Elektryczne motocykle w Straży Granicznej

W Straży Granicznej służy dziś ponad 350 motocykli. W parku maszynowym znajdują się zarówno lekkie, małe motocykle klasy 125 cm3, jak i znacznie większe, szybsze maszyny. Najnowsze zakupy są jednak wyjątkowe - takich jednośladów jeszcze nie było! Do placówek SG trafią bowiem elektryczne motocykle amerykańskiej marki Zero Motorcycles. Kalifornijska firma istnieje 2006 roku, a jej założycielem jest były inżynier NASA.

Pojazdy uznanego producenta trafią w ręce funkcjonariuszy jeszcze w tym roku - dostawa spodziewana jest na początku grudnia. To nie są tanie, chińskie motocykle, służące do zabawy. Świadczą o tym zarówno parametry wybranego przez SG modelu, jak i jego cena. Każdy z czternastu pojazdów kosztował 85 000 zł, a wartość całego zamównienia wyniosła niemal 1 200 000 zł.

Zero FX - takimi motocyklami będą jeździć mundurowi

Model, który zasili placówki Straży Granicznej to Zero FX FZ ZF7.2. Pod tą wdzięczną nazwą kryje się wszędobylski jednoślad z dużym prześwitem i sportowym zawieszeniem. Rozpędza się do 137 km/h i ma 45-konny silnik elektryczny. Zasięg w cyklu mieszanym wynosi według producenta 87 km, a po mieście na jednym ładowaniu można przejechać maksymalnie 146 km.

Elektryczny motocykl da się ładować z domowego gniazdka i uzupełnienie energii zajmuje wtedy 9,2 h. Szybka ładowarka pozwala skrócić ten czas do 3,6 h. Baterie są objęte 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.

Elektryczne jednoślady pomogą chronić granicę

Funkcjonariusze Straży Granicznej wybrali elektryczne jednoślady do służby w obszarach ekologicznie chronionych. Jak czytamy w informacji prasowej, motocykle Zero FX zostaną oddelegowane do służby m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych. Ich zalety nie kończą się jednak na braku lokalnych emisji. Pojazdy z napędem elektrycznym cechuje również możliwość skrytej eksploatacji w warunkach służby - ograniczenie poziomu emitowanego hałasu pozwala po cichu dotrzeć do wyznaczonego miejsca służby, a mundurowi liczą również na zmniejszenie kosztów eksploatacji - tego typu maszyny nie wymagają bowiem składowania paliwa w placówkach SG, a prąd do ich ładowania można pozyskiwać m.in. z fotowoltaiki.

Zakup motocykli został sfinansowany ze środków "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”.