Droga ekspresowa S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. Ma ona znacznie ułatwić podróżowanie pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym – między zachodem Europy a Ukrainą. Nowa trasa S12 wystartuje u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego i poprowadzi aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Dobra wiadomość jest też taka, że można już korzystać z blisko 94 km S12 w województwie lubelskim: od Puław do Piask, a w budowie jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą.

Obecnie ogłoszony przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka od Przysuchy do Wieniawy o długości 14,7 km. To już kolejny fragment S12 w woj. mazowieckim, a nowa trasa prowadzić będzie przez teren gmin Gielniów i Przysucha. Będą to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, każdy wraz z pasem awaryjnym.

Droga ekspresowa S12: Kluczowa trasa

Nowa trasa przejmie ruch z bardzo zatłoczonej drogi krajowej nr 12 i wyprowadzi ruch tranzytowy (szczególnie ten ciężki) z centrów licznych miast, przez które przebiega obecna DK12.

GDDKiA informuje, że jest w trakcie procedury związanej z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej dla odcinka od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego (61,2 km). Decyzja obejmuje zarówno drogę ekspresową S12 w wariancie W6+W6’, jak i S74 w wariancie W4 - W5 na terenie województwa łódzkiego.

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).

Droga S12: Jaki przebieg w województwie lubelskim

Można już korzystać z blisko 94 km S12 w województwie lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka od Piask do granicy z Ukrainą. Prace trwają też na ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma. W ramach budowy odcinka trasy ekspresowej Chełm – Dorohusk powstaną także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku.

Fragment trasy S12 od MOP Teosin do Dorohuska (granica Państwa) będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach CEF 2021-27 i wdrażany w ramach polsko-ukraińskiego projektu nakierowanego na zwiększenie dostępności transportowej pomiędzy UE/Polska a Ukrainą.