Wymiana wycieraczek - lepiej nie oszczędzać

Kiedy ostatnio wymieniałeś wycieraczki? Nie jest tajemnicą, że kierowcom zdarza się o tym zapomnieć i bagatelizują kwestię wymiany piór, których sprawność istotnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Smugi na szybie, rozmazane krople, tłuste ślady - wszystko to ogranicza widoczność przede wszystkim nam, a w nowszych autach również kamerom i czujnikom, które odpowiedzialne są za poprawne działanie systemów bezpieczeństwa.

Zaniedbania mogą jednak okazać się wyjątkowo kosztowne. O ile „gorsza widoczność” nie przemawia do emocji, tak „wielotysięczna naprawa” sprawia, że niejednemu zrobi się gorąco.

Zużyte wycieraczki - jakie są objawy?

Nie jest prawdą, że gdy mało pada, lub niewiele jeździmy, pióra wycieraczek się nie zużywają. Oczywiście, posłużą nam dłużej np. gdy rzadko wyjeżdżamy z garażu w deszczową pogodę, ale decydującym czynnikiem jest w tym przypadku czas. Guma zwyczajnie się starzeje i nawet nieużywane wycieraczki po pewnym czasie stracą swoją sprawność.

Objawy są widoczne jak na dłoni. Wycieraczki sztywnieją, przez co gorzej zbierają wodę z szyby. Zostawiają smugi, czasami strzępią się, pozostawiając niedotarte przestrzenie. Zdarza się, że stare pióra wycieraczek podskakują na szybie, choć ten objaw nie zawsze wiąże się ze zużyciem gumy - czasami jest to wina skrzywionego ramienia wycieraczki.

Nowe wycieraczki są znacznie tańsze niż przednia szyba

A co jeśli zbagatelizujemy sprawę i będziemy korzystać z piór, które nadają się już jedynie na śmietnik? W skrajnych przypadkach możemy porysować szybę tak, że konieczna będzie jej wymiana. Stara, postrzępiona guma zbiera kurz, piach i brud z drogi, a następnie rozprowadza go po szybie, rysując ją z każdym ruchem. Porysowana, zużyta przednia szyba w kilkuletnim aucie najczęściej jest zasługą zwlekania z wymianą piór wycieraczek.

Wymiana szyby czołowej to poważna naprawa - nie należy do najtańszych operacji, a na dodatek negatywnie wpływa na atrakcyjność auta na rynku wtórnym - wiadomo, że choć jest to dalekie od prawdy, wymiana przedniej szyby kojarzy się klientom z powypadkową naprawą. Alternatywą do kosztownej wymiany może być polerowanie, które większość warsztatów wycenia dziś na kilkaset (minimum 400) złotych. Pozbycie się głębokich rys może być jednak niemożliwe - do usuwania zadrapań z szyby należy bowiem podchodzić zachowawczo, by nie zdeformować powierzchni szkła i nie doprowadzić do zniekształceń w polu widzenia.

Wymiana wycieraczek jest prosta, ale trzeba uważać

Wszystko to brzmi groźnie, ale spokojnie - wymiana wycieraczek raz na pół roku powinna wykluczyć potencjalne problemy i pozwoli nam cieszyć się nienaganną widocznością. Jak się do tego zabrać?

Po pierwsze, najlepiej zamówić wycieraczki w wyspecjalizowanym sklepie i poprosić sprzedawcę o dobranie odpowiednich piór po numerze VIN naszego auta. Czasami rozmiar wycieraczek różni się np. w poszczególnych rocznikach czy wersjach wyposażenia. Internetowe sklepy są tańsze niż stacjonarne - jeśli liczymy na oszczędności, korzystniejszy będzie zakup online.

Po drugie, gdy wymieniamy pióra wycieraczek samodzielnie, zawsze dbajmy o to, by zabezpieczyć metalowe ramiona np. ręcznikiem lub szmatką. Odgięte wycieraczki pozbawione gumowych piór tylko czekają, by z impetem opaść na szybę - zdarza się, że uderzenie powoduje pęknięcie szyby. Przypadkowo popchnięte ramię może narobić poważnych szkód.