roku działa w sercu Warszawy, a po wejściu na OTOMOTO w 2020 roku, wszystko tym bardziej przyspieszyło. “Nasze auta są wyjątkowe. Unikatowe. Ale żeby znaleźć swoich właścicieli, muszą być widoczne w całym kraju. Dzięki OTOMOTO ten kontakt z klientem mamy. Bez ograniczeń.” – tłumaczy Patryk Osowiecki, profesjonalny kierowca rajdowy i Prezes Dodge Warszawa.

Dzięki narzędziom takim jak OTOMOTO Insights, profesjonalni sprzedający nie muszą zgadywać, na co czeka klient. Wiedzą to. Każdy raport zawiera analizę podaży, popytu i trendów konsumenckich. Do tego dane z CEPiK, GUS i NBP. A wszystko to podane w przystępny sposób, z komentarzem analityków. “To dla nas jak radar. Dzięki temu wiemy, gdzie są szanse, gdzie są zagrożenia. I działamy.” – mówi Osowiecki.

Platforma, która sprzedaje razem z Tobą

Oprócz danych, liczy się też sama platforma, która dziś jest de facto kompletnym ekosystemem nowoczesnego e-commerce. Manager połączeń pozwala utrzymać kontakt z klientem. Strona sprzedającego PRO buduje zaufanie. Pakiet Ultra daje większą kontrolę nad finansowaniem, możliwość szybszego zamykania transakcji i dodatkowe opcje promowania ofert. Natomiast Barometr Zakupowy pokazuje, jak zmieniają się potrzeby użytkowników. Dodge & RAM korzystają z tego zestawu w pełni. Dzięki temu nie tylko sprzedają więcej. Sprzedają lepiej.

Nagroda dla tych, którzy są krok przed innymi

Nagroda w konkursie Tytani OTOMOTO była więc naturalnym wynikiem skuteczności. To wyróżnienie dla firm, które nie tylko wystawiają ogłoszenia, ale naprawdę rozumieją rynek. Tak jak Dodge & RAM Warszawa Puławska 516. Ich historia to potwierdzenie tezy, że dziś sprzedaje się nie tylko moc, ale przede wszystkim wiedzę.

Puławska 516 to nie tylko adres. To punkt odniesienia dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak wygląda nowoczesna sprzedaż motoryzacyjna w Polsce.